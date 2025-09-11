Ft
09. 11.
csütörtök
charlie kirk Krúbi Majka Miniszterelnök

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ami most történik a világban az lépést kíván!

2025. szeptember 11. 08:03

Rendszerint begyűrűzik hazánkba, az ami Amerikában történik. Lelőttek ma egy jobboldali véleményvezért, Charlie Kirket.

2025. szeptember 11. 08:03
null
Szakács István
Facebook

„Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Nem tisztem üzenni önnek, de ami most történik a világban az lépést kíván! Rendszerint begyűrűzik hazánkba, az ami Amerikában történik. Lelőttek ma egy jobboldali véleményvezért, Charlie Kirket.

Alekszandr Dugin ezt írta:

Soros első csapása! Isten áldjon, Kirk!

Amerikában is azt csinálták, amit Majka, Krúbi, Bródy és lett aki meghúzta a ravaszt. Itt is már a Tiszások életveszélyesen fenyegetik azokat akik kiállnak a jobboldali értékek mellett. Sőt Tiszás véleményvezérek is fenyegetőznek! Ne várjuk meg, még valamelyik lép! 

Használjuk a kétharmad erejét és vegyük elejét ezeknek. Nem torkolhat hazánkban is a politikai nézetkülönbség erőszakos támadásba!

Előzzük meg a bajt, mert ezek bármire képesek, itt már nem elég a szó, tettek kellenek! 

Tisztelettel!

Szakács István

In memoriam Charlie”

kimirszen
2025. szeptember 11. 08:32
buckafej-2 2025. szeptember 11. 08:26 Korán keltek a tiszás trollok. Viszont látható hogy a fidesznyuggerek a csütörtöki akció váltás miatt éppen vásárolnak valamelyik multinál tolják a bevásárló kocsit.
buckafej-2
2025. szeptember 11. 08:26
Korán keltek a tiszás trollok.
kimirszen
2025. szeptember 11. 08:20
statiszta 2025. szeptember 11. 08:17 Beírnám , hogy a Tisza szerintem erőszakos hatalomátvételre készül. Mesélj. Hogy fog megtörténni?
fortissima
2025. szeptember 11. 08:18
Első lépésként ki kell venni Petrovicsot a tananyagokból! Idegenként, idegenszívűként akasztana!
