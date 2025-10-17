Kéri László körbeudvarolta Magyar Pétert és Ruszin-Szendi Romuluszról is elmondta a véleményét

Először fordul elő, hogy nem egy politikus mögé sorakoznak fel a pártok, hanem egy politikus maga gyűjti a tömeget – mondta Magyar Péterről a Konkrétan Rónai Egonnal című adásában Kéri László politológus.

Szerinte a „Magyar Péter-jelenség” a társadalom változást akaró rétegét mozgatta meg, és arra kényszerítette Orbán Viktort, hogy újra kampányüzemmódba kapcsoljon.

Kéri az Index összefoglalója alapján tovább folytatta Magyar ajnározását, és arról beszélt, a Tisza vezére másfél év alatt teljesen átalakult. „Amikor először beszéltünk róla, azt mondtam volna, hogy mindenre alkalmas, csak politikusnak nem. Most viszont tanult, fejlődött, megismerte az országot.”

De a Tisza mellett felbukkanó új arcokról is csak csupa jót mondott: