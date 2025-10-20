Áradás helyett rothadás, kormányváltó hangulat helyett apátia uralja a Tiszát – Magyar Péter megint másban, nem magában keresi a hibát

Egyre feszültebb a Tisza Párt és a Tisza-szigetek viszonya, amiért Magyar Péter sorozatosan az alelnökét, Forsthoffer Ágnest hibáztatja – tudta meg a Magyar Nemzet. Egyre több feladat van a Tisza-szigetek önkénteseire terhelve, azonban ezek végrehajtása egyre alacsonyabb minőségben vagy pedig egyáltalán nem történik meg – írja a lap egy névtelen forrásra hivatkozva. Mint a Tiszánál dolgozó forrás elárulta,

az önkéntesek sokszor már a pultozás és a szórólapozás feladatával sem birkóznak meg.

Máshol meg képtelenek Magyar Péter rendezvényeire kivinni embereket. Mindezért Forsthoffer Ágnest hibáztatja a pártvezetés, ugyanis tőle várták, hogy rendet tegyen az önkéntesek között.

„Nehéz dolga van Áginak, ugyanis arra számított, amikor a feladatot elvállalta, hogy lesz egy Tisza-szigetekből álló hálózat, amelyet ő koordinálhat. Ez azonban egyáltalán nincs így. Motiváció hiányában ugyanis kevés olyan Tisza-sziget van, amely valóban maradéktalanul végrehajtja a feladatokat” – jelentette ki a Magyar Nemzet informátora. Szerinte probléma, hogy az önkénteseket nem jutalmazza a párt, így pedig az emberek kedvtelenné válnak.

Kiemelte, vidéken ez hatványozottan jelentkezik, a Magyar Péter által említett kormányváltó hangulat helyett apátia uralkodik, nem érdeklődnek az emberek a politikai aktivizmus és a Tisza Párt iránt.