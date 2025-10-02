Orbán Viktor nem marad egyedül: még az ellenzéki szakértő szerint is felbukkanhatnak váratlan szövetségesek az EU-csúcson

„Észnél kell lenni, veszélyes EU-csúcs elé nézünk, ketrecharc lesz” – mint azt korábban megírtuk, így vezette fel a koppenhágai EU-csúcstalálkozót Orbán Viktor.

Szent-Iványi István, az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője szerint azonban ketrecharc biztosan nem volt, hiszen – mint az Egyenes Beszédben fogalmazott – „ez egy informális csúcstalálkozó volt, amely nem hozott döntéseket”. Szerinte itt csak „szabad véleménycseréről” volt szó, és

nem volt ölre menő vita”.

Szent-Iványi kifejtette: három fontos témát vitattak meg a csúcson, az egyik az EU védelmi képességeinek megerősítése volt, a másik pedig Ukrajna és Ukrajna támogatásának kérdése. Véleménye szerint utóbbi nem nekünk kényes kérdés, hanem elsősorban a belgáknak, mert náluk van elhelyezve az Euroclearnél 140 milliárdnyi orosz vagyon, amit zároltak, és arról megy a vita, hogy ez milyen módón használható fel Ukrajna számára. A harmadik pedig annak a kérdésnek a megvitatása volt,