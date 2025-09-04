Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Menczer Tamás választókerület Magyar Péter

Nyílt konfrontáció készül: Magyar Péter nem cáfolta, hogy Menczer Tamás választókerületében indul

2025. szeptember 04. 13:33

A kommunikciós igazgazó szerint a Tisza-vezér nem mer kiállni ellene.

2025. szeptember 04. 13:33
null

Ahogy arról beszámoltunk, a tiszások híresztelései szerint Magyar Péter Pest 3-ban, Menczer Tamás választókerületében indulna. A kommunikációs igazgató szerint azonban ez csak kétségbeesett terelés a Tisza-adóról, amely miatt a párt súlyos válságban van. 

Szerintem ez hazugság. Magyar Péter nem mer ellenem indulni, mert gyáva, mindig nők szoknyája mögé bújik, nagyon kikapna”

– írta Menczer a Facebook-oldalán

Ezt is ajánljuk a témában

A Telex Menczer Tamás posztja kapcsán megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát, hogy megtudja, hogyan reagált Magyar Péter, a párt elnöke. Magyar nem adott konkrét választ: 

Attól mert egy bohóc bemegy egy palotába, nem lesz belőle király, csak a palotából cirkusz.”

Menczer ezt írta válaszul Magyar reakciójára:

„Na jó, jó. De akkor ez igen vagy nem, Peti? Várom a válaszodat! Megjegyzem, nem az én vergődésemen röhög (és szörnyülködik) az ország. Téged vágott TARRkón az igazság, Peti. A Tisza-adó nem kell a magyaroknak” – fogalmazott a politikus a Facebookon

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. szeptember 04. 15:19
Poloska minidg hazudik, ebbol csinalt maganak karriert
Válasz erre
0
0
fotos88
2025. szeptember 04. 15:03
"A párt súlyos váláságban van" :D ez jó. A magyarok többsége már akkor is a Tiszát választaná, ha adót emelne. Azt meg végképp nem értem, miért mondja mindig az utcai harcos, hogy Magyar Péter fél tőle. Mert nem ütötte meg az utcán, mikor odament hozzá, mint egy részeg a kocsmában? (ez egyébként nagy fokú önuralomra utal, mert sokan megütötték volna) Magyar Péternek nincs vesztenivalója, szóval nem fél tőle. Mint, ahogy a 26-os választáson is, csak a Fidesznek van vesztenivalója. Félnek is. Talán már tudják is. Ez pedig látszik is.
Válasz erre
0
1
csigabus
2025. szeptember 04. 14:45
Amit a Pojáca Pötyi mond olyan mint az egykori Vágó műsor! "Fele sem igaz"
Válasz erre
0
0
csigabus
2025. szeptember 04. 14:43
Tényleg,mi van a Végbélszél Bernive?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!