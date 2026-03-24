Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Ahogy elnézem ezt az igazi lúzer bandát, csak azokat sajnálom, akik hagyták magukat megvezetni.
„És hogy kire bízná a családok ügyét Magyar Péter? Naná, hogy arra a szélsőségesen liberális alakra, aki a Csipke Józsika című remekművével futott be azon az oldalon. Ő az, aki szerint a bevándorlás nem is akkora probléma, mint amekkorának beállítják néhányan.
Ha úgy tetszik, Bódis Kriszta a tiszás Kaja Kallas vagy a tiszás Annalena Baerbock, hiszen akárhányszor kinyitja a száját, rögtön lebuktatja az egész bandáját a tudatlanságával.
A pénzek varázslatos eltüntetője a Tisza Párt programjának bemutatójakor XXXL-es mellénnyel jelentette be, hogy ötvenezer forintos támogatást biztosítanak a családoknak minden gyermek megszületésekor. Nekik még nem szóltak, hogy ez egy létező dolog, ráadásul az anyasági támogatás több mint hatvanezer forint volt már tavaly is.
Ezek még arra sem képesek, hogy legalább úgy mondjanak nagyot egy kamuprogramban, hogy rálicitáljanak a mostani támogatásra. Végül ott vannak a jelöltek, akik vagy nem tudják, hol is indulnak a választáson, vagy képtelenek elmakogni három mondatot száz ember előtt, vagy esetleg annyi Shell-részvény gazdag tulajdonosai, amennyi elég az örök élethez is.
Ahogy elnézem ezt az igazi lúzer bandát, csak azokat sajnálom, akik hagyták magukat megvezetni.”
