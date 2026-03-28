Végérvényesen elindult a lejtőn a baloldal: döbbenetes reakciót rögzített Bohár Dániel (VIDEÓ)
Meg sem ütötte az ingerküszöböt az, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és a családját.
Éppen ezért már előre megpróbálják aláásni a magyar voksolások hitelességét.
„Rögzítsük: létezik egy nemzetközi összedolgozás, mondjuk úgy, hálózat, ami azon ügyködik, hogy Magyar Péter nyerje meg a választást. Benne van Brüsszel is. Ebben nincs túl nagy meglepetés, business as usual.
Most ez az ukránpárti hálózat ismerős, régi balos trükkel támadja Magyarországot:
mivel ők is tudják, hogy a Tisza Párt el fogja veszíteni a választást, már előre megpróbálják aláásni a magyar voksolások hitelességét.
A művelet részeként minap a Washington Post újságírója bődületes álhírrel állt elő egy meg nem nevezett, »európai titkosszolgálatra« hivatkozva.
A függetlenség és objektivitás álcája azonban hamar lehullott: a cikket jegyző újságíró három hete Magyarországon járt, hogy egy kerekasztalon vegyen részt az ukrán propagandát terjesztő terjesztő Political Capital, valamint Kijev európai kijáróiként működő brit nagykövetség közös rendezvényén. Ott volt az ukrán lobbista, Rácz András is, a beszélgetést pedig az az Inotai Edit moderálta, aki a Soros György hálózatához szorosan kötődő Euro-atlanti Integráció és Demokrácia Központ vezető tagja.
Így működik a hálózat: a kitalált álhíreket, dezinformációt, hamis narratívát az agytrösztök, a liberális médiumok és a külföldi újságírók egymásnak passzolják, folyamatosan hivatkoznak egymásra, és felerősítik egymás hangját – mígnem egy bizonyíték nélküli rágalomból »nemzetközi konszenzus« és ezáltal politikai fegyver nem lesz.
Aligha túlzás: ez koordinált befolyásolási művelet. Kijev és a háborúpárti hálózat azért akarják megbuktatni a békepárti, szuverén Orbán-kormányt, mert Magyarország nem hajlandó a beállni a sorba. A kormány nem támogatja a háborút sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával, nem támogatjuk Ukrajna EU csatlakozását, és nem mondunk le az olcsó orosz energiáról. Nem Putyin kedvéért, hanem mert ezek ellentétesek lennének a magyar érdekkel!”
Ezt is ajánljuk a témában
