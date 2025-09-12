Ft
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
mozgalom Ne féljetek Cain Magyar Péter

„Ne, féljetek!” – a pótvilágmegváltó új jelszót talált ki nemes mozgalmának

2025. szeptember 12. 21:21

Az elszólás és a fenyegetés tudvalévőleg nem ritka jelenség Cain kis csapatában. Nizalowski Attila jegyzete.

2025. szeptember 12. 21:21
null
Nizalowski Attila

Van ez a jól fésült, kellemes orgánumú, táncos lábú fiatalember, aki két éve célul tűzte, hogy megmenti az országunkat. Méghozzá akképp, hogy annak (ki-) vezetője lesz, csak azt nem tudni még, hogy hová? Hogy ne tűnjön személyeskedésnek a továbbiakban a téma, nevezzük Cain Canaannak a srácot. Pont úgy, ahogy a fordulatban gazdag aluljárós krimikben a hősöket szokás, vagy ahogy az unióban is nevezik Caint, a kivezetőt az eszmetársai a háta mögött. 

Szóval van ez a Cain nevű fenegyerek és pótvilágmegváltó, aki most új jelszót talált ki nemes mozgalmának: „Ne, féljetek!” – mondja egy videóban. Az írásjeleknek nagy jelentősége van az idézetben, bár talán írhatnánk így is: „Ne! Féljetek!” A lényeg, hogy a ne szó után Cain szünetet tart beszéd közben. Melyet indokolhat a szó terjedelme, azaz hossza, és a nagyon is szükséges levegővétel utána, de indokolhat az is, hogy Cain véletlenül elszólta magát, és valójában fenyeget. 

Az elszólás és a fenyegetés tudvalévőleg nem ritka jelenség Cain kis csapatában.

Nem mindenki tudja vagy tartja számon, de a „ne féljetek” szövegrész a legtöbbször elhangzó fordulat a Bibliában, ami egy könyv. Legalábbis a „mondom néktek” után. Mi több, a Bhagavad-gíta, a védikus irodalom alapműve is e gondolat körül forog. Azaz gyanítható, hogy Cain nemcsak országot akar nekünk menteni, de ennél fontosabb, magasztosabb, szárnyalóbb céljai is vannak. 

Ugyancsak feltehető, ám nem biztos, hogy a szóban forgó mondatot a hetvenes évek elején hallottam először. Nálunk Nizalowski dédi volt a megbízott bibliafelolvasó, és talán ő is emlegette. Emlékeim szerint azonban a figyelmemet ilyenkor rendszerint az ágya felett függő méteres Jézus-kép, továbbá a bim-bamos ingaóra hangja kötötte le, mely sajnos csak negyedóránként ütött. Az viszont biztos, hogy 1978. október 16-án este hallottam. A fáma szerint ekkor fordult az erkélye alatt összegyűlt sokadalomhoz egy II. János Pál nevű egyén, 

mondván, hogy ne féljetek. 

Mely jelenetet persze fekete-fehér tévén néztünk, mivel nem volt Color Starunk, dacára, hogy nem sokkal előtte az argentínai focivébére nagy árleszállítást hirdetett a Keravill.

Mit is jelent a sokat értelmezett, sokjelentésű mondat? Ha szabad a saját, egyszerű szavaimmal kifejezni, akkor többek közt a következőt. Az ember fiziológiailag és genetikailag (vagy egyszerűen: teremtésénél fogva), önnön börtönébe van zárva. Csacsog egy hang a fejében egész nap, hergeli őt saját maga és embertársai ellen, lelkiismeret-furdalást, féltékenységet, elkeseredést, dühöt szít a lelkében főképp logikai és jogi alapon, melyekről mellékesen gőze sincs. Az ember azonban szabad akarattal rendelkezik. Választása szerint leélheti az életét az örökös méltatlankodásban, idegességben és ellenségességben, de dönthet úgyis, hogy megismeri a hang mögött rejtőzködő, valódi önmagát, s rátalálhat így a szeretetre, megláthatja az örömöt, a fényt, még ha ez nem kevés erőfeszítést is követel. 

A ne félj! ebben az értelemben arra utal, hogy legyen az embernek bátorsága és ereje, hogy átlépve a korlátain részese legyen az igaz életnek, ha csak percekre, pillanatokra is, amíg a hang újra meg nem szólal neki belül.

Apróság, de talán érdemes megjegyezni, hogy mindebből 1978-ban még semmit sem értettem, ha hallottam is. Rohadtul irigy voltam a lengyelekre, és ez eltartott a gimnázium végéig.

A nevezett II. János Pál írt is a kérdésről egyszer egy rövidet. Kifejtette, hogy a nap legszebb része számára a reggeli mise órája. Imával érkezve ekkor van alkalma az elmélkedő imádságra, mely élettel, örömmel, felszabadultsággal tölti el, s utána már jöhet aztán a belefásulás, az elborulás, a szokásos napi robot, a tengernyi gond és baj és rossz hír, melyeken pontosan úgy verekszi át ő is magát, mint minden más halandó.

Elhangzott hát a ne félj! mint politikai himnusz, mert biza sajna ilyen időket élünk. Én viszont várom már a következő videót. Melyben a kéttucatnyi főből álló, kiterjedt falugyűlés térdre zuhan, 

s kezét a kivetítőkészülék felé nyújtva esdekli, könyörgi, Cain, adj több fényt nekünk!

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

Vata Aripeit
•••
2025. szeptember 12. 23:36 Szerkesztve
Ez majdnem jó volt. Csak rövid;-). Kibővíteném annyival, hogy ha rendben vagy amúgy sem félsz. Mert szeretve vagy. Akit senki nem szeret, az magányos, aki magányos az fél. Az árnyékától is. Akinek van Istene az meg nem magányos, szal nem is fél. Aki meg állandóan másoktól retteg , másokat hibáztat, másokra irigy az azt hiszi, ha megöli a másokat , akkor majd neki jó lesz. Nos, nem.
Válasz erre
0
0
elfújta az ellenszél
2025. szeptember 12. 23:25
"Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert Mózespéter, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled"
Válasz erre
0
0
cserresznye
2025. szeptember 12. 23:22
Már előre félek az olt.23.-i évfordulón várhatóan elszabaduló pokoltól! A messiás magyar már elkezdte rá a hergelést.
Válasz erre
0
0
csapláros
•••
2025. szeptember 12. 23:18 Szerkesztve
SARCPETI ! Harácspeti ! Szajrépeti ! - BEFOSTÁL ? Ez már a hanyadik, és még nem únja... hahaha.
Válasz erre
0
0
