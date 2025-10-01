Most aztán főhet Magyar Péter feje: a magyarok kétharmada elutasítja a gazdája tervét

Kijött a friss kutatás: az egész ország felháborodott Ruszin-Szendi Romulusz tettén
A felmérésből kiderült, Ruszin-Szendi Romulusz arcon köpte a saját reménybeli szavazóit is.
Kijött a friss kutatás: a magyarok kétharmada elutasítja, a Tiszások többsége támogatja az orosz energia tiltását.
A Tisza beemelte programjába Brüsszel orosz energiára vonatkozó szankciós javaslatát. Az intézkedés minden magyar számára súlyos költségeket jelentene, ezért a felnőtt lakosság kétharmada elutasítja. A tiltás ugyanakkor politikai törésvonalakat is kirajzol: a Tisza támogatói 59 százalékban pártolják, míg a Fidesz–KDNP szavazóinak 96 százaléka elutasítja – derül ki a Századvég friss kutatásából.
Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza programjába emeli az orosz olaj- és gázimport tiltására vonatkozó brüsszeli előírást. Az intézkedés komoly veszélybe sodorná Magyarország energiaellátását: a gázárak megugrása három és félszeres rezsiköltséget, az olajimport korlátozása pedig ezer forint feletti üzemanyagárakat hozna magával. A drasztikus áremelkedést a magyar háztartások nem bírnák el: több mint egymillió család válna fizetésképtelenné. Az energiaárak növekedése ráadásul
további áremelkedést gerjesztene más termékeknél is, ami a következő években 9,7 százalékos pluszinflációt okozna.
A súlyos következmények ismeretében érthető, hogy a magyarok 66 százaléka nem ért egyet Ursula von der Leyen és Magyar Péter elképzelésével, és inkább fenntartaná a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.
A felmérés arra is rámutat, hogy Magyar Péter az energiaellátás műszaki és gazdasági kérdését ideológiai síkra terelte saját hívei körében. A Tisza szimpatizánsainak 59 százaléka még akkor is támogatná az orosz energiaimport betiltását, ha az jelentős drágulással járna. Ezzel szemben a kormányzó pártszövetség választóinak elsöprő többsége – amely véleményével a teljes lakosságot is jobban reprezentálja – pragmatikus álláspontot képvisel, és nem szakítaná meg a kereskedelmi kapcsolatokat Oroszországgal.
Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a keddi napon jelent meg a Nézőpont Intézet kutatása is, amely szerint a magyarok többsége elutasítja Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselését. A felnőtt lakosság nagy része egyetért azzal, hogy visszavonták a Tisza Párt politikusának engedélyét, mivel több rendezvényen is fegyverrel jelent meg. Még ennél is többen – a választókorúak közel kétharmada – helyteleníti, ha egy politikus fegyvert hord közéleti eseményeken.
Módszertan
CATI-módszer, n=1000 fő, a felnőtt magyar lakosság körében, adatfelvétel: 2025. szeptember
