A függetlenség és objektivitás álcája azonban hamar lehullott: a cikket jegyző újságíró három hete Magyarországon járt, hogy egy kerekasztalon vegyen részt az ukrán propagandát terjesztő terjesztő Political Capital, valamint Kijev európai kijáróiként működő brit nagykövetség közös rendezvényén. Ott volt az ukrán lobbista, Rácz András is, a beszélgetést pedig az az Inotai Edit moderálta, aki a Soros György hálózatához szorosan kötődő Euro-atlanti Integráció és Demokrácia Központ vezető tagja.

Így működik a hálózat: a kitalált álhíreket, dezinformációt, hamis narratívát az agytrösztök, a liberális médiumok és a külföldi újságírók egymásnak passzolják, folyamatosan hivatkoznak egymásra, és felerősítik egymás hangját – mígnem egy bizonyíték nélküli rágalomból »nemzetközi konszenzus« és ezáltal politikai fegyver nem lesz.

Aligha túlzás: ez koordinált befolyásolási művelet. Kijev és a háborúpárti hálózat azért akarják megbuktatni a békepárti, szuverén Orbán-kormányt, mert Magyarország nem hajlandó a beállni a sorba. A kormány nem támogatja a háborút sem pénzzel, sem fegyverrel, sem katonával, nem támogatjuk Ukrajna EU csatlakozását, és nem mondunk le az olcsó orosz energiáról. Nem Putyin kedvéért, hanem mert ezek ellentétesek lennének a magyar érdekkel!”