Tulajdonképpen mára ez lett a Tisza legfőbb szlogenje. A »LOPNAK«. És tényleg olyanok kiabálják, akiknek inkább meg kellene húzniuk magukat. Egészségügyi szolgáltatásokkal, romafelzárkóztatással, útépítésekkel, színházakkal, futóversenyekkel, stb., és sok-sok különböző tevékenység ürügyén egy csomó állami pénzt fölmarkoltak, de korrupciót kiabálnak. Vagy egyenesen az kiabálják, hogy ők majd véget vetnek a korrupciónak. (…)

A mai csoportunk nem pusztán csak frusztrált és/vagy irigy, mint a sorozat korábbi részeiben felbukkant típusok. Hanem konkrétan bűnözők (is) támogatják Magyar Pétert. Aki ráadásul pontosan az a korrupt, nepotista, a politikai pozícióját (pontosabban a feleségéét) gátlástalanul pénzre váltó figura, akik miatt fröcsögnek a Fideszre épp Magyar Péter hívei. Ekkora abszurditást kitalálni sem lehetne – mégis itt van. Ahogy a bűnöző is, aki bűnözőnek nevezi, »bűnözőzi« a politikusokat.”