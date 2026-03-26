Rendkívüli: tiszás biztonsági őrök támadtak a Megafon drónfelvételeket készítő kollégájára (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A rendezői felszerelésbe öltözött tiszások körülállták a Megafon fotósának autóját, és nem engedték neki, hogy elhagyja a helyszínt.
Erőszakos tiszás aktivisták támadtak a Megafon munkatársára Magyar Péter országjárásán – számolt be Facebook-oldalán Deák Dániel.
A felvételen jól látszik, ahogy a staffos, azaz rendezői felszerelésbe öltözött tiszások körülállják a Megafon drónfotósának autóját, és nem engedik neki, hogy elhagyja a helyszínt. Sőt még a kamerájához is hozzávágtak egy nagyobb tárgyat és az autóját is megrongálták.
Deák Dániel kiemelte, a Tisza Párt biztonsági őreinek akciója bűncselekmény.
Az elemző azt is elmagyarázta, hogy a fiatal férfit valószínűleg munkája miatt inzultálták, ugyanis a médiában rendszeresen jelennek meg olyan drónfelvételek, amelyek Magyar Péter országjárásának alacsony érdekeltségét bizonyítják. A Tisza „aktivistáinak” valószínűleg ezen felvételek elkészülésének akadályozása lett volna a feladata.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP