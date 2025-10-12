Budapest lecsapott a taxisokra – óriási a felháborodás

Néhány nappal a szeptemberi demonstráció után csend van a belvárosi drosztokon. A sofőrök csak legyintenek: szerintük hiába a tiltakozás, érdemi változás nem történt. Hárman mesélnek arról, milyen ma a munka Budapesten, és miért érzik úgy: a városvezetés nem hallja meg a hangjukat.

Hibázni nem lehet

„A Fővárosi Önkormányzat olyan jogszabályi szigorítást kezdeményezett, amelyet nem érzünk fairnek” – kezdi az egyikük. A módosítás értelmében a taxisoknak gyakorlatilag megszűnt volna a hibázás lehetősége. „A jogosítványban mindenkinek tizenhat büntetőpontja lehet. De kitalálták, hogy nekünk egy sem. Egyetlen apró hiba után nem a jogosítványod, hanem a taxisengedélyed veszik el. Így az állásodat is.” Ez a szigorítás volt a szeptember végi demonstráció egyik legfőbb oka. Bár a tiltakozás hatására enyhítettek a feltételeken, a sofőrök továbbra is igazságtalannak tartják a döntést. „Az elejétől kezdve érezhették, hogy ez nincsen rendben, ezért felvitték a hiba lehetőségét nyolc pontra. Nem mintha ezt korrektnek tartanánk.”

A sofőrök külföldi példákra hivatkoznak, amikor a szabályozás aránytalanságát próbálják érzékeltetni. „A minap hallottam, hogy Lengyelországban egy hivatásos sofőrnek, futárnak, taxisnak vagy kamionosnak több hibája lehet, mint az átlag sofőrnek. Hiszen mivel egész nap úton van, valószínűleg nagyobb eséllyel fog hibázni. Nekünk meg feleannyi” – mondja keserűen. Szerinte a problémát a párbeszéd hiánya is súlyosbítja. „Lehetne a szakmát jobbá tenni, például felvetettük, hogy évente kelljen erkölcsi bizonyítványt bemutatni, ami jelenleg ötévente kötelező. Az ötleteinket lesöpörték az asztalról” – fogalmaz, s hozzáteszi: a taxisok úgy érzik, a javaslataik rendre elakadnak, nem veszik őket napirendre.