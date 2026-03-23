Ákos: „Egy végtelenül gonosz és ördögi helyzet felé tolnak bennünket"

„Narratívák hatása alatt élünk” – Ákos lesújtó kritikát fogalmazott meg a kortárs médiáról
Szerinte a mai embernek szinte esélye sincs közvetlen valóságismeretre, a világot narratívákon keresztül látjuk.
Az énekes arról is beszélt, annak idején senki nem tudta előre, hogy kimennek az oroszok, hiába divat ma az ellenkezőjét állítani.
Kovács Ákos volt a Maxima legfrissebb adásának vendége, ahol az aktuálpolitikai kérdések és a friss zenei trendek mellett az irodalmi munkái is szóba kerültek. Például az a korábban írt novellája, amely Élő közvetítés címmel Nagy Imre újratemetéséről szól, ebben azt a rémületet próbálta megfogalmazni, ami az esemény televíziós közvetítésében elhangzott mondatok hatására a szüleiből áradt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az összezavarodott legyek zümmögnek az ablakon, mert nem találják a nyitott erkélyajtót
– idézett Ákos a saját írásából annak az attitűdnek az érzékeltetésére, ami nemcsak a szüleié, hanem az ország nagy részéé is volt az idő tájt. Vagyis, hogy a legtöbben nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy kimondhatóvá váltak olyan dolgok, amilyeneket korábban csak suttogva vagy körbenézés után mondtak ki az emberek, ha egyáltalán.
„Az, hogy a ruszkik menjenek ki innen, egy erős mondat volt. Most már persze sokan úgy állítják be, hogy mindenki tudta előre, hogy kimennek majd, de nem tudta senki. Ott voltam”
– fogalmazott.
Majd visszaemlékezett arra is, hogy szülei a háborús logika szerint készleteztek. És ma már rossz bevallani, de huszonéves korában ő is kinevette az édesanyját, amiért a cukor, az olaj és a liszt ott tornyosult a kamrában, hogy baj esetén hetekig legalább az alap élelmiszerek meglegyenek.
Úgy véli, ma is egy hasonló világot akarnak ránk kényszeríteni,
egy végtelenül gonosz, aljas és ördögi helyzet felé tolnak bennünket.
Fotó: Adrian DENNIS / AFP