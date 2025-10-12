Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sofőrök „ főváros Budapest taxis

Budapest lecsapott a taxisokra – óriási a felháborodás

2025. október 12. 12:31

A főváros új szabályai szerint akár egyetlen hiba is elég lehet ahhoz, hogy egy taxis elveszítse az engedélyét. Tarifaemelés nincs, a biciklisávok szaporodnak, a drosztok zsúfoltak. Riportunk.

2025. október 12. 12:31
null
Bozóky Hanna Klarissza

Néhány nappal a szeptemberi demonstráció után csend van a belvárosi drosztokon. A sofőrök csak legyintenek: szerintük hiába a tiltakozás, érdemi változás nem történt. Hárman mesélnek arról, milyen ma a munka Budapesten, és miért érzik úgy: a városvezetés nem hallja meg a hangjukat.

Hibázni nem lehet

„A Fővárosi Önkormányzat olyan jogszabályi szigorítást kezdeményezett, amelyet nem érzünk fairnek” – kezdi az egyikük. A módosítás értelmében a taxisoknak gyakorlatilag megszűnt volna a hibázás lehetősége. „A jogosítványban mindenkinek tizenhat büntetőpontja lehet. De kitalálták, hogy nekünk egy sem. Egyetlen apró hiba után nem a jogosítványod, hanem a taxisengedélyed veszik el. Így az állásodat is.” Ez a szigorítás volt a szeptember végi demonstráció egyik legfőbb oka. Bár a tiltakozás hatására enyhítettek a feltételeken, a sofőrök továbbra is igazságtalannak tartják a döntést. „Az elejétől kezdve érezhették, hogy ez nincsen rendben, ezért felvitték a hiba lehetőségét nyolc pontra. Nem mintha ezt korrektnek tartanánk.”

A sofőrök külföldi példákra hivatkoznak, amikor a szabályozás aránytalanságát próbálják érzékeltetni. „A minap hallottam, hogy Lengyelországban egy hivatásos sofőrnek, futárnak, taxisnak vagy kamionosnak több hibája lehet, mint az átlag sofőrnek. Hiszen mivel egész nap úton van, valószínűleg nagyobb eséllyel fog hibázni. Nekünk meg feleannyi” – mondja keserűen. Szerinte a problémát a párbeszéd hiánya is súlyosbítja. „Lehetne a szakmát jobbá tenni, például felvetettük, hogy évente kelljen erkölcsi bizonyítványt bemutatni, ami jelenleg ötévente kötelező. Az ötleteinket lesöpörték az asztalról” – fogalmaz, s hozzáteszi: a taxisok úgy érzik, a javaslataik rendre elakadnak, nem veszik őket napirendre.

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ergit
2025. október 12. 13:46
Az a cél, hogy a taxisok is tűnjenek el Budapest utcáiról, hiszen azok is autók!
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2025. október 12. 13:07
Taxi helyett riksát, legalább ki lennének használva a biciklisávok.
Válasz erre
3
0
pepu
2025. október 12. 13:02
Nekem a taxis ne hibázzon, főleg ne szándékosan. Mi lenne ha én is szankcionálnám fuvar végén? Volt két sebesség túllépés, egy záróvonal, az annyi mint 30 % levonás a fuvardíjból.
Válasz erre
4
1
uszoda
2025. október 12. 12:57
A Bolt-ot úgy kellene felszámolni ahogy van. A cocó cigány is vezethet ott művi jogsival....
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!