„Megvonhatnánk a vállunkat, mert végül is kit érdekel, hogy mit ír a Forbes Magazin?

Senkit.

Ám mindig így kezdődik. Valamelyik »függetlenobjektív« – vagyis kétségbevonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen és »européer« (jelent az még bármit is?) sajtóorgánumban megjelenik valamilyen »szakértő«, és megírja a tutit. Azután pedig már napok vagy órák kérdése, és Magyarország, a magyar kormány máris az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament előtt áll, mint elítélendő, megbüntetendő, kizárandó »idegen test«, »rendszeridegen entitás«, renitens rosszfiú.

Amíg az EU-ban ez a rendszer, nincs is magasztosabb, mint rendszeridegen rosszfiúnak lenni.

A »függetlenobjektív« szakértőkről pedig mindig a pornófilmek jutnak az ember eszébe. Amikor az otthon unatkozó, bikinis, kacsaszájú muff konstatálja, hogy elromlott a hűtő, kihívja a szerelőt, s akkor megérkezik a bronzos-kigyúrt csődör, s csak ennyit mond: »én vagyok a szakértő…« Kacsaszáj pedig ledobja a tangát.