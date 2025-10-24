Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
10. 24.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 24.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ausztrália Békemenet Orbán Viktor

Ekkora sikerre még Orbán Viktor sem számított: egészen Ausztráliáig visszhangzott a Békemenet (VIDEÓ)

2025. október 24. 18:26

Szívmelengető szavak.

2025. október 24. 18:26
null

Hankó Balázs közösségi oldalán osztott meg egy videót, melyben egy, a Békemeneten részt vevő ausztrál férfi – nemzeti lobogóját magára terítve – mondja el, mi vonzotta az eseményre:

Ausztráliából, Sydney-ből érkeztem, üzleti úton vagyok itt. Tudtam a Békemenetről, támogatásomat és szolidaritásomat fejezem ki Magyarország és Orbán Viktor felé alapvetően. A Patrióták nemzetközivé váltak!”

Hankó Balázs azt írta a videóhoz: „a tegnapi Békemenet akkora volt, hogy Ausztráliáig is ellátszott!”

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nempolitizalok-0
•••
2025. október 24. 19:33 Szerkesztve
Hazafi. A libsi az ilyet nem is érti, amíg nem lesz családja. Már amelyiknek lesz., mert elég sok arrafelé a nemi identitás-problémás.
Válasz erre
1
0
The Loner
•••
2025. október 24. 19:31 Szerkesztve
belbuda 2025. október 24. 19:03 "Az egész világ a hazaáruló potrohos tolvaj 𝙖𝙣𝙮𝙖́𝙢 szavait leste"...😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂 Anyád hol tartotta a megemlékezést ?
Válasz erre
5
0
greeen
2025. október 24. 19:27
belbuda 2025. október 24. 19:03 Az egész világ a hazaáruló potrohos tolvaj szavait leste Bizony , bizony . És látod, egy ausztrálnak is több esze van, mint neked
Válasz erre
5
0
belbuda
2025. október 24. 19:03
Az egész világ a hazaáruló potrohos tolvaj szavait leste...😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂
Válasz erre
1
15
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!