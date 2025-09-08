Sokan vártak már erre a pillanatra: végre valahára kibökte a lényeget Magyar Péter (VIDEÓ)

„A kiskakasból soha nem lesz nagykakas” – Magyarból Péterből nem lesz Magyarország miniszterelnöke

Nagy Attila Tibor kijelentette: a kötcsei napot Orbán nyerte meg összeszedett, határozott és élvezetes beszédével. Ha már a balosok is ezt mondják, akkor fölösleges kételkedni. Horváth K. József írása.