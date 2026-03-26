Ft
Ft
15°C
7°C
Ft
Ft
15°C
7°C
03. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság 13. havi nyugdíj panyi szabolcs Magyar Péter 14. havi nyugdíj kijev ukrajna

A tiszás ügynökbotrány arra is rávilágít, kik lehetnek a legnagyobb vesztesei egy esetleges Magyar-kormánynak

2026. március 26. 17:25

Az Ellenpont szerint Kijev egy kormányváltás esetén nemcsak a külügyre, hanem borítékolhatóan a magyar gazdaságra is rá tenné a kezét, aminek meglesznek a vesztesei.

A tiszás ügynökbotrány azt is bebizonyította, hogy az ukránok célja az, hogy Magyar Péteréken keresztül rátegyék a kezüket nem csak a magyar politikára, hanem a magyar gazdaságra is – írja az Ellenpont.

Mint kifejtik: az eddigi mozgásokból és a felbukkanó főszereplők, az ukránokat segítő informatikusok, Orbán Anita és Panyi Szabolcs személyéből nem nehéz levonni a következtetést, hogy Kijev elsőként a magyar külügyet vonná a felügyelete alá egy esetleges Tisza-kormányban. Orbán Anita régóta Ukrajna érdekeit képviseli, így ő számukra kiváló jelölt.

Az Ellenpont szerint rajta keresztül Zelenszkij könnyedén tudná érvényesíteni az érdekeit, csakhogy naivitás lenne azt gondolni, hogy az ukrán vezetés kizárólag a külügyminisztérium irányítására pályázna, és legalább ennyire fontos számukra, hogy a diplomácia mellett a magyar gazdaságban is befolyást szerezzenek, pontosabban pénzt vegyenek ki a magyar gazdaságból.

A portál kifejti: 

egy kormányváltás esetén nemcsak a külügyre, hanem borítékolhatóan a magyar gazdaságra is rá fogják tenni a tenyerüket, aminek az az oka, hogy az összeomlás szélén álló Ukrajnának rengeteg pénzre van szüksége, így a magyarok pénzére is.

Így ezen a területen is az ukránok akarata érvényesülne. 

Az átrendeződésnek pedig lesz egy nagy vesztese: a magyar családok. Köztük is a nyugdíjasokat érintené a legérzékenyebben a változás.

Minden forrást az ukrán-ügy szolgálatába állítanának, így a nemzeti kormány által bevezetett kedvezmények nagy részét megszüntetnék.

Az Ellenpont kifejti, mivel Magyar Péter azonnal leválna az olcsó orosz energiáról Ukrajna érdekében, ez rengeteg pénzbe kerülne. Ezért a legelső intézkedések között szüntetnék meg a 13. és 14. havi nyugdíjat, mondván, nincs rá pénz.

„Azért nem lenne rá pénz, mert Magyar Péterék Ukrajnának adnák, mivel ezt várják el tőlük Brüsszelből. Ezt számtalan jel igazolja: a Tisza Szigeteken előadó Surányi Györgytől Petschnig Mária Zitán át a Tisza nyugdíjszakértőjéig, Simonovits Andrásig rengetegen beszéltek a 13. és 14. havi nyugdíj elvételéről” – fogalmaz a portál.

Tiszás szakértők a megszorítások mellett

A tervezett megszorítások kommunikációs előkészítése már jó ideje megkezdődött a tiszás tanácsadók megszólalásaival, akik egymást túllicitálva beszélnek a nyugdíjasoknak járó plusz juttatások elvételéről – véli az Ellenpont.

Az Ellenpont cikkében felsorolja:

  • Nemrég a magyar törtnelem egyik legnagyobb megszorítócsomagját bevezető Bokros Lajos jelentette ki, hogy el kell törölni a 13. és 14. havi nyugdíjat. A baloldali közgazdász álláspontjára azért is érdemes odafigyelni, mert nyilatkozataiban a Tisza Párt gazdaságpolitikai nézeteit képviseli.
  • A Magyar Péterék szakértői holdudvarához tartozó Petschnig Mária Zita szintén el akarja venni a 13. és 14. havi nyugdíjakat. „A 13. havit nem is lenne szabad annak nevezni, az már egy jutalom, egy plusz juttatás, tehát azt másképp kellene elosztani: mégpedig úgy, hogy mindenki kapja az átlagnyugdíjat” – tett meghökkentő javaslatot a kiegészítés elvételére.
  • Surányi György ennél is erősebben fogalmazott, amikor azt mondta, hogy „semmilyen alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.” Az egykori jegybankelnök rendszeresen egyeztet a Tisza Párt vezetőivel, sőt, ő volt a Tisza-csomag egyik szerzője.
  • De hasonlóan rossz véleménnyel van a 13. havi nyugdíjról a nyugdíjakat megadóztatni tervező Tisza-tanácsadó, Simonovits András is, aki elmondta, hogy „relatíve, a keresetekhez képest kellene csökkenteni a nyugdíjakat. Mert ez így nem lesz fedezhető.”

A portál emlékeztet: novemberben kiszivárgott 660 oldalas Tisza-csomag is megalapoz az ukránpárti megszorításoknak, hiszen abban adóemelések, a nyugdíj- és társadalombiztosítási rendszer szétverése, és új adónemek is megjelennek.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ügyvéd
2026. március 26. 18:19
A sok ütődöttet meg kell menteni saját magától.
Válasz erre
0
0
fintaj-2
2026. március 26. 18:12
Érthetetlen, hogy az oknyomozó újságírásnak miért nem szabtak határt! Érthetetlen , hogy a törvény előtt szabályozatlanul, az oknyomozás miért terjedhet ki nemzetbiztonságot érintő területekre, hiszen ezen a területen illetéktelenül, ellenőrizhetetlenül, érzékeny nemzetbiztonságot veszélyeztető információkhoz juthatnak, miközben az erre hivatottak, a nemzeti szolgálatok, törvényi, parlamenti ellenőrzés alatt állnak!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 26. 17:44
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
2
0
jetilovag
2026. március 26. 17:38
büdös köcsög tisza szekta....rezeg a léc basszátok szíven a kurva anyátokat mocskos köcsög agyhalott buzeránsok....nem lesz 2/3 otok!...ez biztos!.....sikítsatok basszátok meg!.......hulladékok a fukrányokkal együtt! Hajrá Putyin!....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!