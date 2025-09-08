Sokan vártak már erre a pillanatra: végre valahára kibökte a lényeget Magyar Péter (VIDEÓ)

Nincs visszaút: az emberek már látják az átverést, innen nem fog tudni felállni Magyar Péter (VIDEÓ)
„Hiába próbálkozik, ezzel nem fogja tudni elterelni a figyelmet a Tisza-adóról” – árulta el a véleményét a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
„Be akarják vezetni a Tisza-adót” – kommentálta a hallottakat a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
„Ilyen egy tökéletes beismerés” – írta legújabb Facebook-oldalán megosztott videójához Menczer Tamás.
„Nem a Fidesz találta ki. Nem a mesterséges intelligencia csinálta. Nincs megvágva. Magyar Péter maga mondja el, hogy a Tisza alelnök Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó.
Magyar Péter ezzel beismerte, hogy brutális adóemelésre készülnek, be akarják vezetni a Tisza-adót.
Ha hagyjuk. De nem hagyjuk!” – tette hozzá a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Ezt is ajánljuk a témában
„Hiába próbálkozik, ezzel nem fogja tudni elterelni a figyelmet a Tisza-adóról” – árulta el a véleményét a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.