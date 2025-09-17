Módosulnak a választási szabályok Magyarországon – hivatalos

Fontos rendelet készül: középpontban a választások
A rendelettervezetet augusztus 30-ig bocsátották társadalmi vitára.
Új jegyzőkönyvet vezetnek be az újraszámlálásra.
Tuzson Bence igazságügyi miniszter két rendeletben is meghatározta a 2026-os választás technikai részleteit – írta az Infostart.
A lényeges elemek között szerepel, hogy a miniszter döntött a választási irodák, választási bizottságok tagjainak, és a szavazatszámlálók személyi juttatásairól. Eszerint szavazókörönként 150 ezer forint lehet a dologi kiadás, a szavazatszámláló bizottság elnökének díja 90 ezer forint, a helyi választási iroda vezetőjének díja pedig 450 ezer forint 4 ezer választópolgárig.
A másik rendelet a választási irodák feladatköreit, az informatikai rendszerek használatát, valamint a szükséges nyomtatványokat szabályozza.
Új jegyzőkönyvmintákat vezetnek be minden választástípusra, amelyekben pontosan rögzíteni kell a szavazólapok típusát, érvényességét és a leadott szavazatok száma.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendelettervezetet augusztus 30-ig bocsátották társadalmi vitára.
Feltételezhetően a viták elkerülése és a szavazás eredményének tisztázása érdekében
újraszámlálás esetén külön jegyzőkönyvet alkalmaznak majd,
amely tartalmazza az eredeti és újraszámolt adatokat. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a választópolgárok számát, a megjelentek számát, és a választási bizottság tagjainak aláírását.
Az általános rendelkezések között szerepel többek között a választási irodák tagjainak oktatása, amiért az iroda vezetője a felelős.
A korábbi szabályozástól eltérően a jövőben szükség esetén a helyi választási iroda vezetője módosítja a szavazóköri beosztást a törvényben foglalt tilalmi időszakon kívül, ha változtatásra okot adó körülmény merül fel, mint például módosítják a választókerületi beosztást, vagy az NVI elnöke utasítást ad.
Fotó: Mandiner grafika