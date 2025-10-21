Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter nyugdíj Orbán Viktor gazdaságpolitika

Orbán Viktor kemény üzenetet küldött: megmutatta, hogy mi is kell az igazán jó gazdaságpolitikához

2025. október 21. 08:03

Megtudhattuk, mikor jó a magyar gazdaságpolitika.

2025. október 21. 08:03
Orbán Viktor

„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – írja Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében.

„A Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz” – emelte ki a miniszterelnök, aki ezen a ponton megemlékezett Magyar Péter és pártjának korábban már kiszivárgott ötleteiről és a legújabbról: 

Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.”

Orbán Viktor úgy folytatta, hogy „szerintük ettől lesz majd jobb az országnak, majd itt hozzá is tette, hogy szerintünk meg nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják.” 

A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja”

 – fogalmazott a miniszterelnök, majd felsorolta, hogy mi szükéges a jó gazdaságpolitikához: „akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartjuk. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük.”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 9 komment

nogradi
•••
2025. október 21. 08:49 Szerkesztve
Egy birka se vette védelmébe a dagit? Akkor tuti hazudik.
Válasz erre
0
0
uszoda
•••
2025. október 21. 08:43 Szerkesztve
mi is kell az igazán jó gazdaságpolitikához --- két olyan dolog kell, ami három 1. elsősorban az hogy ne lopj a közösből magatoknak.. 2. -beismerd végre a kudarcos államcsődödet 3.-hogy ne csak magadat értsd a mondatodban az emberek alatt... A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja”
Válasz erre
1
1
kimirszen
2025. október 21. 08:22
Orbán Viktor kemény üzenetet küldött: megmutatta, hogy mi is kell az igazán jó gazdaságpolitikához Na mi is kell hozzá Viktor? Hát egy repülőrajt! :))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
3
0
kimirszen
2025. október 21. 08:21
Progresszív adóemelés Amiről bírósági ítélet van hogy kamu?
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!