10. 02.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kultúra rágalom vélemény politika

A rágalomkultúra vége?

2025. október 02. 12:18

A jobboldali nyilvánosságban régóta érezni az igényt arra, hogy az állam végre a törvény erejével sújtson le az uszítókra, a tudatos hazudozókra, a magyargyalázókra.

2025. október 02. 12:18
null
MKDSZ
mkdsz.hu

„A jobboldali nyilvánosságban régóta érezni az igényt arra, hogy az állam végre a törvény erejével sújtson le az uszítókra, a tudatos hazudozókra, a magyargyalázókra. Ezzel szemben a döntéshozók nyilván jól tudják, milyen politikai és jogi kockázatokkal jár a mártírgyártás. Most azonban mintha változni látszana e téren a kormányzati hozzáállás.

A politikában és az emberi kapcsolatokban egyaránt létezik a nyilvánvaló igazságtalanságoknak egy olyan szintje, amikor már nincsenek mentségek, megszűnnek az »egyfelől-másfelől« szempontok, s a helyzet annyira egyértelművé válik, hogy szinte már a probléma okozója várja azt, hogy leállítsák. Ilyenkor gyakorlatilag csak a sértett fél akaratán múlik a folytatás. Semjén Zsolt elhíresült parlamenti felszólalása egy ilyen pillanat volt, s a kormánypolitikusok határozott reakciói már csak a ráadást szolgálták. Eredmény:

az ellenzéki oldalon a magabiztos célozgatásokat, a kaján utalásokat felváltotta az ijedt magyarázkodás, a hebegés-habogás, s az érintettek szélsebesen törölték az internetről a korábbi beírásaikat.

Az erélyes kormányzati kiállás tehát meghozta az eredményt, és a rágalmazók alkalmi munkaközössége a darabjaira hullott. Szerepcsere történt: akik eddig a dolgozószobák mélyéből terítették az online nyilvánosságban a gyanúsításokat, most névvel és titulussal a címlapokra kerültek, amit az érintettek szemmel láthatóan nehezen viselnek. A kárvallott félcivilek (újságírók, ilyen-olyan celebek) mellett azonban

immár az ügy politikai vesztesének az alakja is kirajzolódni látszik, ez pedig feketén-fehéren a DK.”

Összesen 5 komment

gyzoltan-2
2025. október 02. 14:31
"A jobboldali nyilvánosságban régóta érezni az igényt arra, hogy az állam végre a törvény erejével sújtson le az uszítókra, a tudatos hazudozókra, a magyargyalázókra." A magyarság csak ne ábrándozzon, vágyakozzon..! Magyarországon már megvannak a kiváltságosok, kiváltságuk törvénybe is iktatva... A zsidó bolsevizmus alaposan betört Magyarországra! Az ÁVO-s pribékeik igazán mély szeretettet váltott ki a magyarságból, amit maradéktalanul meg is érdemeltek, hiszen ők biztosították, hogy legyenek a még egyenlőbbek... Ezt a demokratikus-liberális egyenlőséget aztán tovább vitték generációról generációra! -mikor éppen minek nevezték magukat... Voltak ők, bolsevikok, kommunisták, a demokrácia őszinte hívei, voltak liberálisok, voltak mindenek, csak magyarok nem..! Az eltúlzott igényeinkről jobb, ha lemondunk..! Elégedjünk meg azzal, hogy még a lecsonkolt, martalék hazánkban, az új Magyarországon, hazánk földjén élhetünk! -köszönhetően nagyvonalú gazdáinknak...
Válasz erre
0
0
nemecsekerno-007-01
2025. október 02. 13:38
Így is ömlik ránk a szar 0-24-ben az online térből, amiből 80-90% totál felesleges információ. Ez a politikán túlmutatva is mérgező és agyzsibbasztó és természetesen jó sok fosszilis tüzelőanyag kell a működtetéséhez. Inkább valami hasznosabbra kellene ezt felhasználni.
Válasz erre
1
0
Csubszi
2025. október 02. 12:40
Reméljük, végre elindulnak a büntetőperek! Mit veszíthetünk? Az EU libbantjai nem visíthatnak jobban, amúgy meg hamarosan úgyis végük!
Válasz erre
2
0
pipa89
2025. október 02. 12:40
Nincs szükségünk valósághajlításra a médiában, sem a közösségi térben! A demokrácia megkerülésére, sem demokrácia-exporttal, sem színes forradalmakkal, sem guruló dollárokkal, sem rágalmazásokkal nincs szükségünk! Ha ez csak jogszabályokkal tartható be, akkor legyen jogszabállyal körbevéve.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!