DPK Magyar Péter Partos Bence

Partos Bence beperelte Magyar Pétert

2025. szeptember 23. 09:46

Valótlanul állította Magyar Péter, hogy adófizetői pénzből működik a DPK. Ezt a szervezők nemcsak cáfolják, hanem jogi útra is terelik az ügyet.

2025. szeptember 23. 09:46
null

„Magyar Péter az alaptalan és negatív megbélyegzéssel a magyar civil világot sértette meg” – fogalmazott lapunknak eljuttatott közleményében Partos Bence, a DPK legutóbbi találkozóját is szervező Polgári Kör alapító.

Partos Bence annak következményében tette ezt a kijelentést, hogy Magyar Péter valótlanul és manipulatív módon azt állította, hogy adófizetői pénzből rendezték a Digitális Polgári Körök első országos találkozóját.

A pszichológus kiemelte, hogy a rendezvényt valójában magánszemélyek adományaiból szervezték meg. Az ilyen vádak ellen a DPK a jövőben minden évben közzé fogja tenni az anyagi beszámolóját..

Úgy, hogy jogi útra terelem az ügyet”

– jelentette be Partos Bence.

A DPK alapító kifejtette, hogy ezt annak érdekében tette, hogy a jövőben nagyobb lehessen a médiatudatosság az országban és, hogy serkenjen a fellépés a manipulatív kommunikációkkal szemben. „Lépéseket kell tennünk az egészségesebb társadalmi párbeszéd felé, ami ott kezdődik, hogy nem dobálózunk valótlan állításokkal a közéletben” – fogalmazott a közleményében a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. vezetője.

Nyitókép: Wikipedia

***

 

 

csulak
2025. szeptember 23. 12:33
Minden baloldali hazugsagert be kell perelni oket !
balbako_
2025. szeptember 23. 12:02
Helyes! A szar alakokkal így kell bánni!
fortissima
2025. szeptember 23. 11:36
Hogy lehet valaki ekkora boomer 32 évesen?
3atti3
2025. szeptember 23. 11:26
Nem releváns a mentzelmi jog mert polgári pereknél nincs börtönbüntetés vagy felfüggesztett. Pénz ítélet van. Orbán Gyurcsány pernél se volt tárgyalva mentelmi jog egyszer se
Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!