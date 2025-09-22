Ft
honvédségi zsírleszívott Ruszin-Szendi Romolusz fegyver

Viszkető Romulusz

2025. szeptember 22. 22:06

Nem tülekedett Ruszin-Szendi Romulusz, amikor az észt porciózták. Generális uramat még a sajátjai is lehülyézték.

2025. szeptember 22. 22:06
Ruszin-Szendi Romulusz
Pilhál György
Pilhál György
Magyar Nemzet

„Nem tülekedett Ruszin-Szendi Romulusz, amikor az észt porciózták. 

Generális uramat még a sajátjai is lehülyézték, amikor a közösségi oldalán kóstolgatni kezdte a miniszterelnököt. 

(Orbán Viktor előzőleg leszólta a »vesetájon hullámot vető« pulóverben szereplő stratégát.) »Engem Ön ne kisbarátomozzon, mert sem erkölcsileg, sem szakmailag nem vagyunk egy lapon« – mordult a kormányfőre az obsitos tábornok. (Teszem hozzá, az indoklás – „nem vagyunk egy lapon” – megállja a helyét; haragvó hősünk és célszemélye között tényleg sokszoros a lőtávolság.)

»Ellentétben Önökkel én mindig betartottam a törvényt« – tájékoztat levelében a mordállyal az oldalán fórumozó, ukrán telefonszámokkal kérkedő, zsírleszívott ember, aki trükkösen épített luxusvillájából olykor honvédségi helikopterrel látogatott a Hajdúságban időző feleségéhez. »Kérjen cserét, mert elfáradt, gyenge, és csak rontja az ország fejlődésének lehetőségét!«– javasolja Orbán Viktornak a Tisza párti nejlonrambó, akinek, mint elárulta, mostanában »viszket a tenyere«.”

juhus-61-62
2025. szeptember 22. 23:05
bocsánat, de annyira szeretném tisztességes "honvédő parancsnokként" kezelni r-sz-r-émusz bácsit, hogy bármit megteszek ezért rgo: szóval szavak helyett inkább csak kínomba'rötyögök :))) hja: azér'köszike, hogy elvette a rendőrség a fegyveré/eit, uis (a retek eucsicskák további létezése ellenére) megnövekedett a nemzeti/emberi/FÖLDANYALAKÓ biztonságérzetem :)
zuerzavar
2025. szeptember 22. 22:28
Ez hülye. A kép meg egy absztrakt dadaista katonát kigúnyoló alkotásnak jön át, pedig csak egy sima fénykép:)
