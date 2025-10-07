„Akik Magyar Péter-es plüssmackóval vagy o1g-s pólóban alszanak el esténként, azok lapozzanak tovább! Gyorsan!...

Akik viszont itt maradtak, egy találós kérdést kapnak.

Ha Magyar Péter korábban azt mondta, hogy LEMOND a mentelmi jogáról, amint csatlakozik a kormány az EU ügyészségéhez,

…

Ma pedig azt mondja, hogy ő NEM TUD LEMONDANI a mentelmi jogáról, mert arról az csak európai parlament dönthet, ő nem,

…

akkor mikor hazudott?

A helyes megfejtők között

»Manfred Weber mentelmi jog feliratú pórázon pitizteti Magyar Pétert« ábrázoló képet sorsolunk ki!