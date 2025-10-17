Ft
10. 17.
péntek
Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
10. 17.
péntek
bohócfej Budapesti békecsúcs Hvg Magyar Péter Donald Trump Budapest Vlagyimir Putyin komment

Magyar Péter, ahogy épp megszervezi a Trump-Putyin csúcstalálkozót Budapestre

2025. október 17. 09:52

Miután bekommentelt három bohócfejet valamelyik elemzőnek és jó vergődést kívánt a HVG olvasóinak. Államférfi, az.

2025. október 17. 09:52
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Magyar Péter, ahogy épp megszervezi a Trump-Putyin csúcstalálkozót Budapestre. Miután bekommentelt három bohócfejet valamelyik elemzőnek és jó vergődést kívánt a hvg olvasóinak. Államférfi, az.”

Nyitókép: Facebook

 

Nyitókép: Facebook

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2025. október 17. 11:21
Teremts BÉKÉT Péter! Csak te vagy rá képes.
Válasz erre
1
0
soma100
2025. október 17. 11:13
Elképzelem, hogy betámolyog szaros nadrággal a találkozóra és összeszedi a telefonokat és bevágja a Dunába, mert ez így szuperbiztosságos...:-)
Válasz erre
0
0
tinodi-lightos-sebestyen
2025. október 17. 11:05
Ez már legalább a 6. cikk, amit Békehozó Szent Poloskáról olvasok, de nem tudok betelni velük! Az igazi aranybánya oersze a FB posztja alatti kommentszekció, ahol ízekre szedik. :D
Válasz erre
4
0
CirmoS
2025. október 17. 10:44
Pfffff..... mekkora égés a fenti fotó! Ki ez a jöttment... rettenetes! Ez a soros - libsicsürhe KÍNÁLATA a magyarok számára... A büdösszájú proli trógereknek megfelel(NE)!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!