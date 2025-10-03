Ft
Kallai Árpád tragédia tűz

Tragédia a makói kórházban: egy dolgozó is meghalt a tűzesetben

2025. október 03. 06:06

Kállai Árpád az intézmény honlapján bejelentette, hogy a csütörtök délután tűzeset során egy kórházi munkatárs életét vesztette.

2025. október 03. 06:06
null

Tűz volt a makói kórház területén csütörtök délután, egy kórházi dolgozó életét vesztette – közölte Kallai Árpád főigazgató az intézmény honlapján.

A közlemény szerint a makói kórház területén lévő egyik raktárépületben csütörtök délután tűz keletkezett, amit a tűzoltók rövid idő alatt eloltottak. A baleset betegellátási területet nem érintett.

A tűzeset során egy kórházi dolgozó életét vesztette. Az ügyben vizsgálat indult.

A főigazgató részvétét fejezte ki az az elhunyt hozzátartozóinak.

A katasztrófavédelem az esetről azt írta, hogy a kórház kazánházában keletkezett tűzhöz a makói, hódmezővásárhelyi és szegedi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, és három vízsugárral oltották el a lángokat.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció.

 

