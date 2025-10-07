Ft
Brüsszelben Magyar Péter EP Orbán Viktor

„A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel” – Orbán Viktor nem kímélte sem az EP-t, sem Magyar Pétert

2025. október 07. 14:23

„Brüsszelből zsarolt ember” indul a 2026-os választáson – figyelmeztetett Orbán Viktor.

2025. október 07. 14:23
null

Orbán Viktor új Facebook-posztjában adott hangot azon véleményének, miszerint Brüsszelben az Európai Parlament (EP) képviselői rendszeresen visszaélnek a pocizójuk nyújtotta mentelmi joggal.

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ezen felül a kormányfő is megerősítette, hogy a jövő évi országgyűlési választásokon a Tisza Párt színeiben Magyar Péter képében egy Brüsszelből zsarolt ember indul majd.

Orbán Viktor szégyenteljesnek nevezte a helyzetet, utalva arra, hogy Magyar Péter nem a nemzeti érdekeket képviselné, hanem külső hatalmak megbízásából szeretne Magyarország miniszterelnöke lenni.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fisher Zoltán

***

 

