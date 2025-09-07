Ft
Orbán a Mandinernek reagált: egyértelmű választ adott a Tisza-balhéra (VIDEÓ)

2025. szeptember 07. 16:30

A kormányfő szerint a Tiszának „maradt a balhépolitika”.

2025. szeptember 07. 16:30
Rövid interjúra megállt a Mandinernek Kötcsén Orbán Viktor, akit arról kérdeztünk, mit gondol arról, hogy a Tisza Párt is megjelent a Fidesz hagyományos nyárzáró rendezvényének helyet adó településen. 

Nem nagyon van szegényeknek más választásuk”

– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor ezt azzal indokolta, hogy a Tisza eljátszotta a bizalmat, hiszen kiderült, hogy csak a választás után akarják megmondani, mit is akarnak igazából, 

maradt a balhépolitika”.

93 ezer négyzetméter Magyarország, nem találtak másik falut, csak ezt. Hát miért jöttek ide? Csak a balhé miatt!” 

– zárta a kormányfő. 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

hernadvolgyi-2
2025. szeptember 07. 16:48
GyuriFeri is itt vett nyaralót magának.
CirmoS
2025. szeptember 07. 16:40
Így van! Egyébként a fogyatékos Márkizaynak se volt semmi mondanivalója! Soha! Vagy hazudott mint a vízfolyás, vagy a választókat szapulta! Ennyi! Ezek mind ugyanazok...selejtek!
