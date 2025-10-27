Gyurcsány: Nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme megszűnt

Megint hatalmas bakot lőttek a DK-nál: árnyékra vetődött a párt alelnöke
Gyorsan megcáfolták Rónai Sándor alaptalan vádjait.
„Március 8-tól magánember vagyok, ha baráti körben szóba is jön a politika, akkor is hallgatok” – rögzítette Gyurcsány Ferenc az Ötben.
„Politikáról nem fogok beszélni sem most, sem a belátható jövőben, csak azért nem mondom, hogy soha, mert magunknak is szoktunk meglepetéseket okozni” – rögzítette Gyurcsány Ferenc az Ötben. Az adást egyébként a volt miniszterelnök által alapított párt 14. születésnapján vették fel.
„Tervezett bejelentés volt, de ha azt kérdezi, hogy tudtam-e május 8-a előtt több hónappal, februárban, hogy így fogunk dönteni, akkor azt mondom, hogy nem” – jelentette ki Gyurcsány visszavonulása és válása kapcsán.
„Kár lenne tagadni, hogy engem mindenfajta értelemben nagyon megviselt, hogy életem két legfontosabb tartóeleme, ami az elmúlt évtizedekben valójában meghatározott engem, megszűnt”
– mondta a volt miniszterelnök a válása a politikai visszavonulása kapcsán.
Szólt arról is, hogy volt feleségével, Dobrev Klárával úgy tartották helyesnek, hogy együtt jelentsék be a válást és a visszavonulást. „Hogy ne lehessen semmilyen értelemben, hogy mondjam, különbséget tenni egyikőnk vagy másikunk nyilvános megjegyzései között”– indokolta. Aztán Dobrev Klárával – aki Gyurcsány szerint „nagyon érdekes figura a közéletben” úgy döntöttek, mesélje el a Klára, Gyurcsány pedig egy hónappal később – mikor Dobrev elnöksége jogerős lett – egy tízperces videóban köszönt el a választóktól. A volt miniszterelnök szólt arról, hogy ez volt a helyes út, ahogy azt is közölte, továbbra is maradt a DK tagja.
„Nem tartottam őszintén szólva feladatomnak, hogy vitát nyissak ezekben az ügyekben” – mondta Gyurcsány a műsorvezető azon kérdésre, hogy miért nem szólalt meg a Direkt36 visszavonulásáról szóló hosszú cikkében. Gyurcsány rámutatott: az újságíró szerinte arról ír, amiről úgy gondolja, hogy írnia kell. Hozzátette, hogy közügyekről magánbeszélgetésekben sem nyilatkozik, mert nem lenne helyes, „miután összeérnek a mi társaságaink természetesen Klárival, a DK-sokkal”.
Gyurcsány úgy véli, nem volna jó, ha elköszönése után adna tanácsot, mondana véleményt, mert akarva akaratlanul az ő véleménye nem fog megegyezni a párt mai vezetőinek véleményével. Szerinte az ő véleménye nem segítené, inkább bonyolítaná a DK munkáját.
„A Feri akkor teszi jól a dolgát, mondom én önmagamról, hogyha nem beszél közéleti kérdésekről nagyon sokáig”
– emelte ki. Mint mondta, az ő érdeke is az, ha sikeres lenne az, amit a DK képvisel. Rögzítette ugyanakkor, hogy semmilyen fontos politikai kérdésben nem változott a véleménye május óta. Szólt arról is, hogy a kampány a politikusok számára élet-halál küzdelem, hiszen erről szól az életük, föltették mindenüket rá.
Arra a kérdésre, hogy mekkora szerepe volt az európai uniós választásokat követő DK ellenzéken belüli vereségének, Gyurcsány azt mondta, nem fog válaszolni erre a kérdésre, egyrészt, mert politikai, másrészt, mert magánéleti tartalmú.
A beszélgetésben Gyurcsány hosszan kitért könyvei cselekményére, beszélt arról, hogy alapból is tervezte a 2026-os visszavonulást, számára a regényírás „intellektuális terhelés volt a kampányban”. A lemondást követő második héten már könyvet írtam – jelentette ki.
Nyitókép: Facebook/képernyőfotó