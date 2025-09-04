Nyílt konfrontáció készül: Magyar Péter nem cáfolta, hogy Menczer Tamás választókerületében indul

Szemtől szemben: Magyar Péter Menczer Tamás választókörzetében indulhat
A Tisza-vezér a hírek szerint Kötcsén akarja bejelenteni mindezt.
A kommunikciós igazgazó szerint a Tisza-vezér nem mer kiállni ellene.
Ahogy arról beszámoltunk, a tiszások híresztelései szerint Magyar Péter Pest 3-ban, Menczer Tamás választókerületében indulna. A kommunikációs igazgató szerint azonban ez csak kétségbeesett terelés a Tisza-adóról, amely miatt a párt súlyos válságban van.
Szerintem ez hazugság. Magyar Péter nem mer ellenem indulni, mert gyáva, mindig nők szoknyája mögé bújik, nagyon kikapna”
– írta Menczer a Facebook-oldalán.
A Telex Menczer Tamás posztja kapcsán megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát, hogy megtudja, hogyan reagált Magyar Péter, a párt elnöke. Magyar nem adott konkrét választ:
Attól mert egy bohóc bemegy egy palotába, nem lesz belőle király, csak a palotából cirkusz.”
Menczer ezt írta válaszul Magyar reakciójára:
„Na jó, jó. De akkor ez igen vagy nem, Peti? Várom a válaszodat! Megjegyzem, nem az én vergődésemen röhög (és szörnyülködik) az ország. Téged vágott TARRkón az igazság, Peti. A Tisza-adó nem kell a magyaroknak” – fogalmazott a politikus a Facebookon.
A tiszás politikus azt sem árulta el, hogy a választásokig milyen témákról tilos beszélniük.
