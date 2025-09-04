Nyílt konfrontáció készül: Magyar Péter nem cáfolta, hogy Menczer Tamás választókerületében indul

A Telex Menczer Tamás posztja kapcsán megkereste a Tisza Párt sajtóosztályát, hogy megtudja, hogyan reagált Magyar Péter, a párt elnöke. Magyar nem adott konkrét választ:

Attól mert egy bohóc bemegy egy palotába, nem lesz belőle király, csak a palotából cirkusz.”

Menczer ezt írta válaszul Magyar reakciójára:

„Na jó, jó. De akkor ez igen vagy nem, Peti? Várom a válaszodat! Megjegyzem, nem az én vergődésemen röhög (és szörnyülködik) az ország. Téged vágott TARRkón az igazság, Peti. A Tisza-adó nem kell a magyaroknak” – fogalmazott a politikus a Facebookon.