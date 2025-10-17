Ft
Kéri László körbeudvarolta Magyar Pétert és Ruszin-Szendi Romuluszról is elmondta a véleményét

2025. október 17. 12:40

Szerinte a Tisza vezére másfél év alatt teljesen átalakult.

2025. október 17. 12:40
null

Először fordul elő, hogy nem egy politikus mögé sorakoznak fel a pártok, hanem egy politikus maga gyűjti a tömeget – mondta Magyar Péterről a Konkrétan Rónai Egonnal című adásában Kéri László politológus. 

Szerinte a „Magyar Péter-jelenség” a társadalom változást akaró rétegét mozgatta meg, és arra kényszerítette Orbán Viktort, hogy újra kampányüzemmódba kapcsoljon.

Kéri az Index összefoglalója alapján tovább folytatta Magyar ajnározását, és arról beszélt, a Tisza vezére másfél év alatt teljesen átalakult. „Amikor először beszéltünk róla, azt mondtam volna, hogy mindenre alkalmas, csak politikusnak nem. Most viszont tanult, fejlődött, megismerte az országot.”

De a Tisza mellett felbukkanó új arcokról is csak csupa jót mondott:

Kármán András, Hegedűs Zsolt, Bódis Kriszta és Ruszin-Szendi Romulusz – egy új generációs, szakértői garnitúrát alkotnak, amely kormányképes alternatívát mutat. 

„Legalább tíz olyan nevet tudok már mondani, akihez hasonló versenytársat nem látok a túloldalon” – fogalmazott.

A kormánykritikus politológus ugyanakkor váratlanul félig-meddig meg is dicsérte a miniszterelnököt: 

Orbán – aki korábban nem érezte magát otthon a digitális térben – megtanulta az új világ nyelvét, 

és elindította a Digitális Polgári Köröket, a Fidesz így próbálja behozni az online hátrányát.

A 14. havi nyugdíj bevezetésének felvetése kapcsán ugyanakkor azt mondta: ennek bejelentése szerinte nem pusztán szociális döntés, hanem kampánytaktika – a nyugdíjas szavazók megtartására. „Ez 600-650 milliárd forint, de ha kell, lesz 15., sőt 16. havi nyugdíj is. Mert látják, hogy a nyugdíjas tábor is megbomlott” – magyarázta.

Kéri még egyet belerúgott a kormányban, azt hangoztatva, hogy 14 hónapja csökkennek a beruházások Magyarországon, ami azt jelenti az ő olvasatában, hogy „oda a jövőnk is.”

Nyitókép: Képernyőfotó

Süsüke
2025. október 17. 14:19
Nem értem néhány jobb sorsra érdemes kommunista miért nem képes csöndben, nyugalomban megöregedni? Miért járatják le magukat folyamatosan?!
Kawaski
2025. október 17. 14:13
Ennek el ment az esze
Sróf
2025. október 17. 14:13
Kéri László legszívesebben Tokatábornokra cserélné öregecskedő közgazdászfeleségét.
akiaki
2025. október 17. 14:00
értem én ennek a baját, soha semmi nem úgy alakult, ahogyan jónak látta, még a gégeorvos is elbaszta a hangját, amolyan büdös komcsi élet!
