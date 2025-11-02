Ft
11. 02.
vasárnap
4iG delegáció Stratégiai Tanácsadó Testület Kairóban Abd el-Fattáh esz-Szísz Nagy Egyiptomi Múzeum Jászai Gellért Maróth Miklós Orbán Viktor

Nem akárki kísérte Orbán Viktort – gigaüzletet köthetett a magyar delegáció Egyiptomban

2025. november 02. 15:45

A kormányfő Kairóban tárgyalt Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnökkel, a delegáció összetétele pedig arra enged következtetni, hogy üzleti és stratégiai megállapodások is születhettek.

2025. november 02. 15:45
null

Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén Egyiptomba látogatott Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnök meghívására. A kétnapos hivatalos út első állomása a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitója volt, vasárnap pedig a magyar kormányfő kétoldalú megbeszélést folytatott az egyiptomi államfővel.

Az MTI által közzétett felvételek alapján – amelyeket a Világgazdaság elemzett – a találkozón nemcsak a kormány képviselői, hanem az egyik legbefolyásosabb magyar üzletember is részt vett. 

A képeken jól látható, hogy Jászai Gellért, a 4iG elnöke is ott volt Orbán Viktor mellett, ami arra utalhat, hogy jelentős gazdasági megállapodásokról eshetett szó a háttérben.

Jászai Gellért jelenléte különösen figyelemre méltó, hiszen a 4iG az utóbbi években több nemzetközi távközlési és technológiai projektben is érdekelt volt – így nem kizárt, hogy az egyiptomi út egy új, stratégiai jelentőségű üzleti együttműködés előkészítését szolgálta.

A magyar delegáció tagjai között volt még továbbá Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Maróth Miklós, a Stratégiai Tanácsadó Testület tagja és miniszterelnöki megbízott, valamint Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
nogradi
2025. november 02. 16:36
Olyan gigabizniszeket köt 15 éve 0rbán, hogy a gazdaság csak úgy lapít. Mindjuk egy páran tuti jól járnak.
rejszmano
2025. november 02. 16:27
Valószínű, hogy a becsődölt vonattendert próbálják eltemettetni Jászaival...
karcos-2
2025. november 02. 16:23
Német jobboldali politikus Orbán Viktorról: Magyarország sorsa az ő kezében van a legjobb helyen Alice Weidel, szerint a németek elégedetlenek, a kormány pedig képtelen az emberek érdekeit szem előtt tartva döntéseket hozni. Úgy látja, Orbán Viktor a szabadság és a szuverenitás képviselője, és Magyarország sorsa az ő kezében van a legjobb helyen. „A német állampolgárok a saját bőrükön érzik a migráció és az elhibázott energiapolitika következményeit. Az emberek elégedetlenek, a kormány pedig képtelen az állampolgárai érdekeit szem előtt tartva döntéseket hozni.” Weidel véleményt mondott Orbán Viktorról, akit realistának nevezett: „Magyarország sorsa Orbán Viktor kezében van a legjobb helyen. Ő az európai patrióták reménye, a szabadság és a szuverenitás képviselője.” A német politikus úgy véli, a magyaroknak jövőre világos döntést kell hozniuk: „Szabadság és szuverenitás vagy uniós alárendeltség és gazdasági hanyatlás. Bízom benne, hogy a magyarok helyesen fognak dönteni.”
altercat1
2025. november 02. 16:04
1972, egyiptomi katonatisztek Kalocsán, a légvédelmi tüzérezrednél. Megnéztek egy célkövetési gyakorlatot. Mókásak voltak a rövidnadrágjukban. Úgyhogy régi a "barátság"... Közös film is volt velük, "Nyilas Misi" volt a magyar főszereplő. A történet egy gólya sorsáról szólt, ami happy end-del végződött.
