„A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel” – Orbán Viktor nem kímélte sem az EP-t, sem Magyar Pétert

„Brüsszelből zsarolt ember” indul a 2026-os választáson – figyelmeztetett Orbán Viktor.
Orbán Viktor új Facebook-posztjában adott hangot azon véleményének, miszerint Brüsszelben az Európai Parlament (EP) képviselői rendszeresen visszaélnek a pocizójuk nyújtotta mentelmi joggal.
A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Ezen felül a kormányfő is megerősítette, hogy a jövő évi országgyűlési választásokon a Tisza Párt színeiben Magyar Péter képében egy Brüsszelből zsarolt ember indul majd.
Orbán Viktor szégyenteljesnek nevezte a helyzetet, utalva arra, hogy Magyar Péter nem a nemzeti érdekeket képviselné, hanem külső hatalmak megbízásából szeretne Magyarország miniszterelnöke lenni.
