10. 18.
szombat
10. 18.
szombat
Tisza Párt Simonovits András Zsigó Róbert

A frakcióvezető-helyettes kimondta: „Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút!” (VIDEÓ)

2025. október 18. 11:46

A Fidesz frakcióvezető-helyettese levezette, mennyit venne a nyugdíjasoktól Simonovits András terve.

A nyugdíjasokhoz szeretnék most szólni. Mert nincs olyan nyugdíjas, akit ne érintene az, ami a héten kiderült és nagyon fontos, hogy el is jusson mindenkihez! – mondta Zsigó Róbert, a Fidesz frakcióvezető-helyettese legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában.

Ahogy arról már a Mandiner is beszámolt, egy Tisza Párthoz köthető tanácsadó, Simonovits András a nyugdíjak megadóztatását javasolja, amely jelentős csökkenést eredményezne a nyugdíjasok jövedelmében. A szakértő „túl nagylelkűnek” tartja a jelenlegi nyugdíjrendszert az induló nyugdíjak tekintetében, ezért azok csökkentését szorgalmazza, például a magasabb nyugdíjak 10-20 százalékos megadóztatásával. 

Tehát nemcsak a dolgozók fizetését adóztatnánk meg 22 vagy 33%-os személyi jövedelem-adóval,  hanem a nyugdíjakat is megadóztatnánk!

 – hangoztatta a frakcióvezető-helyettes. 

Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút!”

 – emelte ki Zsigó Róbert, majd levezette, hogy „a 20%-os nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza! Egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál a Tisza-adó évi 590 ezer forint csökkentést jelentene! Ez felháborító és elfogadhatatlan!”  

És akkor még hozzá sem számoltuk azt, hogy a rezsicsökkentést is el akarják venni a nyugdíjasoktól!”

 – emelte ki a helyettes, majd leszögezte: „A kormánypártok a nyugdíjasok mellett állnak.”

Zsigó Róbert végül emlékeztetett, hogy novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban a 13. havi nyugdíj.

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

