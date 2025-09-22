(Orbán Viktor előzőleg leszólta a »vesetájon hullámot vető« pulóverben szereplő stratégát.) »Engem Ön ne kisbarátomozzon, mert sem erkölcsileg, sem szakmailag nem vagyunk egy lapon« – mordult a kormányfőre az obsitos tábornok. (Teszem hozzá, az indoklás – „nem vagyunk egy lapon” – megállja a helyét; haragvó hősünk és célszemélye között tényleg sokszoros a lőtávolság.)

»Ellentétben Önökkel én mindig betartottam a törvényt« – tájékoztat levelében a mordállyal az oldalán fórumozó, ukrán telefonszámokkal kérkedő, zsírleszívott ember, aki trükkösen épített luxusvillájából olykor honvédségi helikopterrel látogatott a Hajdúságban időző feleségéhez. »Kérjen cserét, mert elfáradt, gyenge, és csak rontja az ország fejlődésének lehetőségét!«– javasolja Orbán Viktornak a Tisza párti nejlonrambó, akinek, mint elárulta, mostanában »viszket a tenyere«.”