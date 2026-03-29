Hiába csapott le a vihar a viharsarokban, hatalmas tömeg hallgatta Orbán Viktort Békéscsabán (GALÉRIA)

Orbán Viktor országjárásának békéscsabai állomásán a beszéd közben is lecsapott a vihar. A miniszterelnök azonban a tömeg hangos támogatásától kísérve a viharsarki ítéletidő ellenére is folytatta beszédét, és a stabilitás fontosságát hangsúlyozva kemény üzenetet küldött a politikai kísérletezőknek, valamint az ellenzék állapotára is utalt:

„Akinek a drogtól remeg a keze, az úgy nem működik.”

Kiemelte: a mostani háborús időkben egyszerűen nincs mozgástér a kockázatos próbálkozásokra, csak a kiszámítható, fegyelmezett vezetés óvhatja meg az országot. Beszédét végül egy harcias, nagy tapsot kiváltó gondolattal zárta, világossá téve, hogy esze ágában sincs hátralépni: