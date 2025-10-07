Leleplezte Magyar Péter nagy ferdítését Orbán Viktor: A mentelmi jog függőséget okoz
Magyar Péter korábban azt mondta, nem fog élni az EP-képviselőknek járó mentelmi joggal, a valóság azonban ennek épp az ellenkezője.
Ma pedig azt mondja, hogy ő nem tud lemondani a mentelmi jogáról, mert arról az csak európai parlament dönthet, ő nem, akkor mikor hazudott?
„Akik Magyar Péter-es plüssmackóval vagy o1g-s pólóban alszanak el esténként, azok lapozzanak tovább! Gyorsan!...
Akik viszont itt maradtak, egy találós kérdést kapnak.
Ha Magyar Péter korábban azt mondta, hogy LEMOND a mentelmi jogáról, amint csatlakozik a kormány az EU ügyészségéhez,
…
Ma pedig azt mondja, hogy ő NEM TUD LEMONDANI a mentelmi jogáról, mert arról az csak európai parlament dönthet, ő nem,
…
akkor mikor hazudott?
A helyes megfejtők között
»Manfred Weber mentelmi jog feliratú pórázon pitizteti Magyar Pétert« ábrázoló képet sorsolunk ki!
Október 23-án legyünk minél többen, mutassuk meg nekik, milyen a nemzeti oldal!”
