Tisza Párt mentelmi jog Manfred Weber Magyar Péter parlament EU ügyészség

Magyar Péter korábban azt mondta, hogy lemond a mentelmi jogáról, amint csatlakozik a kormány az EU ügyészségéhez

2025. október 07. 19:41

Ma pedig azt mondja, hogy ő nem tud lemondani a mentelmi jogáról, mert arról az csak európai parlament dönthet, ő nem, akkor mikor hazudott?

2025. október 07. 19:41
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Akik Magyar Péter-es plüssmackóval vagy o1g-s pólóban alszanak el esténként, azok lapozzanak tovább! Gyorsan!...

Akik viszont itt maradtak, egy találós kérdést kapnak.

Ha Magyar Péter korábban azt mondta, hogy LEMOND a mentelmi jogáról, amint csatlakozik a kormány az EU ügyészségéhez, 

Ma pedig azt mondja, hogy ő NEM TUD LEMONDANI a mentelmi jogáról, mert arról az csak európai parlament dönthet, ő nem,

akkor mikor hazudott? 

A helyes megfejtők között 
»Manfred Weber mentelmi jog feliratú pórázon pitizteti Magyar Pétert« ábrázoló képet sorsolunk ki!

Október 23-án legyünk minél többen, mutassuk meg nekik, milyen a nemzeti oldal!”

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

nemecsekerno-007-01
2025. október 07. 20:31
A papír messiás mindig hazudik.
templar62
2025. október 07. 19:56
Az sem ebben az évtizedben lesz .
neduddki007
2025. október 07. 19:46
A selyemmajom csak akkor hazudik, ha mozog a szája....
