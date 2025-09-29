„Karácsony Gergely támogatja, hogy Navalnijról elnevezett sétány és állandó emlékmű létesüljön a Bajza utcai orosz nagykövetség közelében, ahol a 2024 februárjában meghalt Alekszej Navalnij orosz ellenzéki emlékét Magyar Fruzsina főszervező kezdeményezésére gyertyák, virágok és feliratok őrizték meg.

Ki volt Alekszej Navalnij? Miért fontos ő Karácsonynak, Magyar Fruzsinának és annak a néhány tucat támogatójuknak, akik minden Putyin-ellenes megmozduláson részt vesznek?

Életének melyek azok a mozzanatai, amiket Karácsony követendő példaként akar elénk állítani? Az ukránellenességet? A bevándorlóellenességet? A homofóbiát? A korrupció elleni erősen szelektív harcát? Ha már minden áron az orosz követség elé akar egy orosz hősnek emlékművet állítani, akkor kérem, vegye fontolóra Alekszandr Szolzsenyicint.”