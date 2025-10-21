Orbán Viktor kemény üzenetet küldött: megmutatta, hogy mi is kell az igazán jó gazdaságpolitikához

Megint a többkulcsos adó mellett érvelt Magyarék közgazdász-rajongója
Bod Péter Ákos biztosra veszi, hogy módosítani kell majd a jövő évi költségvetést.
Megtudhattuk, mikor jó a magyar gazdaságpolitika.
„Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt” – írja Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében.
„A Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz” – emelte ki a miniszterelnök, aki ezen a ponton megemlékezett Magyar Péter és pártjának korábban már kiszivárgott ötleteiről és a legújabbról:
Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.”
Orbán Viktor úgy folytatta, hogy „szerintük ettől lesz majd jobb az országnak, majd itt hozzá is tette, hogy szerintünk meg nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják.”
A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja”
– fogalmazott a miniszterelnök, majd felsorolta, hogy mi szükéges a jó gazdaságpolitikához: „akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartjuk. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük.”
