békéscsaba orbán vihar beszéd orbán viktor

Hiába csapott le a vihar a viharsarokban, hatalmas tömeg hallgatta Orbán Viktort Békéscsabán (GALÉRIA)

2026. március 29. 18:52

Orbán Viktor Békéscsabán bejelentette: „Az elmúlt két hétben felszántottam fél Magyarországot. A következő két hétben felszántjuk a másik felét!”

Orbán Viktor országjárásának békéscsabai állomásán a beszéd közben is lecsapott a vihar. A miniszterelnök azonban a tömeg hangos támogatásától kísérve a viharsarki ítéletidő ellenére is folytatta beszédét, és a stabilitás fontosságát hangsúlyozva kemény üzenetet küldött a politikai kísérletezőknek, valamint az ellenzék állapotára is utalt:

„Akinek a drogtól remeg a keze, az úgy nem működik.”

Kiemelte: a mostani háborús időkben egyszerűen nincs mozgástér a kockázatos próbálkozásokra, csak a kiszámítható, fegyelmezett vezetés óvhatja meg az országot. Beszédét végül egy harcias, nagy tapsot kiváltó gondolattal zárta, világossá téve, hogy esze ágában sincs hátralépni:

„Én készen állok. Lehet, hogy nem leszek fiatalabb, de van még néhány golyó a tárban.”

Nyitókép: Fischer Zoltán

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. március 29. 19:38
A drogos számára nem csak az elképesztő tömeg ebben a szar időben is a legijesztőbb, hanem a rengeteg fiatal, akik a drogos szerint mind őt támogatja. Ja, ahogy azt Móricka elképzeli. És ahogy telik az idő, közelednek a választások, úgy nő az Orbán váró, ünneplő tömeg, csökken a Tiszaré. Nem véletlenül rettegnek a drónoktól, mert a felvételeken látszik, hogy a drogos meztelen.
cirmos
2026. március 29. 19:19
meg kell számolni, hogy mennyi köztük a cigány verőember
elcapo-3
2026. március 29. 19:10
Jöhetnek a fanyalgó trollok hogy....nem is voltak annyian stb....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!