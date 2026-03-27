Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
03. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt csehov richard nixon Magyar Péter

A Tiszát a diktafon szülte és a diktafon pusztította el

2026. március 27. 05:29

Konyhai hangfelvételekkel indult, idegen hírszerzőkig ért a Tisza esete a csehovi diktafonnal.

Varga Mátyás Zsolt
Van valami mélyen közép-európai, már-már kafkai abban, ahogy a magyar közélet eljutott az elmúlt három évben a konyhaasztal mellől a nemzetközi kémjátszmákig. Emlékszünk még 2024 telére-tavaszára? Amikor először felbukkant Magyar Péter, az azóta kabalaállattá váló diktafonnal együtt egy házasság romjain, a politikai opportunizmus legmélyebb bugyrait feltárva? Amikor még azt hittük, hogy bár ab ovo értelmezhetetlen Magyar Péter politikai pályafutása – övcsatostul, gyógyszerestül, feleségfelvételestül –, de az csupán egy „rendes”, bár morálisan erősen megkérdőjelezhető kampányidőszak kezdete?

Nos, a konyhaasztalt azóta szépen felváltotta a nemzetbiztonsági műveleti terület, de legalább a kabaladiktafon megmaradt.

Amikor a Mandiner bemutatta a Panyi Szabolcs-féle felvételt, azért a rutinosabb szemlélőben is megállt az ütő. Sejthetett az ember dolgokat korábban is, de az, hogy valaki ennyire nyíltan, saját szájával mondja ki a rendszer szisztematikus kijátszását, még ebben a műfajban is tekintélyes arcbőrre vall. Nem azért, mert a „független-objektív” oknyomozás és az idegen titkosszolgálatok közötti határvonal elmosódása újdonság lenne – láttunk már ilyet Bécsben, láttunk Washingtonban is –, hanem a gátlástalanság puszta mértéke miatt. Az, hogy egy újságíró uniós hírszerzőknek passzolja le a külügyminiszter telefonszámát, és belső ellenzéki körökön keresztül „hozzáférést” ígér állami adatokhoz egy esetleges hatalomátvétel után, már rég nem sajtóetikai kérdés. Ez már a szuverenitásunk nyílt kiárusítása, amit csak a legnaivabbak neveznek „tájékoztatásnak”.

A Tisza Párt hátországában felbukkanó informatikusok esete pedig csak a logikus továbbgörgetése a már régóta sejtett folyamatoknak. És mit válaszol erre a „főhős”? Magyar Péter, hozva a tőle megszokott, s egyben végtelenül unalmas retorikai paneleket, „Orbán-Gate-ről” és a Watergate-botrányt is felülmúló puccskísérletről vizionál. Ez az a pont, ahol az emberben felébred a józan, bécsi kávéházakban edzett konzervatív szkepticizmus: 

valóban el kell hinnünk, hogy mindenki szembejön az autópályán, csak a Tisza Párt halad a jó irányba? 

Richard Nixon legalább egy világhatalom elnöke volt, mielőtt belebukott a saját paranoiájába; itt azonban csak egy pökhendi kihívó mentális és politikai erjedését látjuk, amint lassan kiderül, milyenek is a választott „stratégiai partnerei”.

Előjönnek az ukránok, felbukkan a – finoman szólva – gyanúsan sok kábítószer, nem jön ki a matek a zsarolással vádolt exbarátnővel kapcsolatban, de legalább felsejlik, mennyi sötét háttéralkut kellett megkötni ahhoz, hogy a kicsinyes bosszúvágyat politikai programmá lehessen kozmetikázni. 

A diktafon végül tehát betöltötte sorsát: Csehov puskájaként az utolsó felvonásban, a választások előtt pár nappal, elsült.

