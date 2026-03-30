Hétfő reggel kaptak nagyon rossz hírt a magyarok: egyáltalán nem úgy indul a hét, ahogyan elképzeltük

Hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy teljesen borult égboltra lehet számítani. Az ország keleti kétharmadán sok helyen alakulhat ki eső, zápor, a legnagyobb és tartósabb csapadék inkább a déli területeken valószínű, ahol helyenként jelentősebb mennyiség is lehullhat. Nyugat felé haladva kevesebb helyen várható eső – írja az Index.

A HungaroMet előrejelzése szerint az északi, északnyugati szél több térségben megerősödik, de viharos széllökések főként a Balaton környékén és Sopron térségében fordulhatnak elő. A nappali csúcshőmérséklet általában 7 és 13 fok között alakul, keleten és északkeleten ennél kissé enyhébb idő is lehet, míg a tartósan csapadékos vidékeken hűvösebb marad az idő.