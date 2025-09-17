Ft
országgyűlési választás igazságügy miniszter új szabályok

Módosulnak a választási szabályok Magyarországon – hivatalos

2025. szeptember 17. 20:31

Új jegyzőkönyvet vezetnek be az újraszámlálásra.

2025. szeptember 17. 20:31

Tuzson Bence igazságügyi miniszter két rendeletben is meghatározta a 2026-os választás technikai részleteit – írta az Infostart

A lényeges elemek között szerepel, hogy a miniszter döntött a választási irodák, választási bizottságok tagjainak, és a szavazatszámlálók személyi juttatásairól. Eszerint szavazókörönként 150 ezer forint lehet a dologi kiadás, a szavazatszámláló bizottság elnökének díja 90 ezer forint, a helyi választási iroda vezetőjének díja pedig 450 ezer forint 4 ezer választópolgárig.

A másik rendelet a választási irodák feladatköreit, az informatikai rendszerek használatát, valamint a szükséges nyomtatványokat szabályozza.

Új jegyzőkönyvmintákat vezetnek be minden választástípusra, amelyekben pontosan rögzíteni kell a szavazólapok típusát, érvényességét és a leadott szavazatok száma. 

Ezt is ajánljuk a témában

Feltételezhetően a viták elkerülése és a szavazás eredményének tisztázása érdekében 

újraszámlálás esetén külön jegyzőkönyvet alkalmaznak majd,

amely tartalmazza az eredeti és újraszámolt adatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a választópolgárok számát, a megjelentek számát, és a választási bizottság tagjainak aláírását.

Az általános rendelkezések között szerepel többek között a választási irodák tagjainak oktatása, amiért az iroda vezetője a felelős.

A korábbi szabályozástól eltérően a jövőben szükség esetén a helyi választási iroda vezetője módosítja a szavazóköri beosztást a törvényben foglalt tilalmi időszakon kívül, ha változtatásra okot adó körülmény merül fel, mint például módosítják a választókerületi beosztást, vagy az NVI elnöke utasítást ad. 

Fotó: Mandiner grafika

 

dundi-fan3
2025. szeptember 17. 21:05
Nem árt a továbbképzés. Eddig akárhányszor számoltak újra, akármelyik körzetben, akármelyik választáson, mindig kevesebb lett a végén a fidesz szavazatainak száma. Úgy tűnik, elsőre nem elég képzettek a biztosok valamiért…
