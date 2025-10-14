Mentál Pajzs: új program indul a fiatalok mentális egészségének védelmére

Nézőpont Intézet: a választók négyötöde örül a többgyermekes anyák adómentességének
A fiatalok, az idősek és a vidéki családok körében is kiemelkedően magas a támogatottsága a többgyermekes édesanyák adómentességének.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium új programja, a Mentál Pajzs a fiatalok lelki egészségét helyezi középpontba, szorosan kapcsolódva az országos egészségvédelmi szűrőprogramhoz.
Nagyon fontos az, hogy gyermekeink egészséges fejlődése biztosított legyen, ezért indult el a Mentál Pajzs program, amely a fiatalok lelkiállapotával foglalkozik – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden a Fejér vármegyei Sárbogárdon.
Koncz Zsófia elmondta, hogy a program szorosan kapcsolódik Magyarország egészségvédelmi szűrőprogramjához
és a Kopp Mária Intézeten belül indult el. Jelezte, Sárbogárd az első helyszín, ám innentől kezdve minden alkalommal, amikor a szűrőprogram egy-egy településre elmegy, ott elérhető lesz a prevenciós jellegű Mentál Pajzs program is.
Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a családok ne csak erősek, hanem boldogok is legyenek, ehhez nagyon sokat tud hozzáadni, ha a mentális egészséggel, a lelki egészséggel külön foglalkoznak.
(MTI)
Nyitókép: Erdős József / MTI
