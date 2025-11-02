Nem akárki kísérte Orbán Viktort – gigaüzletet köthetett a magyar delegáció Egyiptomban

Jászai Gellért jelenléte különösen figyelemre méltó, hiszen a 4iG az utóbbi években több nemzetközi távközlési és technológiai projektben is érdekelt volt – így nem kizárt, hogy az egyiptomi út egy új, stratégiai jelentőségű üzleti együttműködés előkészítését szolgálta.

A magyar delegáció tagjai között volt még továbbá Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Maróth Miklós, a Stratégiai Tanácsadó Testület tagja és miniszterelnöki megbízott, valamint Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán