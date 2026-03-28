Fidesz vagy Tisza? Az elemző mondta ki a választ, hogy Uj Péternek vagy Hann Endrének van igaza

G. Fodor Gábor hangsúlyozta, hogy április 12-én a tét már nem csupán a pártpreferencia:

„Április 12. tétje, hogy nemzeti elkötelezettségű kormány lesz, vagy ügynökkormány.”

A stúdióban éles kritika érte a Medián legfrissebb adatait, amelyek 23 százalékos Tisza-vezetést mutattak ki. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint ezek az adatok nem a realitást tükrözik, hanem a mozgósítást szolgálják.

„Ezek a kutatások azt próbálják leírni, hogy hova gurulhat a labda, nem azt, hogy hol van a labda. (...) Azokkal az abszurd értékekkel, amiket közölnek, valójában a Tisza-szavazók mozgósításához járulnak hozzá.”

Az elemzők szerint ez egy veszélyes „reménymenedzsment”, amely a választás napján hatalmas kiábránduláshoz és indulatokhoz vezethet, ha a Fidesz – ahogy azt ők jósolják – mégis győzelmet arat.