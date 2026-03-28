magyar nép szabó bence fidesz Magyar Péter orbán viktor

Győzött az igazság a hazudozás felett

2026. március 28. 15:25

Számomra az a legnagyszerűbb üzenete ennek, hogy végre a magyar nép elkezdett mögé állni az érte harcolóknak.

Ágoston László
„Az megvan, hogy a Szabó Bence századosnak tegnap indított gyűjtés jó eséllyel minden idők legsikeresebb adománygyűjtő akciója lesz?
Kevesebb, mint 24 óra alatt már majdnem félmillió eurót, azaz közel 180 millió forintot dobtak össze az emberek az ügyvédi költségekre és a hitele rendezésére a fizetéskiesése miatt.

Alig tudtam róla képernyőfotót készíteni, mert minden pillanatban felugrott egy újabb adomány. Namost ismerem már annyira a magyar köz gondolkodását , hogy tudjam, jön az irigység, a Fidesz oldaláról pedig már írják a »mennyi pénzt kapott a hazaárulásáért« mocskolódásokat...de ez fordítva van.

Nem azért kapta, hogy nyilatkozzon, hanem azért adják össze neki az emberek, mert nyilatkozott, vállalta a meghurcolást értük, és kívívta a tiszteletüket. Ez nem a tett ára, mint egy Fideszes propagandista esetében, hanem a megbecsülés eredménye. Nagyon más. Főleg, hogy erre előre senki sem számíthatott. 

Távol álljon tőlem, hogy megmondjam, mit kezdjen ezzel az összeggel (ami kétmillió forinttal nőtt csak azóta, hogy elkezdtem ezt a posztot írni!), mert ezt neki adják az emberek, azért, amit tett.

De ha akkorára nőne ez az alap, mint amekkorára gyanítom, hogy fog, lehet, hogy még az is kijöhetne belőle, hogy felajánljon belőle egy részt olyan még a rendszeren belül lévő, de hozzá hasonlóan gerinces és kiugrani akaró állami alkalmazottaknak, akiket az egzisztenciális félelem tart vissza. Akik újabb szögeket verhetnek a rezsim koporsójába. Ne érts félre: ha fogja magát és vesz belőle egy házat egy csendes óceáni kis szigeten, ahhoz se lenne senkinek semmi köze. Ez az övé. Neki adták. Ő kapta. De eredetileg 5 millió volt a cél, és ha így megy tovább, ebből milliárdok is lehetnek... (közben jött újabb egymillió). Számomra az a legnagyszerűbb üzenete ennek, hogy végre a magyar nép elkezdett mögé állni az érte harcolóknak. 

Azt mondják az adakozók, hogy nem kell félned előállni az igazsággal, mert a köz nem hallgat tovább némán és nem fogja csendben végignézni, ahogy a rendszer kápói kicsinálnak. Lett ellenállás. Lett összefogás. Lett remény. Pataky Attilának Orbán Viktor adott Kossuth-dijat, Szabó Bencének a magyar nép. És ha valami, hát ez a gátszakadás. (Újabb 3 millió érkezett!) Valaki kimondta, hogy a király meztelen, és nem hagyták magára. Győzött az igazság a hazudozás felett.

És a »keményen dolgozó kisemberek« mindent megtesznek, hogy minél kevesebb bántódása essen annak, aki az igazat ki merte mondani.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

csulak
2026. március 28. 17:20
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
csulak
2026. március 28. 17:19
telik erre a bruszeli penzekbol
statiszta
2026. március 28. 17:18
Erre is jut abból, ami leesett az ukrán aranykonvojból. Microadományok és nanoszázezrek! 🤡🇺🇦🤡🇺🇦🤡🇺🇦🤡🇺🇦🤡🇺🇦 Slava Aranybudi!
balbako_
2026. március 28. 17:04
Hűha! Nálunk a hazaárulás a legkifizetődőbb szakma!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!