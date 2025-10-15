Ft
10. 15.
szerda
Tisza Párt Magyar Péter politika

Már csak egy kérdés marad

2025. október 15. 09:18

Vajon érdekelnek még bárkit a tények odaát?

2025. október 15. 09:18
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Magyar Péter kiírja a Facebookra, miszerint a »Fidesz kormány hárommillió magyart taszított a létminimum alá«. Ma ez a »politika«. És ezek a »magyarpéterek« lettek »politikusok«.

Deák Dániel

Tegnap személyesen találkoztam a Magyar Péter belső ügyeire rálátó forrásommal

Az ezekből származó információk egy részét most megosztom a nyilvánossággal.

Végtelen aljasság, ostobaság, gátlástalanság, önimádat – csak a szokásos.

Az ilyeneket mindig kitermelte magából a társadalom, tessék végre elolvasni Az ember tragédiáját.”

vérgőz
2025. október 15. 11:31
három?! Van az harminc is... számolni se tud.
galancza-2
2025. október 15. 11:22
tinodi-lightos-sebestyen! A jelen állás szerint sajnos igen.Ezt pár napja egy fideszes felmérés is igazolta. A szerencse az hogy 40% szavazattal is lehet parlamenti 51%-ot szerezni. Szerencsére poloska és elvtársai egyre nagyobb baromságokat ugatnak, így remélhetőleg meg lesz a 47%,és akkor,ami már majdnem 2/3. Ha a Fidesz közérthetően elkezdene most kommunikálni, akkor meglenne a parlamenti 2/3. El kéne menni a "függetlenobjektív" sajtóba beszélgetni.őket nem lehet meggyőzni, de többszázezer hallgatójukat,nézőjüket,olvasójukat igen. A jelen állás szerint a szavazók 40% fanatikusan gyűlöli a Fidesz, további 20% többé-kevésbe,akik közül azért sokan racionális alapon remélhetőleg a Fideszre fognak szavazni.
galancza-2
2025. október 15. 11:13
Csubszi! valóban mindenhol vannak árulók, szaralakok. De sajnos a Fideszben az utóbbi években túl sok lett,mert. Igenis rengeteg szaralak esetében voltak már évekkel korábban árulkodó jelek, de senki nem akarta ezt komolyan venni, pláne bayer nem. ő maga mondta el hogy 10 éve tudta poloskáról hogy szaralak.És luki csabeszben is hitt a végsőkig. Óriási gond hogy a mai napig nincs belső ellenőrzés a Fideszben,mert kurvára kéne.Mai napig sok szemetet futtatnak,pénzelnek OV párti miniszterek,ispánok, polgik.Ráadásul helyi szinteken mindenki tisztéban van évek óta azzal hogy Fideszgyűlölők, akiket futtatnak.
Csubszi
2025. október 15. 10:49
Az ilyeneket ki is veti magából a normális társadalom! Pedro, no passaran!
