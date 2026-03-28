tisza párt mráz ágoston sámuel fidesz kampány Magyar Péter mesterterv

Fidesz vagy Tisza? Az elemző mondta ki a választ, hogy Uj Péternek vagy Hann Endrének van igaza

2026. március 28. 14:02

A legfrissebb politikai elemzések szerint a brüsszeli elit már titkosszolgálati eszközökkel is beavatkozik a magyar kampányba, miközben a közvélemény-kutatók között módszertani háború dúl. G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel szerint április 12-én arról döntünk: nemzeti kormányunk lesz, vagy egy idegen érdekeket kiszolgáló „ügynökkormány”.

A választási kampány utolsó heteibe lépve a politikai diskurzust már nemcsak a százalékok, hanem titkosszolgálati játszmák és súlyos személyes vádak is uralják. A Mesterterv legutóbbi adásában G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel elemezték a magyar külügyminiszter lehallgatási ügyét, a Tisza Párt hátországát és a közvélemény-kutatások körüli anomáliákat.

Mráz Ágoston Sámuel rávilágított, hogy bár Uj Péter becslései inkább szakmai tapasztalaton, mintsem direkt adatfelvételen alapulnak, a Fidesz győzelmét és a választókerületek többségének elnyerését jósoló végkövetkeztetése teljes összhangban van a Nézőpont Intézet méréseivel. 

Az elemző szerint a 444 főszerkesztőjének pesszimista várakozása a stabil kormánypárti bázis miatt sokkal közelebb áll a valósághoz, mint a Medián által közölt, szerinte „irreális” 23 százalékos Tisza-előny.

Az adás egyik legsúlyosabb állítása egy nemzetközi kémügy, amelyben egy magyar újságíró segédkezett egy uniós titkosszolgálatnak Szijjártó Péter megfigyelésében. Az elemzők szerint ez a beavatkozás szintlépést jelent.

„A pénzügyi nyomásgyakorlás, a sajtóhadijárat, lejáratókampányok után egy új szintre lépett a brüsszeli elit (...) szerintem ott tartunk, hogy a Tisza Pártban beépített emberei vannak” – fogalmazott a műsorban elhangzottak alapján az elemző.

G. Fodor Gábor hangsúlyozta, hogy április 12-én a tét már nem csupán a pártpreferencia:

„Április 12. tétje, hogy nemzeti elkötelezettségű kormány lesz, vagy ügynökkormány.”

A stúdióban éles kritika érte a Medián legfrissebb adatait, amelyek 23 százalékos Tisza-vezetést mutattak ki. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint ezek az adatok nem a realitást tükrözik, hanem a mozgósítást szolgálják.

„Ezek a kutatások azt próbálják leírni, hogy hova gurulhat a labda, nem azt, hogy hol van a labda. (...) Azokkal az abszurd értékekkel, amiket közölnek, valójában a Tisza-szavazók mozgósításához járulnak hozzá.”

Az elemzők szerint ez egy veszélyes „reménymenedzsment”, amely a választás napján hatalmas kiábránduláshoz és indulatokhoz vezethet, ha a Fidesz – ahogy azt ők jósolják – mégis győzelmet arat.

Magyar Péter bécsi drogtesztjét az elemzők egyértelműen politikai színháznak és „álténynek” minősítették. Szerintük a vizsgálat nem képes tisztázni a korábbi, 2024-es vádakat, csupán egy rövid távú kommunikációs fegyver.

„Ez olyan, mint amikor lehetett szerezni ilyen védettségi kendőt. Hogy erre a 16 napra legyen neki védettségi kendő, hogyha bármi kerülne elő, akkor tudja mutatni, hogy nekem itt a papírom.”

Az elemzők szerint Magyar Péter láthatóan retteg a témától, és a drogteszttel egyfajta „posztfaktuális” védelmet próbált építeni magának a kampány hajrájára.

A műsor konklúziója szerint a Fidesz kihívói mindent egy lapra tettek fel. Ez egy „all-in” játék, ahol az ellenzéki oldal nem válogat az eszközökben, legyen szó titkosszolgálati segítségről vagy a választók tudatos félrevezetéséről a számokkal.

„Van egy all-in játék a Fidesz kihívói esetében (...) most akarják eldönteni a játékot. Nincs második esély.”

Nyitókép: Képernyőfotó a videóból

A beszélgetés teljes hosszában itt nézhető meg:

 

ördöngös pepecselés
2026. március 28. 15:20
"a Tisza Pártban beépített emberei vannak" azt is lehet így fogalmazni amikor a párt kizárólag beépített emberekből áll sőt, a koncentrációjuk 1000% mert a FOS-tól a szakértőin át a kommentelőikig mindenhol vannak
lemez
2026. március 28. 15:04
A shell kúton ukrán peti 8 testör meg simor dani kiséretében a pelenkázóba ment be hugyozni mert sajnálta a 200 ft-ot.Beszarás.
Agricola
2026. március 28. 15:00
"április 12-én arról döntünk: nemzeti kormányunk lesz, vagy egy idegen érdekeket kiszolgáló „ügynökkormány”. Arany János írta egykor: Izabella királyné Budában Azt se tudja, hova lesz buvában: Két ellenség két felől szorítja, Szívét a gond száz felől borítja. Összegyüjti budai tanácsot: "Jó emberek, adjatok tanácsot: Boldogasszony temploma keresztjén Török zászló lengjen, vagy keresztyén?" ...Gonosz barát hitszegő tanácsa Azt a vermet csak ássa, csak ássa, Ki miatt lesz Budavár bukása, Török Bálint hálóba jutása.
balbako_
2026. március 28. 14:53
Ha mind a Fideszre szavazunk akik ígérték, akkor az elég az újabb 2/3-hoz! A méricskélők meg azt mérnek amit akarnak!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!