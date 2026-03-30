Hétfő reggel kaptak nagyon rossz hírt a magyarok: egyáltalán nem úgy indul a hét, ahogyan elképzeltük

Orkán csapott le a Balatonra: brutális széllökéseket mértek
Balatonőszödön 119,2 km/órás szél pusztított.
Fejfájás, migrén, szédülés, keringési gondok és vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet...
Hétfőn nagyrészt erősen felhős vagy teljesen borult égboltra lehet számítani. Az ország keleti kétharmadán sok helyen alakulhat ki eső, zápor, a legnagyobb és tartósabb csapadék inkább a déli területeken valószínű, ahol helyenként jelentősebb mennyiség is lehullhat. Nyugat felé haladva kevesebb helyen várható eső – írja az Index.
A HungaroMet előrejelzése szerint az északi, északnyugati szél több térségben megerősödik, de viharos széllökések főként a Balaton környékén és Sopron térségében fordulhatnak elő. A nappali csúcshőmérséklet általában 7 és 13 fok között alakul, keleten és északkeleten ennél kissé enyhébb idő is lehet, míg a tartósan csapadékos vidékeken hűvösebb marad az idő.
Ezt is ajánljuk a témában
A Fekete-tenger térségében örvénylő ciklon hatással van a Balkánra és részben Közép-Európára, így a Kárpát-medencére is. Ennek következtében kelet felől nedves légtömegek érkeznek, amelyek többfelé hoznak esőt és záporokat.
Újabb fronthatás ugyan nem érkezik hétfőn, de a kettősfronti hatások még érezhetők lehetnek: fejfájás, migrén, szédülés, keringési gondok és vérnyomás-ingadozás is jelentkezhet. A csapadék miatt sokfelé nedves, csúszós utakra kell számítani, különösen az Alföldön, ahol nagyobb mennyiségű eső eshet.
Kedden is túlnyomóan borult idő várható, több helyen alakulhat ki eső vagy zápor. Az Alpokalján és a Kisalföldön kisebb az esélye a csapadéknak. Az északi, északnyugati szél ismét többfelé megerősödik, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Bakony és a Balaton térségében akár viharossá is fokozódhat. A hajnali hőmérséklet 1 és 6, a délutáni értékek 6 és 11 fok között alakulnak.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Joe Klamar / AFP