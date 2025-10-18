A frakcióvezető-helyettes kimondta: „Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút!” (VIDEÓ)

Döbbenetes adatok: kiszámolták, mennyi pénzt venne el a nyugdíjasoktól a Tisza Párt szakértője
Több mint kétmillió nyugdíjast érintene, ha megvalósulnának az adóztatási tervek.
A Fidesz frakcióvezető-helyettese levezette, mennyit venne a nyugdíjasoktól Simonovits András terve.
A nyugdíjasokhoz szeretnék most szólni. Mert nincs olyan nyugdíjas, akit ne érintene az, ami a héten kiderült és nagyon fontos, hogy el is jusson mindenkihez! – mondta Zsigó Róbert, a Fidesz frakcióvezető-helyettese legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában.
Ahogy arról már a Mandiner is beszámolt, egy Tisza Párthoz köthető tanácsadó, Simonovits András a nyugdíjak megadóztatását javasolja, amely jelentős csökkenést eredményezne a nyugdíjasok jövedelmében. A szakértő „túl nagylelkűnek” tartja a jelenlegi nyugdíjrendszert az induló nyugdíjak tekintetében, ezért azok csökkentését szorgalmazza, például a magasabb nyugdíjak 10-20 százalékos megadóztatásával.
Tehát nemcsak a dolgozók fizetését adóztatnánk meg 22 vagy 33%-os személyi jövedelem-adóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnánk!
– hangoztatta a frakcióvezető-helyettes.
Épp, ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút!”
– emelte ki Zsigó Róbert, majd levezette, hogy „a 20%-os nyugdíjadó azt jelenti, hogy átlagosan havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza! Egy 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál a Tisza-adó évi 590 ezer forint csökkentést jelentene! Ez felháborító és elfogadhatatlan!”
És akkor még hozzá sem számoltuk azt, hogy a rezsicsökkentést is el akarják venni a nyugdíjasoktól!”
– emelte ki a helyettes, majd leszögezte: „A kormánypártok a nyugdíjasok mellett állnak.”
Zsigó Róbert végül emlékeztetett, hogy novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, januárban a nyugdíjemelés, februárban a 13. havi nyugdíj.
