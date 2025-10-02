Orbán Viktor nem marad egyedül: még az ellenzéki szakértő szerint is felbukkanhatnak váratlan szövetségesek az EU-csúcson

Orbán Viktor: „Veszélyes EU-csúcs elé nézünk. Ketrecharc lesz”
„A magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem!” – szögezte le a miniszterelnök közösségi oldalán.
Az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője szerint „biztosan nem volt ketrecharc”.
„Észnél kell lenni, veszélyes EU-csúcs elé nézünk, ketrecharc lesz” – mint azt korábban megírtuk, így vezette fel a koppenhágai EU-csúcstalálkozót Orbán Viktor.
Szent-Iványi István, az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője szerint azonban ketrecharc biztosan nem volt, hiszen – mint az Egyenes Beszédben fogalmazott – „ez egy informális csúcstalálkozó volt, amely nem hozott döntéseket”. Szerinte itt csak „szabad véleménycseréről” volt szó, és
nem volt ölre menő vita”.
Szent-Iványi kifejtette: három fontos témát vitattak meg a csúcson, az egyik az EU védelmi képességeinek megerősítése volt, a másik pedig Ukrajna és Ukrajna támogatásának kérdése. Véleménye szerint utóbbi nem nekünk kényes kérdés, hanem elsősorban a belgáknak, mert náluk van elhelyezve az Euroclearnél 140 milliárdnyi orosz vagyon, amit zároltak, és arról megy a vita, hogy ez milyen módón használható fel Ukrajna számára. A harmadik pedig annak a kérdésnek a megvitatása volt,
hogy megindulhatnak-e a csatlakozási tárgyalások anélkül, hogy mindenki hozzájárulna ehhez.
Magyarán tehát, arról folyik a vita, hogy meg lehet-e kerülni Orbán Viktor vétóját. Ugyanakkor Rónai Egon felhívta a figyelmet, hogy a Politico arról értesült, hogy nem biztos, hogy a magyar miniszterelnök az egyetlen, akinek fenntartásai vannak az ukrán csatlakozási tárgyalásokról.
„Az a helyzet, hogy ezek az országok nem Ukrajna csatlakozása ellen vannak (...), csak attól félnek, hogy ezek után majd senkivel szemben nem lehet érvényesíteni az egyhangúságot” – fogalmazott Szent-Iványi, aki szerint emiatt elképzelhető, hogy Orbánnak valóban lesznek váratlan szövetségesei.
Az adásban Angela Merkel budapesti látogatása is szóba került: Szent-Iványi szerint ezt Merkel politikai közegében nem veszik jó néven, mert „a CDU-CSU-nál Orbán nagyon kihúzta a gyufát”.
Rónai Egon ezen a ponton emlékeztette Szent-Iványit, hogy Merkelnek nem ez volt az első kiállása Orbán Viktor mellett, hiszen korábban – amikor még hivatalban volt – Sopronban is kiállt mellette. Pedig akkor éppen vitában is voltak. Szent-Iványi szerint azonban az
még súlyosabb eset volt”.
Az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője szerint ez nem jelent sokat, mert Németországban megkopott Merkel megítélése, és már nem olyan népszerű, de – mint fogalmaz – „nyilván ez itthon sokak szerint azt jelenti, hogy Orbán megkapta a megtiszteltetést, és egy ilyen nagy emberrel találkozott”.
Nyitókép: képernyőfotó / Egyenes Beszéd