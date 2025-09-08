Ft
Sokan vártak már erre a pillanatra: végre valahára kibökte a lényeget Magyar Péter (VIDEÓ)

2025. szeptember 08. 15:26

„Be akarják vezetni a Tisza-adót” – kommentálta a hallottakat a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

2025. szeptember 08. 15:26
„Ilyen egy tökéletes beismerés” – írta legújabb Facebook-oldalán megosztott videójához Menczer Tamás.

„Nem a Fidesz találta ki. Nem a mesterséges intelligencia csinálta. Nincs megvágva. Magyar Péter maga mondja el, hogy a Tisza alelnök Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó.

Magyar Péter ezzel beismerte, hogy brutális adóemelésre készülnek, be akarják vezetni a Tisza-adót.

Ha hagyjuk. De nem hagyjuk!” – tette hozzá a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

tapir32
2025. szeptember 08. 18:28
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja. Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba.
tapir32
•••
2025. szeptember 08. 18:26 Szerkesztve
Magyar Péter a szerény képességeit próbálja arroganciával és impertinenciával kompenzálni. Pszichés instabilitását azonban nem tudja titkolni. A saját érdekében vissza kellene lépnie a szerepléstől. Hosszú kezelésre és pihenőre van szüksége. Be kellene látnia, hogy a politika nem az ő terepe. A sorozatos kudarcok rövidesen teljesen elpusztítják. A választásig biztosan nem tart ki.
gullwing
2025. szeptember 08. 18:11
Szar frusztrált korcsok.
pandalala
2025. szeptember 08. 17:48
'N E M lesz G Á Z Á R E M E L É S, hányszor monnyam'?? .... ;-))))
