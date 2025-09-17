Módosulnak a választási szabályok Magyarországon – hivatalos

Tuzson Bence igazságügyi miniszter két rendeletben is meghatározta a 2026-os választás technikai részleteit – írta az Infostart.

A lényeges elemek között szerepel, hogy a miniszter döntött a választási irodák, választási bizottságok tagjainak, és a szavazatszámlálók személyi juttatásairól. Eszerint szavazókörönként 150 ezer forint lehet a dologi kiadás, a szavazatszámláló bizottság elnökének díja 90 ezer forint, a helyi választási iroda vezetőjének díja pedig 450 ezer forint 4 ezer választópolgárig.

A másik rendelet a választási irodák feladatköreit, az informatikai rendszerek használatát, valamint a szükséges nyomtatványokat szabályozza.

Új jegyzőkönyvmintákat vezetnek be minden választástípusra, amelyekben pontosan rögzíteni kell a szavazólapok típusát, érvényességét és a leadott szavazatok száma.