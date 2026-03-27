A Tiszát a diktafon szülte és a diktafon pusztította el
2026. március 27. 05:29
Konyhai hangfelvételekkel indult, idegen hírszerzőkig ért a Tisza esete a csehovi diktafonnal.
2026. március 27. 05:29
Van valami mélyen közép-európai, már-már kafkai abban, ahogy a magyar közélet eljutott az elmúlt három évben a konyhaasztal mellől a nemzetközi kémjátszmákig. Emlékszünk még 2024 telére-tavaszára? Amikor először felbukkant Magyar Péter, az azóta kabalaállattá váló diktafonnal együtt egy házasság romjain, a politikai opportunizmus legmélyebb bugyrait feltárva? Amikor még azt hittük, hogy bár ab ovo értelmezhetetlen Magyar Péter politikai pályafutása – övcsatostul, gyógyszerestül, feleségfelvételestül –, de az csupán egy „rendes”, bár morálisan erősen megkérdőjelezhető kampányidőszak kezdete?
Nos, a konyhaasztalt azóta szépen felváltotta a nemzetbiztonsági műveleti terület, de legalább a kabaladiktafon megmaradt.
Amikor a Mandiner bemutatta a Panyi Szabolcs-féle felvételt, azért a rutinosabb szemlélőben is megállt az ütő. Sejthetett az ember dolgokat korábban is, de az, hogy valaki ennyire nyíltan, saját szájával mondja ki a rendszer szisztematikus kijátszását, még ebben a műfajban is tekintélyes arcbőrre vall. Nem azért, mert a „független-objektív” oknyomozás és az idegen titkosszolgálatok közötti határvonal elmosódása újdonság lenne – láttunk már ilyet Bécsben, láttunk Washingtonban is –, hanem a gátlástalanság puszta mértéke miatt. Az, hogy egy újságíró uniós hírszerzőknek passzolja le a külügyminiszter telefonszámát, és belső ellenzéki körökön keresztül „hozzáférést” ígér állami adatokhoz egy esetleges hatalomátvétel után, már rég nem sajtóetikai kérdés. Ez már a szuverenitásunk nyílt kiárusítása, amit csak a legnaivabbak neveznek „tájékoztatásnak”.
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.
A Tisza Párt hátországában felbukkanó informatikusok esete pedig csak a logikus továbbgörgetése a már régóta sejtett folyamatoknak. És mit válaszol erre a „főhős”? Magyar Péter, hozva a tőle megszokott, s egyben végtelenül unalmas retorikai paneleket, „Orbán-Gate-ről” és a Watergate-botrányt is felülmúló puccskísérletről vizionál. Ez az a pont, ahol az emberben felébred a józan, bécsi kávéházakban edzett konzervatív szkepticizmus:
valóban el kell hinnünk, hogy mindenki szembejön az autópályán, csak a Tisza Párt halad a jó irányba?
Richard Nixon legalább egy világhatalom elnöke volt, mielőtt belebukott a saját paranoiájába; itt azonban csak egy pökhendi kihívó mentális és politikai erjedését látjuk, amint lassan kiderül, milyenek is a választott „stratégiai partnerei”.
A Direkt36 cikkében emlegetett két, Tisza Pártnak dolgozó informatikust nem véletlen figyelték a magyar hatóságok: rendszeresen bejártak a budapesti ukrán nagykövetségre és ukránoknak dolgoztak.
Előjönnek az ukránok, felbukkan a – finoman szólva – gyanúsan sok kábítószer, nem jön ki a matek a zsarolással vádolt exbarátnővel kapcsolatban, de legalább felsejlik, mennyi sötét háttéralkut kellett megkötni ahhoz, hogy a kicsinyes bosszúvágyat politikai programmá lehessen kozmetikázni.
A diktafon végül tehát betöltötte sorsát: Csehov puskájaként az utolsó felvonásban, a választások előtt pár nappal, elsült.
Csak éppen a torkolattűz ezúttal a gazdáját világította meg – és amit látunk, az egy olyan hálózat, amelynek a magyar nemzeti érdek csupán egy zavaró tényező a nagy geopolitikai sakktáblán. Egyik része nyugatról, másik része keletről nyomul. Marad nekünk két tűz között a biztos választás, és a jól ismert, józan gyanakvás: mert ha valaki konyhai hangfelvételekkel kezdi, ne csodálkozzunk, ha a végén idegen hírszerzők adják alá a lovat – vagy éppen a diktafont.
Ez már a sokadik, hasonló tematikájú hangfelvétel, amelyik kiszivárog a Tisza Párt alelnökéről.
Röviden megjegyzem a tiszás ügynökbotrányról
A Tisza Pártnak dolgozó egyik IT-szakemberről kiderült, hogy a férfi brit–magyar kettős állampolgár, aki ellen a korábbiakban már több alkalommal folyt büntetőeljárás informatikai rendszerekkel való visszaélés, számítógépes csalás és zsarolás miatt. A férfi korábban magánnyomozati tevékenysége okán a hatóságok látókörébe került, azt állítva, hogy képes állami rendszerekből hatósági adatokat is megszerezni. Jövedelmének jelentős része egy észt bejegyzésű gazdasági társaságtól származik. 2019 óta érdeklődik titkosszolgálati eszköznek/engedélyköteles kettős felhasználású terméknek minősülő eszközök beszerzése iránt és áll kapcsolatban ilyen termékeket forgalmazó külföldi gyártókkal. A másik tiszához köthető informatikussal folytatott kapcsolata során tudomást szerzett annak titkosszolgálati kapcsolatrendszeréről, és közreműködött azokban a tárgyalásokban, amelyek engedélyköteles titkosszolgálati eszközök (kémszoftver, jelzavaró, kép- és hangrögzítésre álcázott módon alkalmas eszköz) beszerzését célozták. A magyar kémelhárítás az IT-szakemberekkel a gyanús tevékenység miatt már évek óta „foglalkozott”.
Panyi Szabolcs egy felvételen azt mondta a később „forrásának” megjelölt egyénnek, hogy megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Arról is beszélt, hogy nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt is megjegyezte Panyi, hogy hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem. Panyi később bevallotta, a felvétel valós, ám azon ő a forrásának – állítása szerint – csupán imponálni akart.
Hangfelvétel igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A szálak a Tisza Pártig vezetnek, Panyi Szabolcs és Orbán Anita is nyakig benne van a sztoriban.
Kívülről diktált politikai program, alfahím-kuruckodás, valójában hajbókolás a brüsszeli urak előtt, a nemzeti nagytőke letörése a multik kedvéért – ezt tudtuk, de még a kampánytechnikát is sikerült lemásolnia a Tiszának. Zelenszkij és Magyar Péter közötti hasonlóság nem lehet a véletlen műve.