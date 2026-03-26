03. 26.
csütörtök
fotós tisza párt autó erőszak támadás megafon Magyar Péter

Rendkívüli: tiszás biztonsági őrök támadtak a Megafon drónfelvételeket készítő kollégájára (VIDEÓ)

2026. március 26. 16:45

A rendezői felszerelésbe öltözött tiszások körülállták a Megafon fotósának autóját, és nem engedték neki, hogy elhagyja a helyszínt.

2026. március 26. 16:45
Erőszakos tiszás aktivisták támadtak a Megafon munkatársára Magyar Péter országjárásán – számolt be Facebook-oldalán Deák Dániel.

A felvételen jól látszik, ahogy a staffos, azaz rendezői felszerelésbe öltözött tiszások körülállják a Megafon drónfotósának autóját, és nem engedik neki, hogy elhagyja a helyszínt. Sőt még a kamerájához is hozzávágtak egy nagyobb tárgyat és az autóját is megrongálták.

Deák Dániel kiemelte, a Tisza Párt biztonsági őreinek akciója bűncselekmény.

Az elemző azt is elmagyarázta, hogy a fiatal férfit valószínűleg munkája miatt inzultálták, ugyanis a médiában rendszeresen jelennek meg olyan drónfelvételek, amelyek Magyar Péter országjárásának alacsony érdekeltségét bizonyítják. A Tisza „aktivistáinak” valószínűleg ezen felvételek elkészülésének akadályozása lett volna a feladata.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

nagyfero-0
2026. március 26. 18:17
Jegyezzük későbbre! Az egyik. Saját leírásából :"Tóth Tamás 51 éves logisztikai vezető és rendezvényszervező, négygyermekes édesapa. Budapesten született és nőtt fel, az agglomerációba költözött..." "A TISZA indulásának első pillanatától kezdve részt vesz az országjárások szervezésében, mára azok főszervezőjeként járja végig Magyar Péterrel az ország minden települését. Tamás úgy véli, azért lenne alkalmas jelölt, mert hidat tud képezni a gazdaság szereplői és a politikai döntéshozók között." PEST 09 OEVK HIDAT TUD KÉPEZNI.....! ÍZLELGESSÉTEK....
hakapeszim
2026. március 26. 18:07
Tudom, hogy unalmas, de: És történik valami? Itt puffogunk, hát nem igaz, ennél nincs lejjebb! Holnap már nem érdekel senkit.
minarik
2026. március 26. 18:05
tovarisi-konyec 2026. március 26. 17:37 Jó visítozást, megafonos tetvek, jól áll nektek! Vége van tovarisi, meg vergődjél is, se tisztelet se szabadság nektek TSZ staff tetvek, ha már állatosdi a módi nálatok. Nesze b+: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Meg még bónusznak kapol ilyeneket is: 🤡🤷🏻‍♂️😱😂
nagyfero-0
2026. március 26. 18:05
Bocs, de nem biztonsági őrök (csak), hanem egy TISZA képviselő jelölt! És ez így már nagyon más! Az, hogy meg olyan hülye, hogy ilyet csinál fényes nappal, csukja nélkül a fején és még le is filmezik...az meg az észbeli képességeiről mond el sokat - azok neki nincsenek...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!