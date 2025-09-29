Ft
Miért fontos Navalnij Karácsonynak?

2025. szeptember 29. 09:24

Életének melyek azok a mozzanatai, amiket Karácsony követendő példaként akar elénk állítani? Az ukránellenességet?

2025. szeptember 29. 09:24
null
Schmidt Mária
Schmidt Mária
Facebook

„Karácsony Gergely támogatja, hogy Navalnijról elnevezett sétány és állandó emlékmű létesüljön a Bajza utcai orosz nagykövetség közelében, ahol a 2024 februárjában meghalt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki emlékét Magyar Fruzsina főszervező kezdeményezésére gyertyák, virágok és feliratok őrizték meg.

Ki volt Alekszej Navalnij? Miért fontos ő Karácsonynak, Magyar Fruzsinának és annak a néhány tucat támogatójuknak, akik minden Putyin-ellenes megmozduláson részt vesznek?

Életének melyek azok a mozzanatai, amiket Karácsony követendő példaként akar elénk állítani? Az ukránellenességet? A bevándorlóellenességet? A homofóbiát? A korrupció elleni erősen szelektív harcát? Ha már minden áron az orosz követség elé akar egy orosz hősnek emlékművet állítani, akkor kérem, vegye fontolóra Alekszandr Szolzsenyicint.”

k
2025. szeptember 29. 10:40
Schmidt Máriának tökéletesen igaza van..: Mint ahogyan látjuk is a gyakorlatban, a liberálisok rágalmaznak, hazudoznak, ordibálnak. Sajnos ilyen liberális volt Alekszej Navalnij is , akit az USA-ban neveltek át a Yale Egyetemen a liberálisok. Alekszej Navalnij is a nemzetközi KÁROKOZÓ LIBERALIZMUS harcosa volt. Szomorú halála ellenére sem tartom megfelelőnek azt hogy "Navalnijról elnevezett sétány és állandó emlékmű létesüljön".
Válasz erre
3
0
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 29. 10:31
"Gelgő" egy tősgyökeres budapesti vagy egy gyökértelen nyírtassi?
Válasz erre
2
0
Vata Aripeit
2025. szeptember 29. 10:19
a látószögbloggon, a teljes írást kéretik elolvasni...szokás szerint remek összefoglaló, a végét azért idézem: "Életének melyek azok a mozzanatai, amiket Karácsony követendő példaként akar elénk állítani? Az ukránellenességet? A bevándorlóellenességet? A homofóbiát? A korrupció elleni erősen szelektív harcát? Ha már minden áron az orosz követség elé akar egy orosz hősnek emlékművet állítani, akkor kérem, vegye fontolóra Alekszandr Szolzsenyicint."
Válasz erre
1
0
XTRO
2025. szeptember 29. 09:46
A “ hős” végjátékát kellene a faszfejgelinek leutánozni… egy élhetőbb Budapestért .
Válasz erre
1
0
