Orbán a Mandinernek reagált: egyértelmű választ adott a Tisza-balhéra (VIDEÓ)

Rövid interjúra megállt a Mandinernek Kötcsén Orbán Viktor, akit arról kérdeztünk, mit gondol arról, hogy a Tisza Párt is megjelent a Fidesz hagyományos nyárzáró rendezvényének helyet adó településen.

Nem nagyon van szegényeknek más választásuk”

– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor ezt azzal indokolta, hogy a Tisza eljátszotta a bizalmat, hiszen kiderült, hogy csak a választás után akarják megmondani, mit is akarnak igazából,

maradt a balhépolitika”.

93 ezer négyzetméter Magyarország, nem találtak másik falut, csak ezt. Hát miért jöttek ide? Csak a balhé miatt!”

– zárta a kormányfő.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán