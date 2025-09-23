Partos Bence beperelte Magyar Pétert

– jelentette be Partos Bence.

A DPK alapító kifejtette, hogy ezt annak érdekében tette, hogy a jövőben nagyobb lehessen a médiatudatosság az országban és, hogy serkenjen a fellépés a manipulatív kommunikációkkal szemben. „Lépéseket kell tennünk az egészségesebb társadalmi párbeszéd felé, ami ott kezdődik, hogy nem dobálózunk valótlan állításokkal a közéletben” – fogalmazott a közleményében a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vezetője.

Nyitókép: Wikipedia

***