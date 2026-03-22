Fontos döntés született a szépkorúakról: ezt a videót minden magyar nyugdíjasnak látnia kell!

A videóban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott: ahogyan a digitális forradalom átalakítja a magyar közigazgatást, úgy a Gondosóra is digitális áttörést hozott a gondoskodás kultúrájában és a szolgáltató állam működésében. Elmondta, a magyar kormány elkötelezett a közigazgatás modernizációja mellett is, és ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb része az idősek biztonsága.

Ezen a területen is léptünk egy nagyot előre, hiszen mostantól már nem csupán személyesen, hanem egy új applikáció segítségével, a DÁP-pal, kényelmesen, gyorsan, és biztonságosan beléphetünk az alkalmazásba”

– fogalmazott Navracsics Tibor, hozzátéve: kevesebb jelszó, több nyugalom. A tárcavezető úgy fogalmazott: gondosóra – a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.

(MTI)