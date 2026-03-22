Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
03. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
nézőpont intézet cpac hungary volodimir zelenszkij mráz ágoston sámuel kampány Magyar Péter választás orbán viktor

Ketyeg az óra, már csak 3 hét: brutális fokozatba kapcsolt a mozgósítás, rájöttek a magyarok, milyen külföldi rémuralom jöhet a választás után!

2026. március 22. 18:13

A kormánypárt stratégiája működik, miközben a kampány egyre inkább nemzetközi dimenziót kap.

Három hét, 21 nap, kb. 507 óra múlva túl leszünk a 2026-os választáson. Nem állítom, hogy onnantól béke és nyugalom lesz úrrá a magyarokon, de a lényegen túl leszünk – kezdi Facebook-bejegyzését Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, majd hosszasan elemzi a jelen politikai helyzetet az országgyűlési választással összefüggésben.

Az elemző szerint a Fidesz mozgósítása jelenleg kedvezően alakul. Úgy véli, hogy a Békemeneten elindított aktivizáló kampány Orbán Viktor országjárásával folytatódott, miközben az úgynevezett „brüsszeli csata” is lendületet adott a kormánypárt kommunikációjának.

Mráz álláspontja szerint Volodimir Zelenszkij és az általa „brüsszeli elitként” említett szereplők kritikái nem gyengítették, hanem inkább erősítették Orbán Viktor politikai pozícióját, mivel – megfogalmazása szerint – a miniszterelnök „nemzeti érdekvédő” szerepét emelték ki. 

Mráz hangsúlyozza: a Fidesz stratégiája elsősorban nem új szavazók megszerzésére, hanem a meglévő tábor mozgósítására épül, amit helyes megközelítésnek tart.

Ezt vissza is igazolta a Nézőpont Intézet kutatása, ami alapján az elemző kiemeli, hogy a Fidesz-szimpatizánsok választási részvételi hajlandósága 86 százalékról 92 százalékra nőtt.

A Fidesz nincs elszigetelődve. Régi lemez, hogy a kormánypárt és a kormányfő magányos lenne. Talán egy picit maga is rájátszott erre, amikor pár éve csak a Vatikánt nevezte meg szövetségeseként a háborúellenesek táborában.” 

– mutat rá az elemző, példaként említve a CPAC Hungary rendezvényt, valamint különböző nemzetközi politikai szereplők várható látogatását. Megjegyzi, hogy bár a szövetségesek között lehetnek nézetkülönbségek – például Ursula von der Leyen és Friedrich Merz esetében –, ezek természetesek, és nem gyengítik az együttműködést.

Az elemző összehasonlítást tesz Magyar Péter és a kormánypárt között is. Állítása szerint Magyar Péter nem fogad nemzetközi politikai szereplőket kampányában, amit részben taktikai döntésnek tart. Ugyanakkor úgy véli, hogy egy esetleges választási győzelem után külföldi támogatói és partnerei megjelennének, és elvárásokat fogalmaznának meg.

Példaként említi Donald Tusk korábbi magyarországi szerepvállalását, valamint Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij találkozóját, amelyet a szerző szimbolikus jelentőségűnek nevez.

Tény: április 12-én Zelenszkij elnök magyarországi befolyásának mértéke is a választás tétje. Egy 0-tól 100-ig terjedő skálán lehet szavazni" 

– zárja az elemzését Mráz.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!