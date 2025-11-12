A csütörtök reggel sem marad VEKKER nélkül – Újra itt a MANDINER műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

A Vekkerben csütörtökön összeszedjük az elmúlt napok legérdekesebb témáit. Érkezünk meglepő újdonságokkal, közérdekű információkkal és bejelentésekkel, és még kicsit sportolunk is.

Természetesen szóba hozzuk a nemrég indult adománygyűjtő akciókat, a családi adókedvezményt, az amerikai pénzügyi védőpajzsot, beszélgetünk egy fűtést érintő kedvezményes lehetőségről, Szoboszlai Dominikról, és egy új, nemzetközi sportügyi döntésről is.

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!