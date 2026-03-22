Ketyeg az óra, már csak 3 hét: brutális fokozatba kapcsolt a mozgósítás, rájöttek a magyarok, milyen külföldi rémuralom jöhet a választás után!

Itt a friss mérés: ez alaposan megkeseríti Magyar Péter hetét – a Fidesz csak úgy száguld a Tisza előtt
Az ünnepi hétvégén a kormánypártok tovább tudták növelni előnyüket.
A kormánypárt stratégiája működik, miközben a kampány egyre inkább nemzetközi dimenziót kap.
Három hét, 21 nap, kb. 507 óra múlva túl leszünk a 2026-os választáson. Nem állítom, hogy onnantól béke és nyugalom lesz úrrá a magyarokon, de a lényegen túl leszünk – kezdi Facebook-bejegyzését Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, majd hosszasan elemzi a jelen politikai helyzetet az országgyűlési választással összefüggésben.
Az elemző szerint a Fidesz mozgósítása jelenleg kedvezően alakul. Úgy véli, hogy a Békemeneten elindított aktivizáló kampány Orbán Viktor országjárásával folytatódott, miközben az úgynevezett „brüsszeli csata” is lendületet adott a kormánypárt kommunikációjának.
Mráz álláspontja szerint Volodimir Zelenszkij és az általa „brüsszeli elitként” említett szereplők kritikái nem gyengítették, hanem inkább erősítették Orbán Viktor politikai pozícióját, mivel – megfogalmazása szerint – a miniszterelnök „nemzeti érdekvédő” szerepét emelték ki.
Mráz hangsúlyozza: a Fidesz stratégiája elsősorban nem új szavazók megszerzésére, hanem a meglévő tábor mozgósítására épül, amit helyes megközelítésnek tart.
Ezt vissza is igazolta a Nézőpont Intézet kutatása, ami alapján az elemző kiemeli, hogy a Fidesz-szimpatizánsok választási részvételi hajlandósága 86 százalékról 92 százalékra nőtt.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fidesz nincs elszigetelődve. Régi lemez, hogy a kormánypárt és a kormányfő magányos lenne. Talán egy picit maga is rájátszott erre, amikor pár éve csak a Vatikánt nevezte meg szövetségeseként a háborúellenesek táborában.”
– mutat rá az elemző, példaként említve a CPAC Hungary rendezvényt, valamint különböző nemzetközi politikai szereplők várható látogatását. Megjegyzi, hogy bár a szövetségesek között lehetnek nézetkülönbségek – például Ursula von der Leyen és Friedrich Merz esetében –, ezek természetesek, és nem gyengítik az együttműködést.
Az elemző összehasonlítást tesz Magyar Péter és a kormánypárt között is. Állítása szerint Magyar Péter nem fogad nemzetközi politikai szereplőket kampányában, amit részben taktikai döntésnek tart. Ugyanakkor úgy véli, hogy egy esetleges választási győzelem után külföldi támogatói és partnerei megjelennének, és elvárásokat fogalmaznának meg.
Példaként említi Donald Tusk korábbi magyarországi szerepvállalását, valamint Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij találkozóját, amelyet a szerző szimbolikus jelentőségűnek nevez.
Tény: április 12-én Zelenszkij elnök magyarországi befolyásának mértéke is a választás tétje. Egy 0-tól 100-ig terjedő skálán lehet szavazni"
– zárja az elemzését Mráz.
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala