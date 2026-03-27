A Tiszát a diktafon szülte és a diktafon pusztította el

Van valami mélyen közép-európai, már-már kafkai abban, ahogy a magyar közélet eljutott az elmúlt három évben a konyhaasztal mellől a nemzetközi kémjátszmákig. Emlékszünk még 2024 telére-tavaszára? Amikor először felbukkant Magyar Péter, az azóta kabalaállattá váló diktafonnal együtt egy házasság romjain, a politikai opportunizmus legmélyebb bugyrait feltárva? Amikor még azt hittük, hogy bár ab ovo értelmezhetetlen Magyar Péter politikai pályafutása – övcsatostul, gyógyszerestül, feleségfelvételestül –, de az csupán egy „rendes”, bár morálisan erősen megkérdőjelezhető kampányidőszak kezdete?

Nos, a konyhaasztalt azóta szépen felváltotta a nemzetbiztonsági műveleti terület, de legalább a kabaladiktafon megmaradt.

Amikor a Mandiner bemutatta a Panyi Szabolcs-féle felvételt, azért a rutinosabb szemlélőben is megállt az ütő. Sejthetett az ember dolgokat korábban is, de az, hogy valaki ennyire nyíltan, saját szájával mondja ki a rendszer szisztematikus kijátszását, még ebben a műfajban is tekintélyes arcbőrre vall. Nem azért, mert a „független-objektív” oknyomozás és az idegen titkosszolgálatok közötti határvonal elmosódása újdonság lenne – láttunk már ilyet Bécsben, láttunk Washingtonban is –, hanem a gátlástalanság puszta mértéke miatt. Az, hogy egy újságíró uniós hírszerzőknek passzolja le a külügyminiszter telefonszámát, és belső ellenzéki körökön keresztül „hozzáférést” ígér állami adatokhoz egy esetleges hatalomátvétel után, már rég nem sajtóetikai kérdés. Ez már a szuverenitásunk nyílt kiárusítása, amit csak a legnaivabbak neveznek „tájékoztatásnak”.