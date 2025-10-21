Ft
10. 21.
kedd
Budapesti békecsúcs Andy J Semotiuk Donald Trump Vlagyimir Putyin

Mindig így kezdődik

2025. október 21. 17:23

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

2025. október 21. 17:23
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Megvonhatnánk a vállunkat, mert végül is kit érdekel, hogy mit ír a Forbes Magazin?

Senkit.

Ám mindig így kezdődik. Valamelyik »függetlenobjektív« – vagyis kétségbevonhatatlan, megkérdőjelezhetetlen és »européer« (jelent az még bármit is?) sajtóorgánumban megjelenik valamilyen »szakértő«, és megírja a tutit. Azután pedig már napok vagy órák kérdése, és Magyarország, a magyar kormány máris az Európai Bizottság vagy az Európai Parlament előtt áll, mint elítélendő, megbüntetendő, kizárandó »idegen test«, »rendszeridegen entitás«, renitens rosszfiú.

Amíg az EU-ban ez a rendszer, nincs is magasztosabb, mint rendszeridegen rosszfiúnak lenni.

A »függetlenobjektív« szakértőkről pedig mindig a pornófilmek jutnak az ember eszébe. Amikor az otthon unatkozó, bikinis, kacsaszájú muff konstatálja, hogy elromlott a hűtő, kihívja a szerelőt, s akkor megérkezik a bronzos-kigyúrt csődör, s csak ennyit mond: »én vagyok a szakértő…« Kacsaszáj pedig ledobja a tangát.

Na, a »függetlenobjektív« szakértők ugyanilyenek, csak sápadtak, kígyóvállúak, ugyanis ők politikai pornóban utaznak, oda meg ilyennek kell lenni.

Szóval, most befutott a Forbes s benne Andy J. Semotiuk, a szakértő, hogy kifejtse abbéli véleményét, miszerint

»Donald Trump és Vlagyimir Putyin budapesti találkozója súlyos nemzetközi jogi és erkölcsi problémákat vet fel, különösen Ukrajna szempontjából.«

Továbbá: »Ha Magyarország nem tartja be a jogállamiságot, az akár uniós tagságát is veszélyeztetheti.« Az írás elítéli Donald Trump azon törekvését is, hogy legitimálja Vlagyimir Putyint európai vagy amerikai találkozók révén. Továbbá – most figyelj, jön a legizgibb:

»Ha Putyin átrepülhetne az európai légtéren, vagy beléphetne egy budapesti csúcstalálkozóra, az nemcsak a Nemzetközi Büntetőbíróságot gúnyolná ki – hanem magát a jogállamiságot és a demokráciát is gúnyolná ki. Az Euronews jelentése szerint az EU több mint 160 milliárd dollárt költött Ukrajna és demokratikus rendjének védelmére – ami egyébként jóval több, mint amennyit az Egyesült Államok 2022 óta költött. De miért fektetnek be ennyit Ukrajna fennmaradásába, és tágabb értelemben Európa jövőjébe, csak hogy aztán eldobják az egészet azzal, hogy vörös szőnyeget terítenek ki annak az embernek, aki elkezdte az ukrajnai háborút, és figyelmen kívül hagyja ezeket az elveket? Ez nem csak az ukrán területről szól. Arról is van szó, hogy vajon a jog még mindig számít-e mindannyiunk számára – hogy a szerződések, a normák és a józan illem még mindig számonkérheti-e a meztelen hatalmat.«”

***

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Silcon
2025. október 21. 18:55
1. Bejelentettük a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépésünket. 2. Sosem ratifikáltuk az egyezményt, nem része a magyar jogrendszernek. 3. Tehát hiába nem járt még le a kilépés várakozási ideje, akkor sincs jogalap.
altercat1
2025. október 21. 18:55
Futkosnak a bolsi-libsik, mint a csótányok, ha fényt kapnak... Az ok, a Trump-Putyin találkozó Budapesten, ami részben Orbán sikere. Ilyen firkászokat uszítanak a témára, mert ha vége a háborúnak, megszűnik az ukrán pénzmosoda. A "magasztos" elveiket pedig dugják fel...
szilvarozsa
2025. október 21. 18:54
"Arról is van szó, hogy vajon a jog még mindig számít-e mindannyiunk számára – hogy a szerződések, a normák és a józan illem még mindig számonkérheti-e a meztelen hatalmat.«” Jól értem? Vissza akarjátok fizetni, amit lenyúltatok tőlünk?
lenyegtelen
2025. október 21. 18:12
A messziről jött ember esete... csak ez messziről írt...
