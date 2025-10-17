Kéri László körbeudvarolta Magyar Pétert és Ruszin-Szendi Romuluszról is elmondta a véleményét

Tort ül a szervilizmus: LMBTQ-aktivistája szuperhősnek nevezte Magyar Pétert a HVG-ben
A magyar népmesék hőseihez hasonlította Bódis Kriszta a Tisza-vezért.
Szerinte a Tisza vezére másfél év alatt teljesen átalakult.
Először fordul elő, hogy nem egy politikus mögé sorakoznak fel a pártok, hanem egy politikus maga gyűjti a tömeget – mondta Magyar Péterről a Konkrétan Rónai Egonnal című adásában Kéri László politológus.
Szerinte a „Magyar Péter-jelenség” a társadalom változást akaró rétegét mozgatta meg, és arra kényszerítette Orbán Viktort, hogy újra kampányüzemmódba kapcsoljon.
Kéri az Index összefoglalója alapján tovább folytatta Magyar ajnározását, és arról beszélt, a Tisza vezére másfél év alatt teljesen átalakult. „Amikor először beszéltünk róla, azt mondtam volna, hogy mindenre alkalmas, csak politikusnak nem. Most viszont tanult, fejlődött, megismerte az országot.”
De a Tisza mellett felbukkanó új arcokról is csak csupa jót mondott:
Kármán András, Hegedűs Zsolt, Bódis Kriszta és Ruszin-Szendi Romulusz – egy új generációs, szakértői garnitúrát alkotnak, amely kormányképes alternatívát mutat.
„Legalább tíz olyan nevet tudok már mondani, akihez hasonló versenytársat nem látok a túloldalon” – fogalmazott.
A kormánykritikus politológus ugyanakkor váratlanul félig-meddig meg is dicsérte a miniszterelnököt:
Orbán – aki korábban nem érezte magát otthon a digitális térben – megtanulta az új világ nyelvét,
és elindította a Digitális Polgári Köröket, a Fidesz így próbálja behozni az online hátrányát.
A tiszás bajkeverőnek ezúttal sikerült türtőztetnie magát, és nem bántotta az őt megközelítő riportert.
A 14. havi nyugdíj bevezetésének felvetése kapcsán ugyanakkor azt mondta: ennek bejelentése szerinte nem pusztán szociális döntés, hanem kampánytaktika – a nyugdíjas szavazók megtartására. „Ez 600-650 milliárd forint, de ha kell, lesz 15., sőt 16. havi nyugdíj is. Mert látják, hogy a nyugdíjas tábor is megbomlott” – magyarázta.
Kéri még egyet belerúgott a kormányban, azt hangoztatva, hogy 14 hónapja csökkennek a beruházások Magyarországon, ami azt jelenti az ő olvasatában, hogy „oda a jövőnk is.”
