Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Mentál Pajzs lelkiállapot

Mentál Pajzs: új program indul a fiatalok mentális egészségének védelmére

2025. október 14. 12:52

A Kulturális és Innovációs Minisztérium új programja, a Mentál Pajzs a fiatalok lelki egészségét helyezi középpontba, szorosan kapcsolódva az országos egészségvédelmi szűrőprogramhoz.

2025. október 14. 12:52
null

Nagyon fontos az, hogy gyermekeink egészséges fejlődése biztosított legyen, ezért indult el a Mentál Pajzs program, amely a fiatalok lelkiállapotával foglalkozik – hangsúlyozta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden a Fejér vármegyei Sárbogárdon.

Koncz Zsófia elmondta, hogy a program szorosan kapcsolódik Magyarország egészségvédelmi szűrőprogramjához 

és a Kopp Mária Intézeten belül indult el. Jelezte, Sárbogárd az első helyszín, ám innentől kezdve minden alkalommal, amikor a szűrőprogram egy-egy településre elmegy, ott elérhető lesz a prevenciós jellegű Mentál Pajzs program is.

Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a családok ne csak erősek, hanem boldogok is legyenek, ehhez nagyon sokat tud hozzáadni, ha a mentális egészséggel, a lelki egészséggel külön foglalkoznak.

(MTI)

Nyitókép: Erdős József / MTI

