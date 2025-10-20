Ft
10. 20.
hétfő
Tisza Párt Forsthoffer Ágnes Magyar Péter

Áradás helyett rothadás, kormányváltó hangulat helyett apátia uralja a Tiszát – Magyar Péter megint másban, nem magában keresi a hibát

2025. október 20. 12:42

Egyre nagyobb a feszültség a Tisza Párt és a Tisza-szigetek között, az önkéntesek sokszor már a pultozás és a szórólapozás feladatával sem birkóznak meg.

2025. október 20. 12:42
null

Egyre feszültebb a Tisza Párt és a Tisza-szigetek viszonya, amiért Magyar Péter sorozatosan az alelnökét, Forsthoffer Ágnest hibáztatja – tudta meg a Magyar Nemzet. Egyre több feladat van a Tisza-szigetek önkénteseire terhelve, azonban ezek végrehajtása egyre alacsonyabb minőségben vagy pedig egyáltalán nem történik meg – írja a lap egy névtelen forrásra hivatkozva. Mint a Tiszánál dolgozó forrás elárulta, 

az önkéntesek sokszor már a pultozás és a szórólapozás feladatával sem birkóznak meg. 

Máshol meg képtelenek Magyar Péter rendezvényeire kivinni embereket. Mindezért Forsthoffer Ágnest hibáztatja a pártvezetés, ugyanis tőle várták, hogy rendet tegyen az önkéntesek között.

„Nehéz dolga van Áginak, ugyanis arra számított, amikor a feladatot elvállalta, hogy lesz egy Tisza-szigetekből álló hálózat, amelyet ő koordinálhat. Ez azonban egyáltalán nincs így. Motiváció hiányában ugyanis kevés olyan Tisza-sziget van, amely valóban maradéktalanul végrehajtja a feladatokat” – jelentette ki a Magyar Nemzet informátora. Szerinte probléma, hogy az önkénteseket nem jutalmazza a párt, így pedig az emberek kedvtelenné válnak.

Kiemelte, vidéken ez hatványozottan jelentkezik, a Magyar Péter által említett kormányváltó hangulat helyett apátia uralkodik, nem érdeklődnek az emberek a politikai aktivizmus és a Tisza Párt iránt. 

 

 

elmedoki
2025. október 20. 13:54
Szombaton megsajnáltam azt a néhány agyhalottat, mert a kutya sem volt rájuk kíváncsi. Ezért odamentem és megkérdeztem, hogy mi a véleményük arról, hogy a messiásuk összefosta magát amikor kidobták őt a diszkóból. Azt mondták, hogy az nem volt igaz, azok manipulált felvételek voltak. Nos, ezután nem érdeklődtem a gazdasági, egészségügyi, adózási program tervezetükről.
petike21
•••
2025. október 20. 13:47 Szerkesztve
Maki már kitaposta az ösvényt 2022-ben. Most Magyar Péter végigtrappol rajta. Tudjuk mindez hová vezet.
falcatus-2
2025. október 20. 13:43
Apad a Tisza. Lépésről lépésre. Miért tűnt el Szájbakker Mamika?
Perczel Éva
2025. október 20. 13:29
Ma délelőtt a Hűvösvölgyi végállomás közelében, egy rövid pultozás, és sikertelen szórólap átadások után összepakolt, és roham tempóban távozott néhány, még felbérelhető Ti - Sza Árt aktivista.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.