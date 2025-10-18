A frakcióvezető-helyettes kimondta: „Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút!” (VIDEÓ)

A nyugdíjasokhoz szeretnék most szólni. Mert nincs olyan nyugdíjas, akit ne érintene az, ami a héten kiderült és nagyon fontos, hogy el is jusson mindenkihez! – mondta Zsigó Róbert, a Fidesz frakcióvezető-helyettese legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában.

Ahogy arról már a Mandiner is beszámolt, egy Tisza Párthoz köthető tanácsadó, Simonovits András a nyugdíjak megadóztatását javasolja, amely jelentős csökkenést eredményezne a nyugdíjasok jövedelmében. A szakértő „túl nagylelkűnek” tartja a jelenlegi nyugdíjrendszert az induló nyugdíjak tekintetében, ezért azok csökkentését szorgalmazza, például a magasabb nyugdíjak 10-20 százalékos megadóztatásával.