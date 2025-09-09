Mi kell a nőnek? – Íme két gyönyörű példa arra, hogy miért érdemes az MCC vezetőképzőit választani

„A dédszüleim nagygazdálkodók voltak, a felmenőim között falubírót, településalapítót is találunk. Aztán a történelem viharai megérkeztek hozzánk, és az államosításkor mindent elvettek. Senki nem volt a családunkban, aki folytatta volna a gazdálkodást” – meséli Csapóné Hernádi Noémi. Tekintete nyugodt, hangja határozott.

Gyerekkorában senki nem gondolta volna, hogy éppen ő lesz az, aki újra kapcsolatot teremt a földekkel. „Az biztos volt, hogy természettudományokkal szeretnék foglalkozni. Én voltam a fura lány, akinek mindig volt valamilyen terrárium, akvárium a szobájában.” Ahogy erről beszél, az arcán finom mosoly jelenik meg.

Biológusként kezdte, nagy tervekkel. „Tetszett a kutatói lét, de nekem inkább valami olyan kellett, ami életszerű.” Egy nap sejttan-fakultáció után hazament, és bejelentette: átjelentkezett az agrárkarra. A család döbbenten hallgatta. „Mondták: szép, de se birtok, se föld nincs már, ez nem fog működni. Erre én: ha a dédnagyapám fel tudta építeni a semmiből, akkor miért is ne?”

Az agrárium világa szigorú és zárt, különösen a nőknek. „Az egyetemen néha furcsán néztek rám, mert az agrárpálya ritkán mondható nőiesnek, ezért néhányan tudatosan összezártunk.” Noémi lépésről lépésre építkezett: okleveles takarmányozási mesteri, vadgazdálkodási képesítés, végül az országban elsőként induló agrárdiplomáciai menedzseri évfolyam elvégzése. „Ott éreztem, hogy végre fúzióba hoztam azt, ami tényleg én vagyok.”

A sikerek mögött azonban egy kérdés nem hagyta nyugodni: lehet egyszerre szakember, vezető és nő? „Attól, hogy egyenlőnek tekintenek minket, nem kell egyformáknak lennünk a férfiakkal. Nem kell harcolnunk, hiszen nem ugyanazok a szerepeink” – hangsúlyozza.