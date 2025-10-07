„A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel” – Orbán Viktor nem kímélte sem az EP-t, sem Magyar Pétert

Orbán Viktor új Facebook-posztjában adott hangot azon véleményének, miszerint Brüsszelben az Európai Parlament (EP) képviselői rendszeresen visszaélnek a pocizójuk nyújtotta mentelmi joggal.

A brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel”

– fogalmazott a miniszterelnök.

Ezen felül a kormányfő is megerősítette, hogy a jövő évi országgyűlési választásokon a Tisza Párt színeiben Magyar Péter képében egy Brüsszelből zsarolt ember indul majd.