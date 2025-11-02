Nem akárki kísérte Orbán Viktort – gigaüzletet köthetett a magyar delegáció Egyiptomban

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor az illegális migráció elleni küzdelemmel kapcsolatban
„Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk” – hangsúlyozta az egyiptomi elnökkel folytatott tárgyalás kapcsán a miniszterelnök.
A kormányfő Kairóban tárgyalt Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnökkel, a delegáció összetétele pedig arra enged következtetni, hogy üzleti és stratégiai megállapodások is születhettek.
Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégén Egyiptomba látogatott Abd el-Fattáh esz-Szíszi elnök meghívására. A kétnapos hivatalos út első állomása a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitója volt, vasárnap pedig a magyar kormányfő kétoldalú megbeszélést folytatott az egyiptomi államfővel.
Ezt is ajánljuk a témában
„Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk” – hangsúlyozta az egyiptomi elnökkel folytatott tárgyalás kapcsán a miniszterelnök.
Az MTI által közzétett felvételek alapján – amelyeket a Világgazdaság elemzett – a találkozón nemcsak a kormány képviselői, hanem az egyik legbefolyásosabb magyar üzletember is részt vett.
A képeken jól látható, hogy Jászai Gellért, a 4iG elnöke is ott volt Orbán Viktor mellett, ami arra utalhat, hogy jelentős gazdasági megállapodásokról eshetett szó a háttérben.
Jászai Gellért jelenléte különösen figyelemre méltó, hiszen a 4iG az utóbbi években több nemzetközi távközlési és technológiai projektben is érdekelt volt – így nem kizárt, hogy az egyiptomi út egy új, stratégiai jelentőségű üzleti együttműködés előkészítését szolgálta.
A magyar delegáció tagjai között volt még továbbá Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, Maróth Miklós, a Stratégiai Tanácsadó Testület tagja és miniszterelnöki megbízott, valamint Máté János, a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán