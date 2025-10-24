Ekkora sikerre még Orbán Viktor sem számított: egészen Ausztráliáig visszhangzott a Békemenet (VIDEÓ)

Hankó Balázs közösségi oldalán osztott meg egy videót, melyben egy, a Békemeneten részt vevő ausztrál férfi – nemzeti lobogóját magára terítve – mondja el, mi vonzotta az eseményre:

Ausztráliából, Sydney-ből érkeztem, üzleti úton vagyok itt. Tudtam a Békemenetről, támogatásomat és szolidaritásomat fejezem ki Magyarország és Orbán Viktor felé alapvetően. A Patrióták nemzetközivé váltak!”

Hankó Balázs azt írta a videóhoz: „a tegnapi Békemenet akkora volt, hogy Ausztráliáig is ellátszott!”