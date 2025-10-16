Elit klubhoz csatlakozhat Magyarország: mindössze négy EU-s tagállamban létezik, amit be akar vezetni a kormány

Természetesen azon uniós országokról van szó, melyekben már működik a 14. havi nyugdíj kifizetése.

Az egyik ilyen ország Ausztria, ahol az arra jogosultak áprilisban és októberben kapják meg az extra juttatást (ami többnyire annyi, mint a rendes nyugdíj összege.) Lengyelországban 2021-ben vezették be rendkívüli juttatásként, majd 2023-ban törvényessé tették. Itt a juttatás összege megegyezik az országos minimumnyugdíjjal, és áprilisban és szeptemberben fizetik ki (azonban a teljes, a rendes nyugdíjjal megegyező összeget csak bizonyos értékhatárig). Ezen kívül Portugáliában és Spanyolországban is létezik a 14. havi nyugdíj.

A VG úgy véli, Magyarországon is a 13. havi nyugdíj mintájára kerülhet bevezetésre a várva-várt támogatás.