„Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Nem tisztem üzenni önnek, de ami most történik a világban az lépést kíván! Rendszerint begyűrűzik hazánkba, az ami Amerikában történik. Lelőttek ma egy jobboldali véleményvezért, Charlie Kirket.

Alekszandr Dugin ezt írta:

Soros első csapása! Isten áldjon, Kirk!

Amerikában is azt csinálták, amit Majka, Krúbi, Bródy és lett aki meghúzta a ravaszt. Itt is már a Tiszások életveszélyesen fenyegetik azokat akik kiállnak a jobboldali értékek mellett. Sőt Tiszás véleményvezérek is fenyegetőznek! Ne várjuk meg, még valamelyik lép!