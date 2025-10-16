Ft
Lengyelország Magyarország nyugdíj Ausztria Európai Unió

Elit klubhoz csatlakozhat Magyarország: mindössze négy EU-s tagállamban létezik, amit be akar vezetni a kormány

2025. október 16. 14:21

Ők már megcsinálták, nekünk is sikerülhet.

2025. október 16. 14:21


Óriási érdeklődést váltott ki Orbán Viktor bejelentése, miszerint a 13. havi után a 14. havi nyugdíj bevezetése is valósággá válhat Magyaroroszágon. Ezzel – mint a VG írja – hazánk egy igazán elit klub részévé válhat, melynek jelenleg mindössze négy tagja van.

Természetesen azon uniós országokról van szó, melyekben már működik a 14. havi nyugdíj kifizetése.

Az egyik ilyen ország Ausztria, ahol az arra jogosultak áprilisban és októberben kapják meg az extra juttatást (ami többnyire annyi, mint a rendes nyugdíj összege.) Lengyelországban 2021-ben vezették be rendkívüli juttatásként, majd 2023-ban törvényessé tették. Itt a juttatás összege megegyezik az országos minimumnyugdíjjal, és áprilisban és szeptemberben fizetik ki (azonban a teljes, a rendes nyugdíjjal megegyező összeget csak bizonyos értékhatárig). Ezen kívül Portugáliában és Spanyolországban is létezik a 14. havi nyugdíj.

A VG úgy véli, Magyarországon is a 13. havi nyugdíj mintájára kerülhet bevezetésre a várva-várt támogatás.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

Burg_kastL71-C
2025. október 16. 14:54 Szerkesztve
Akkor most Simonovics és Surányi urak egymást borogatják este a Zátévében. Az Elqró a közgazdászainak : " ... gyerekek, hát ' nem tudtok számolni !!! " Csődbe vitték az országot, de előtte azért még dora verték az ország aranykészletet és a mai napig ott dudorodik a zsebükben a bölcsek köve és a hozzátartozó fennkölt ábrázattal továbbra is osztják az észt.
balbako_
2025. október 16. 14:52
Szaros! Ez is Európa vazze! Ti a nyugdíjat csökkentenétek mások meg növelnék. (Amúgy akik nyugdíjba vonulásuk előtt1994-1998 és 2002-2010 között dolgoztak azok elszenvedték azon kormányok által okozott károkat agyonadóztatott jövedelem, horror kamatú hitelek, bedőlt gazdaság horror infláció ) ezeket a jövedelemkieséseket is orvosolja a 13.-ik és 14.-ik havi nyugdíj.
Chekke-Faint
2025. október 16. 14:45
massivement5 2025. október 16. 14:43 Legyen marhaságot beírnod akkor is...
Nasi12
2025. október 16. 14:45 Szerkesztve
Mindenkinek az átlagnyugdijat kellene megkapnia 14 dikként. Ez jelentene némi nivellálást.
