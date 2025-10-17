Tűzoltókat a helyszínre: Hont András úgy beégette Magyar Pétert, hogy segítség kell az oltáshoz (FOTÓ)
Az újságíró a Reszkessetek, betőrök! című film egy jelenetét hívta segítségül.
Miután bekommentelt három bohócfejet valamelyik elemzőnek és jó vergődést kívánt a HVG olvasóinak. Államférfi, az.
„Magyar Péter, ahogy épp megszervezi a Trump-Putyin csúcstalálkozót Budapestre. Miután bekommentelt három bohócfejet valamelyik elemzőnek és jó vergődést kívánt a hvg olvasóinak. Államférfi, az.”
