Partos Bence beperelte Magyar Pétert

„Megrezzent balosok” – Orbán Viktor kemény üzenetet küldött a DPK találkozó sikerét követően
A miniszterelnök kiemelte Szabó Zsófi házigazdai munkáját és Gianni videóüzenetének jelentőségét.
Valótlanul állította Magyar Péter, hogy adófizetői pénzből működik a DPK. Ezt a szervezők nemcsak cáfolják, hanem jogi útra is terelik az ügyet.
„Magyar Péter az alaptalan és negatív megbélyegzéssel a magyar civil világot sértette meg” – fogalmazott lapunknak eljuttatott közleményében Partos Bence, a DPK legutóbbi találkozóját is szervező Polgári Kör alapító.
Partos Bence annak következményében tette ezt a kijelentést, hogy Magyar Péter valótlanul és manipulatív módon azt állította, hogy adófizetői pénzből rendezték a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját.
A pszichológus kiemelte, hogy a rendezvényt valójában magánszemélyek adományaiból szervezték meg. Az ilyen vádak ellen a DPK a jövőben minden évben közzé fogja tenni az anyagi beszámolóját..
Úgy, hogy jogi útra terelem az ügyet”
– jelentette be Partos Bence.
A DPK alapító kifejtette, hogy ezt annak érdekében tette, hogy a jövőben nagyobb lehessen a médiatudatosság az országban és, hogy serkenjen a fellépés a manipulatív kommunikációkkal szemben. „Lépéseket kell tennünk az egészségesebb társadalmi párbeszéd felé, ami ott kezdődik, hogy nem dobálózunk valótlan állításokkal a közéletben” – fogalmazott a közleményében a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vezetője.
