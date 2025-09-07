Orbán a Mandinernek reagált: egyértelmű választ adott a Tisza-balhéra (VIDEÓ)

A családokat támogatják: Orbán útjára lép az uniós tagállam
A kormányfő szerint a Tiszának „maradt a balhépolitika”.
Rövid interjúra megállt a Mandinernek Kötcsén Orbán Viktor, akit arról kérdeztünk, mit gondol arról, hogy a Tisza Párt is megjelent a Fidesz hagyományos nyárzáró rendezvényének helyet adó településen.
Nem nagyon van szegényeknek más választásuk”
– jelentette ki a kormányfő.
Orbán Viktor ezt azzal indokolta, hogy a Tisza eljátszotta a bizalmat, hiszen kiderült, hogy csak a választás után akarják megmondani, mit is akarnak igazából,
maradt a balhépolitika”.
93 ezer négyzetméter Magyarország, nem találtak másik falut, csak ezt. Hát miért jöttek ide? Csak a balhé miatt!”
– zárta a kormányfő.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán