Most aztán főhet Magyar Péter feje: a magyarok kétharmada elutasítja a gazdája tervét

A súlyos következmények ismeretében érthető, hogy a magyarok 66 százaléka nem ért egyet Ursula von der Leyen és Magyar Péter elképzelésével, és inkább fenntartaná a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

A felmérés arra is rámutat, hogy Magyar Péter az energiaellátás műszaki és gazdasági kérdését ideológiai síkra terelte saját hívei körében. A Tisza szimpatizánsainak 59 százaléka még akkor is támogatná az orosz energiaimport betiltását, ha az jelentős drágulással járna. Ezzel szemben a kormányzó pártszövetség választóinak elsöprő többsége – amely véleményével a teljes lakosságot is jobban reprezentálja – pragmatikus álláspontot képvisel, és nem szakítaná meg a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

Nem ez az első kutatás, ami miatt főhet Magyar Péter feje

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon jelent meg a Nézőpont Intézet kutatása is, amely szerint a magyarok többsége elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését. A felnőtt lakosság nagy része egyetért azzal, hogy visszavonták a Tisza Párt politikusának engedélyét, mivel több rendezvényen is fegyverrel jelent meg. Még ennél is többen – a választókorúak közel kétharmada – helyteleníti, ha egy politikus fegyvert hord közéleti eseményeken.