Távol álljon tőlem, hogy megmondjam, mit kezdjen ezzel az összeggel (ami kétmillió forinttal nőtt csak azóta, hogy elkezdtem ezt a posztot írni!), mert ezt neki adják az emberek, azért, amit tett.

De ha akkorára nőne ez az alap, mint amekkorára gyanítom, hogy fog, lehet, hogy még az is kijöhetne belőle, hogy felajánljon belőle egy részt olyan még a rendszeren belül lévő, de hozzá hasonlóan gerinces és kiugrani akaró állami alkalmazottaknak, akiket az egzisztenciális félelem tart vissza. Akik újabb szögeket verhetnek a rezsim koporsójába. Ne érts félre: ha fogja magát és vesz belőle egy házat egy csendes óceáni kis szigeten, ahhoz se lenne senkinek semmi köze. Ez az övé. Neki adták. Ő kapta. De eredetileg 5 millió volt a cél, és ha így megy tovább, ebből milliárdok is lehetnek... (közben jött újabb egymillió). Számomra az a legnagyszerűbb üzenete ennek, hogy végre a magyar nép elkezdett mögé állni az érte harcolóknak.