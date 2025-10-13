Ft
vállalkozói hitel hitel Orbán Viktor

Kilőtt az érdeklődés a 3 százalékos vállalkozói hitel iránt – íme a feltételek

2025. október 13. 11:43

A Bankmonitornál egyetlen hétvége alatt annyian regisztráltak vállalkozói hitelre, mint az azt megelőző teljes hónapban összesen. Az is látszik ugyanakkor, hogy sokan nem tudják, hogy milyen feltételekkel, mekkora összegű támogatott vállalkozói hitelre lehetnek jogosultak.

2025. október 13. 11:43
null

Óriási az érdeklődés a múlt héten bejelentett új, fix, évi 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel iránt: a Bankmonitornál egyetlen hétvége alatt annyian regisztráltak vállalkozói hitelre, mint az azt megelőző teljes hónapban összesen – írja a portál.

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök múlt héten bejelentett: fix 3 százalékos kamatozású 150 millió forint értékű hitel indul a vállalkozásoknak a Széchenyi kártyán keresztül.

A szombat délelőtti bejelentést követően a hétvégén annyian adtak le érdeklődést a támogatott hitellel kapcsolatban a Bankmonitornál, mint az azt megelőző teljes hónapban – számol be róla a portál. Hozzáteszik ugyanakkor, hogy a beérkezett érdeklődésekkel kapcsolatban az is látszik, hogy sokan nem tudják, hogy milyen feltételekkel, mekkora összegű támogatott vállalkozói hitelre lehetnek jogosultak.

A Bankmonitor összeszedte tehát, milyen feltételeket kell teljesíteni Széchenyi hitel igénylésekor:

•    Egy lezárt teljes üzleti évvel kell rendelkeznie a vállalkozásnak.
•    Nem lehet a vállalkozásnak köztartozása, adótartozása.
•    Nem lesz jó az, ha a tulajdonosok körében az elmúlt 6 hónapban változás állt be.
•    Nem szerepelhet a cég a rossz adósok listáján (negatív KHR lista), illetve nem lehet hiteltörlesztéssel elmaradása.
•    Negatív éves eredmény mellett nem igazán reális a hitelfelvétel.
•    Jellemzően nem lesz hitelképes az a cég, amelyről az OPTEN-ben negatív információt lehet látni a kapcsolt vállalkozásokról. (Például a tulajdonos egy másik cégével szemben felszámolás, csődeljárás zajlik.)
•    Problémát okozhat az is, ha a cég nem vezet magyar banknál számlát, vagy nem vezet pénzforgalmi számlát (ez utóbbi egyéni vállalkozásoknál szokott előfordulni).
•    A felvehető kölcsönösszeggel kapcsolatban pedig fontos tudni, hogy nem jár automatikusan a maximális összeg. Sőt, banki kölcsönről lévén szó a bank a cég hitletörlesztési képességéről meg fog győződni.
•    Alapesetben megnézik, hogy a bank üzleti tevékenysége mekkora összeg felvételét teszi lehetővé. Itt az árbevételből szoktak kiindulni. Hüvelykujjszabályként ki lehet jelenteni, hogy az éves árbevétel 20 százalékának megfelelő kölcsönösszeg igényelhető. (Ezt még befolyásolhatja az is, hogy a vállalkozásnak milyen meglévő hitelei, törlesztései vannak.)

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala
 

