Fontos döntés született a szépkorúakról: ezt a videót minden magyar nyugdíjasnak látnia kell!

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
A nyugdíjasok helyzete a kormány számára becsületbeli ügy, amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a nyugdíjasok számíthatnak biztonságra és megbecsülésre – fogalmazott Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videójában. A főtanácsadó emlékeztetett, februárban a szépkorúak dupla nyugdíjat kaptak, és megérkezett a 14. havi nyugdíj első részlete is. A januári rendkívüli hideg idején rezsivédelemmel segített a kormány, az iráni konfliktus miatti helyzet enyhítésére bevezetett védett üzemanyagárból pedig a nyugdíjasok is részesülnek – sorolta.
Nyitrai Zsolt leszögezte:
a nyugdíjakat nem csökkenteni vagy megadóztatni kell, hanem növelni. Amíg Orbán Viktor vezeti az országot, a nyugdíjasok számíthatnak biztonságra és megbecsülésre
– fogalmazott a főtanácsadó, aki a videó végén azt mondta: ne feledjék, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.
A videóban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter rámutatott: ahogyan a digitális forradalom átalakítja a magyar közigazgatást, úgy a Gondosóra is digitális áttörést hozott a gondoskodás kultúrájában és a szolgáltató állam működésében. Elmondta, a magyar kormány elkötelezett a közigazgatás modernizációja mellett is, és ennek a folyamatnak az egyik legfontosabb része az idősek biztonsága.
Ezen a területen is léptünk egy nagyot előre, hiszen mostantól már nem csupán személyesen, hanem egy új applikáció segítségével, a DÁP-pal, kényelmesen, gyorsan, és biztonságosan beléphetünk az alkalmazásba”
– fogalmazott Navracsics Tibor, hozzátéve: kevesebb jelszó, több nyugalom. A tárcavezető úgy fogalmazott: gondosóra – a biztonság egy okos döntéssel kezdődik.
(MTI)
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
