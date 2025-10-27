Gyurcsány: Nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme megszűnt

Szólt arról is, hogy volt feleségével, Dobrev Klárával úgy tartották helyesnek, hogy együtt jelentsék be a válást és a visszavonulást. „Hogy ne lehessen semmilyen értelemben, hogy mondjam, különbséget tenni egyikőnk vagy másikunk nyilvános megjegyzései között”– indokolta. Aztán Dobrev Klárával – aki Gyurcsány szerint „nagyon érdekes figura a közéletben” úgy döntöttek, mesélje el a Klára, Gyurcsány pedig egy hónappal később – mikor Dobrev elnöksége jogerős lett – egy tízperces videóban köszönt el a választóktól. A volt miniszterelnök szólt arról, hogy ez volt a helyes út, ahogy azt is közölte, továbbra is maradt a DK tagja.

„Nem tartottam őszintén szólva feladatomnak, hogy vitát nyissak ezekben az ügyekben” – mondta Gyurcsány a műsorvezető azon kérdésre, hogy miért nem szólalt meg a Direkt36 visszavonulásáról szóló hosszú cikkében. Gyurcsány rámutatott: az újságíró szerinte arról ír, amiről úgy gondolja, hogy írnia kell. Hozzátette, hogy közügyekről magánbeszélgetésekben sem nyilatkozik, mert nem lenne helyes, „miután összeérnek a mi társaságaink természetesen Klárival, a DK-sokkal”.

Gyurcsány úgy véli, nem volna jó, ha elköszönése után adna tanácsot, mondana véleményt, mert akarva akaratlanul az ő véleménye nem fog megegyezni a párt mai vezetőinek véleményével. Szerinte az ő véleménye nem segítené, inkább bonyolítaná a DK munkáját.

„A Feri akkor teszi jól a dolgát, mondom én önmagamról, hogyha nem beszél közéleti kérdésekről nagyon sokáig”

– emelte ki. Mint mondta, az ő érdeke is az, ha sikeres lenne az, amit a DK képvisel. Rögzítette ugyanakkor, hogy semmilyen fontos politikai kérdésben nem változott a véleménye május óta. Szólt arról is, hogy a kampány a politikusok számára élet-halál küzdelem, hiszen erről szól az életük, föltették mindenüket rá.