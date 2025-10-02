Ft
ketrecharc Merkel Szent-Iványi István EU-csúcs Orbán Viktor

Orbán Viktor nem marad egyedül: még az ellenzéki szakértő szerint is felbukkanhatnak váratlan szövetségesek az EU-csúcson

2025. október 02. 14:50

Az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője szerint „biztosan nem volt ketrecharc”.

2025. október 02. 14:50
Észnél kell lenni, veszélyes EU-csúcs elé nézünk, ketrecharc lesz” – mint azt korábban megírtuk, így vezette fel a koppenhágai EU-csúcstalálkozót Orbán Viktor.

Szent-Iványi István, az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője szerint azonban ketrecharc biztosan nem volt, hiszen – mint az Egyenes Beszédben fogalmazott – „ez egy informális csúcstalálkozó volt, amely nem hozott döntéseket”. Szerinte itt csak „szabad véleménycseréről” volt szó, és 

nem volt ölre menő vita”.

Szent-Iványi kifejtette: három fontos témát vitattak meg a csúcson, az egyik az EU védelmi képességeinek megerősítése volt, a másik pedig Ukrajna és Ukrajna támogatásának kérdése. Véleménye szerint utóbbi nem nekünk kényes kérdés, hanem elsősorban a belgáknak, mert náluk van elhelyezve az Euroclearnél 140 milliárdnyi orosz vagyon, amit zároltak, és arról megy a vita, hogy ez milyen módón használható fel Ukrajna számára. A harmadik pedig annak a kérdésnek a megvitatása volt, 

hogy megindulhatnak-e a csatlakozási tárgyalások anélkül, hogy mindenki hozzájárulna ehhez.

Magyarán tehát, arról folyik a vita, hogy meg lehet-e kerülni Orbán Viktor vétóját. Ugyanakkor Rónai Egon felhívta a figyelmet, hogy a Politico arról értesült, hogy nem biztos, hogy a magyar miniszterelnök az egyetlen, akinek fenntartásai vannak az ukrán csatlakozási tárgyalásokról.

Az a helyzet, hogy ezek az országok nem Ukrajna csatlakozása ellen vannak (...), csak attól félnek, hogy ezek után majd senkivel szemben nem lehet érvényesíteni az egyhangúságot” – fogalmazott Szent-Iványi, aki szerint emiatt elképzelhető, hogy Orbánnak valóban lesznek váratlan szövetségesei.

Merkel látogatása

Az adásban Angela Merkel budapesti látogatása is szóba került: Szent-Iványi szerint ezt Merkel politikai közegében nem veszik jó néven, mert „a CDU-CSU-nál Orbán nagyon kihúzta a gyufát”.

Rónai Egon ezen a ponton emlékeztette Szent-Iványit, hogy Merkelnek nem ez volt az első kiállása Orbán Viktor mellett, hiszen korábban – amikor még hivatalban volt – Sopronban is kiállt mellette. Pedig akkor éppen vitában is voltak. Szent-Iványi szerint azonban az 

még súlyosabb eset volt”.

Az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője szerint ez nem jelent sokat, mert Németországban megkopott Merkel megítélése, és már nem olyan népszerű, de – mint fogalmaz – „nyilván ez itthon sokak szerint azt jelenti, hogy Orbán megkapta a megtiszteltetést, és egy ilyen nagy emberrel találkozott”.

Nyitókép: képernyőfotó / Egyenes Beszéd

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Héja
2025. október 02. 17:14
Bukott külügyes okoskodik. Lapozzunk.
polárüveg
2025. október 02. 16:55
Szerintem Szent Iványi úr téved abban, hogy Merkel nagy emberként leereszkedett Orbánhoz, akinek milyen jól jött. Merkel kancellár alatt indult meg a lejtőn Németország és így Európa is: atomerőművet bezárások, illegális migránsok korlátlan befogadása, nemzeti identitás rombolás, atlanti érdek erősítése az európai gyengítésével együtt. Merkel nem tett jót Európának. Orbán meglátásai, amivel rendszerint egyedül maradt, szinte kivétel nélkül bejöttek. Ha akkor Orbánt követték volna, vagy ő lett volna vezető, akkor ma Európa nem lenne katasztófális állapotban, sőt, virágozna. Még ha ezt sokan nem akarják elfogadni, akkor is így van. Ezért mégha nem követték Orbánt, nem tett Európának rosszat, sőt, migránsokat feltartotta, de követése esetén más lenne Európa, és más a megítélése. És ne feledjük a Trump által Merkelnek adott cokorkát, hogy és miért bánt így vele. És milyen Trump viszonya Orbánnal? Elismerő és baráti. Ezért fordítva, nem Merkel a nagy ember.
Dixtroy
2025. október 02. 16:44
Ez a faszi egy légsúlyban van Fodor Gabikával, bár ez utóbbi sokkal okosabb nála, annak ellenére is, hogy totál kattant dilinyós baromállat.
Dixtroy
2025. október 02. 16:41
"Németországban megkopott Merkel megítélése, és már nem olyan népszerű, de – mint fogalmaz – „nyilván ez itthon sokak szerint azt jelenti, hogy Orbán megkapta a megtiszteltetést, és egy ilyen nagy emberrel találkozott”." Merkel lenne a nagy ember? A humor baloldali műfaj.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!