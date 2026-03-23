Oknyomozó újságíró? Politikai aktivista? Vagy valami egészen más? – Panyi Szabolcs portréja
Bombaként robbant a hír: külföldi szolgálatok Panyi Szabolcs segítségével hallgatták le Szijjártó Pétert. De ki is a történet főszereplője?
Érdemes lenne felvenni egy új kategóriát az újságírói díjak közé, például a tényfeltáró újságíró mellett simán elférne a „külföldi külügyi szervektől kapott aktákból legszebben legépelt riport” díj.
„Ilyet akkor sem csinálunk, ha történetesen megvetjük a megválasztott kormányt. Nem erkölcsi pózból és nem is azért, mert különösebb tisztelettel volnánk a hazai politikai osztály iránt. Egyszerűen azért nem, mert a kétszer kettő még mindig négy.
Tudom, hogy egyetlen külföldi hivatalnok sem a magyar nép érdekében jár el.
Nem azért fizetik. Nem azért küldik. Nem azért van ott.
Természetesen hamarosan születik majd valami lágyabb, simulékonyabb, nyálkásabb kifejezés is minderre, nehogy megsérüljenek a miniszterek és a médiamunkások érzései.
Figyeljék meg lesz ez »kapcsolatépítés«, »háttéregyeztetés«, »informális csatorna«, »értékalapú partnerség«, vagy valami más, hasonlóan szagtalan hazugság.
Egy mondatban összefoglalva az történt, hogy az egyik hazáruló leleplezte a másik hazaárulót majd vissza.
Az egyikről most áprilisban el tudják mondani a véleményüket, de addig is érdemes lenne felvenni egy új kategóriát az újságírói díjak közé, például a tényfeltáró újságíró mellett simán elférne a „külföldi külügyi szervektől kapott aktákból legszebben legépelt riport” díj.
Megértésükben bízva üdvözi Önöket,
tudjákki”
Nyitókép: Jászberényi Sándor Facebook-oldala
Bombaként robbant a hír: külföldi szolgálatok Panyi Szabolcs segítségével hallgatták le Szijjártó Pétert. De ki is a történet főszereplője?