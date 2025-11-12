Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 12.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 12.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
védőpajzs VEKKER Nemzetközi Olimpia Bizottság családi adókedvezmény Orbán Viktor Szoboszlai Dominik

A csütörtök reggel sem marad VEKKER nélkül – Újra itt a MANDINER műsora GYÜRKY ENIKŐVEL és SZABÓ ANDRÁS CSUTIVAL

2025. november 12. 19:38

Csütörtökön is, akár egy jó kávé társaságában, indítsd velünk a reggeled! Könnyed hangulatban, élőben megvitathatod az elmúlt pár nap legfontosabb közéleti témáit a két műsorvezetővel Gyürky Enikővel és Szabó András Csutival!

2025. november 12. 19:38
null

A Vekkerben csütörtökön összeszedjük az elmúlt napok legérdekesebb témáit. Érkezünk meglepő újdonságokkal, közérdekű információkkal és bejelentésekkel, és még kicsit sportolunk is.

Természetesen szóba hozzuk a nemrég indult adománygyűjtő akciókat, a családi adókedvezményt, az amerikai pénzügyi védőpajzsot, beszélgetünk egy fűtést érintő kedvezményes lehetőségről, Szoboszlai Dominikról, és egy új, nemzetközi sportügyi döntésről is.

Ne feledd, 8:00-tól várunk téged minden hétfőn és csütörtökön! Gyere és csatlakozz be, mondd el a véleményedet kommentben vagy pedig a [email protected] email címen!

Iratkozz fel, és kövesd a Mandiner YouTube-csatornáját!

 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!