Csak éppen a torkolattűz ezúttal a gazdáját világította meg – és amit látunk, az egy olyan hálózat, amelynek a magyar nemzeti érdek csupán egy zavaró tényező a nagy geopolitikai sakktáblán. Egyik része nyugatról, másik része keletről nyomul. Marad nekünk két tűz között a biztos választás, és a jól ismert, józan gyanakvás: mert ha valaki konyhai hangfelvételekkel kezdi, ne csodálkozzunk, ha a végén idegen hírszerzők adják alá a lovat – vagy éppen a diktafont.

Röviden megjegyzem a tiszás ügynökbotrányról

A Tisza Pártnak dolgozó egyik IT-szakemberről kiderült, hogy a férfi brit–magyar kettős állampolgár, aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A férfi korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, azt állítva, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni. Jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik. 2019 óta érdeklődik titkosszolgálati eszköznek/engedélyköteles kettős felhasználású terméknek minősülő eszközök beszerzése iránt és áll kapcsolatban ilyen termékeket forgalmazó külföldi gyártókkal. A másik tiszához köthető informatikussal folytatott kapcsolata során tudomást szerzett annak titkosszolgálati kapcsolatrendszeréről, és közreműködött azokban a tárgyalásokban, amelyek engedélyköteles titkosszolgálati eszközök (kémszoftver, jelzavaró, kép- és hangrögzítésre álcázott módon alkalmas eszköz) beszerzését célozták. A magyar kémelhárítás az IT-szakemberekkel a gyanús tevékenység miatt már évek óta „foglalkozott”. 

Panyi Szabolcs egy felvételen azt mondta a később „forrásának” megjelölt egyénnek, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Arról is beszélt, hogy nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt is megjegyezte Panyi, hogy hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Panyi később bevallotta, a felvétel valós, ám azon ő a forrásának – állítása szerint – csupán imponálni akart.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 92 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
The Loner
•••
2026. március 27. 08:42 Szerkesztve
benito 2026. március 27. 08:22 • Szerkesztve Nincs hiteles bizonyíték arra az állításra, hogy „egy 16–17 éves gyereket beszerveztek, és ezért bejár az ukrán nagykövetségre. Nincs megbízható hír ilyen esetről. Ha te tudsz ilyenről akkor másold ide forrás megjelöléssel. A jelenlegi elérhető, friss és ellenőrizhető források között nem szerepel ilyen konkrét történet Ha tényleg az lenne, hogy egy kiskorút beszerveznek, meg nagykövetségre járkál, abból óriási botrány lenne. Tele lenne vele minden média, megszólalna a rendőrség meg a külügy is. De ilyen nincs. Ráadásul az egész hazugság sántít. Egy nagykövetségre nem csak úgy besétálgat bárki, pláne nem egy 16–17 éves gyerek. Az meg, hogy kiskorút „beszerveznek”, brutálisan súlyos ügy lenne minden szinten. Ez inkább tipikus bizonyíték nélküli tiszás hazugság amit ti terjesztetek a netten. Te is ! Most te jössz. Válaszolj a kérdéseimre !
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2026. március 27. 08:38
Szep tortenet. 2X Orban ellen
Válasz erre
1
0
belbuda
2026. március 27. 08:23
Ugyan,Zsolti…te is tudod,hogy vége…a 3/3 bevetése a Tisza ellen a legsötétebb Kádár korszakot idézi…Robokuty napi kapcsolata Lavór elvtárssal,gondolom,nem zavar, hiszen te is Moszkvának dolgozol… Hajrá,Tisza! Hajrá,Magyarország! Ruszkik,haza! 🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
1
1
benito
•••
2026. március 27. 08:22 Szerkesztve
The Loner 2026. március 27. 08:00 • Szerkesztve benito 2026. március 27. 07:48 Ne Tapirt cseszegesd, beszéljünk aktuális dolgokról . Mini Mussolini , mi a véleményed az egyre dagadó tiszás kémbotránytól ? Hogy is van az hogy egy 16-17 éves gyerek bejár az ukrán nagykövetségre mert beszervezték? Mondjad figyelek.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!