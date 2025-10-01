Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 01.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 01.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
olaj Tisza Párt Brüsszel Ursula von der Leyen Magyar Péter oroszország

Most aztán főhet Magyar Péter feje: a magyarok kétharmada elutasítja a gazdája tervét

2025. október 01. 08:39

Kijött a friss kutatás: a magyarok kétharmada elutasítja, a Tiszások többsége támogatja az orosz energia tiltását.

2025. október 01. 08:39
null

A Tisza beemelte programjába Brüsszel orosz energiára vonatkozó szankciós javaslatát. Az intézkedés minden magyar számára súlyos költségeket jelentene, ezért a felnőtt lakosság kétharmada elutasítja. A tiltás ugyanakkor politikai törésvonalakat is kirajzol: a Tisza támogatói 59 százalékban pártolják, míg a Fidesz–KDNP szavazóinak 96 százaléka elutasítja – derül ki a Századvég friss kutatásából.

Katasztrofális következményekkel járna az embargó

Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza programjába emeli az orosz olaj- és gázimport tiltására vonatkozó brüsszeli előírást. Az intézkedés komoly veszélybe sodorná Magyarország energiaellátását: a gázárak megugrása három és félszeres rezsiköltséget, az olajimport korlátozása pedig ezer forint feletti üzemanyagárakat hozna magával. A drasztikus áremelkedést a magyar háztartások nem bírnák el: több mint egymillió család válna fizetésképtelenné. Az energiaárak növekedése ráadásul 

további áremelkedést gerjesztene más termékeknél is, ami a következő években 9,7 százalékos pluszinflációt okozna.

„Kerül, amibe kerül” – a Tisza teljesítené Brüsszel követelését

A súlyos következmények ismeretében érthető, hogy a magyarok 66 százaléka nem ért egyet Ursula von der Leyen és Magyar Péter elképzelésével, és inkább fenntartaná a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

A felmérés arra is rámutat, hogy Magyar Péter az energiaellátás műszaki és gazdasági kérdését ideológiai síkra terelte saját hívei körében. A Tisza szimpatizánsainak 59 százaléka még akkor is támogatná az orosz energiaimport betiltását, ha az jelentős drágulással járna. Ezzel szemben a kormányzó pártszövetség választóinak elsöprő többsége – amely véleményével a teljes lakosságot is jobban reprezentálja – pragmatikus álláspontot képvisel, és nem szakítaná meg a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.

Nem ez az első kutatás, ami miatt főhet Magyar Péter feje

Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon jelent meg a Nézőpont Intézet kutatása is, amely szerint a magyarok többsége elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését. A felnőtt lakosság nagy része egyetért azzal, hogy visszavonták a Tisza Párt politikusának engedélyét, mivel több rendezvényen is fegyverrel jelent meg. Még ennél is többen – a választókorúak közel kétharmada – helyteleníti, ha egy politikus fegyvert hord közéleti eseményeken.

Ezt is ajánljuk a témában

Módszertan

CATI-módszer, n=1000 fő, a felnőtt magyar lakosság körében, adatfelvétel: 2025. szeptember

Nyitókép: Facebook

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
langyostiszasok
2025. október 01. 10:21
Minden állami támogatást megvonni a Tisza szavazóktól, különadókat kell kivetni rájuk , többek közt a ZSIDÓADÓT és ha még tovább rágják a szart, akkor az állampolgárságot is megvonni tőlük és kiutasítani őket Magyarország területéről , aztán csinálhatnak majd maguknak egy rezervátumot , csak nem itt !
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. október 01. 09:32
ebből az látszik hogy a Fidesz és Tisza szavazók nagyjából egálban vannak, és a választásokon az fog dönteni, hogy mennyi unicum (vagy kábítószer) kell ahhoz ,hogy a tisza szavazók saját érdekeik ellen szavazzanak olyan témákban amik a fizikai megsemmisítésünket jelentik (migráció, gender, háború) vagy csak rosszabb életet (energia, adópolitika, Ukrajna)
Válasz erre
1
0
nogradi
2025. október 01. 09:20
"Kormánypárti politikust emleget a megölt örömlány(Nancy) apja. Egy magasrangú politikusról, egy valag pletyka van, hogy prostizik, és a feleségei is kb. mind luxusprostira lettek mettszve. Állítólag a lány félt, hogy a politikus megöleti, mert felvételt készített róla, és azzal zsarolták. Nancy telefonját a tettes magával vitte. Ez miatt halt meg Welsz Tamás, ő volt a megbízó és a zsaroló a teóriák szerint. De ki lehet az a tóni bácsi?" 🤔
Válasz erre
0
3
nogradi
•••
2025. október 01. 09:08 Szerkesztve
Privát angol elitklubba lett bejáratos Rákay Kálmán, és nem ő az egyetlen NER-es, akit vonz ez a világ
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!