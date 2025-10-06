Még mindig nem találják a csónakbalesetben eltűnt kutatót – hétfőn újabb szakaszt vizsgálnak a Hortobágy-Berettyón

A Haon megyei hírportál hétfői cikkében felidézi: múlt kedden súlyos csónakbaleset történt a Hortobágy–Berettyón, Püspökladány közelében, a csónakban a Debreceni Egyetem két PhD-hallgatója, a Hidrobiológiai Tanszék egyik oktatója, valamint egy halászati társaság képviselője tartózkodott. Halbiológiai vizsgálatot végeztek, amikor egy erős örvény felborította a csónakot. Három embernek sikerült partra úsznia, azonban egy egyetemista eltűnt a vízben. A keresésben a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület mellett több mentőegység is részt vesz. A Beol értesülései szerint

a fiút már Békés vármegyében is keresik.

A portál szerint a balesetben eltűnt egyetemista utáni kutatás hétfőn is folytatódott. Csütörtökön lezárták a zsilipet, hogy kizárják annak lehetőségét, hogy a test beszorult volna alá. A mentőcsapatok a teljes hajdú-bihari szakaszt átvizsgálták egészen a bucsai hídig. Ezzel párhuzamosan Békés vármegyében, a Körös torkolatától indultak meg a keresők Bucsa irányába, így a Hortobágy–Berettyó teljes, mintegy 60 kilométeres szakaszát átfésülték. Hétfőn Nemes Attila tájékoztatása szerint a kutatáshoz a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége is csatlakozott – olvasható az oldalon.

