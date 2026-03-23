hazaáruló lelepleződés díj újságíró

Az történt, hogy az egyik hazáruló leleplezte a másik hazaárulót majd vissza

2026. március 23. 19:11

Érdemes lenne felvenni egy új kategóriát az újságírói díjak közé, például a tényfeltáró újságíró mellett simán elférne a „külföldi külügyi szervektől kapott aktákból legszebben legépelt riport” díj.

Jászberényi Sándor
„Ilyet akkor sem csinálunk, ha történetesen megvetjük a megválasztott kormányt. Nem erkölcsi pózból és nem is azért, mert különösebb tisztelettel volnánk a hazai politikai osztály iránt. Egyszerűen azért nem, mert a kétszer kettő még mindig négy. 

Tudom, hogy egyetlen külföldi hivatalnok sem a magyar nép érdekében jár el. 

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Nem azért fizetik. Nem azért küldik. Nem azért van ott.

Természetesen hamarosan születik majd valami lágyabb, simulékonyabb, nyálkásabb kifejezés is minderre, nehogy megsérüljenek a miniszterek és a  médiamunkások érzései. 

Figyeljék meg lesz ez »kapcsolatépítés«, »háttéregyeztetés«, »informális csatorna«, »értékalapú partnerség«, vagy valami más, hasonlóan szagtalan hazugság. 

Egy mondatban összefoglalva az történt, hogy az egyik hazáruló leleplezte a másik hazaárulót majd vissza.

Az egyikről most áprilisban el tudják mondani a véleményüket, de addig is érdemes lenne felvenni egy új kategóriát az újságírói díjak közé, például a tényfeltáró újságíró mellett simán elférne a „külföldi külügyi szervektől kapott aktákból legszebben legépelt riport” díj.

Megértésükben bízva üdvözi Önöket,
tudjákki”

Nyitókép: Jászberényi Sándor Facebook-oldala

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pesztor
2026. március 23. 20:46
Szerintem a kurva anyád és panyi a két hazaáruló ebben az ügyben.
Obsitos Technikus
2026. március 23. 20:40
"a gonzó újságírás egyik magyar képviselője. 2007-től érdeklődése a Közel-Kelet és Afrika, illetve a politikai iszlám felé fordult. Interjút készített a nemzetközileg terrorszervezetként jegyzett Iszlám Dzsihád palesztin szervezet harcoló alakulatával, valamint a Muzulmán Testvériség egyiptomi szervezetével. Járt Csádban (dárfúri konfliktus), Jemenben, Líbiában, Nigériában, a Gázai övezetben. 2007-től kisebb-nagyobb megszakításokkal Alexandriában él." Ez beszél hazaárulásról?
Obsitos Technikus
2026. március 23. 20:35
Ezt is hogy hívhatták azelőtt...
nemecsekerno-007-01
2026. március 23. 20:02
A relativizáló kurva anyádat Jászberényi. Ilyenek vagytok, baszd meg. 1. Szijjártó a külügyminiszter, ő képviseli a magyar külpolitikát, ez a dolga. Minden magyart képvisel. Tisztában van a felelősségével és a lehetőségeivel. 2. Panyi egy nudlipöcs, kb. egy átlag állampolgár aki konkrétan hazaárulást követett el. Ennyire hülyének nézni az embereket azért irgalmatlan pofátlanságra vall, baszd meg.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!