Ketyeg az óra, már csak 3 hét: brutális fokozatba kapcsolt a mozgósítás, rájöttek a magyarok, milyen külföldi rémuralom jöhet a választás után!

Három hét, 21 nap, kb. 507 óra múlva túl leszünk a 2026-os választáson. Nem állítom, hogy onnantól béke és nyugalom lesz úrrá a magyarokon, de a lényegen túl leszünk – kezdi Facebook-bejegyzését Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, majd hosszasan elemzi a jelen politikai helyzetet az országgyűlési választással összefüggésben.

Az elemző szerint a Fidesz mozgósítása jelenleg kedvezően alakul. Úgy véli, hogy a Békemeneten elindított aktivizáló kampány Orbán Viktor országjárásával folytatódott, miközben az úgynevezett „brüsszeli csata” is lendületet adott a kormánypárt kommunikációjának.