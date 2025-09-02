„Megmondtam reggel: hétvégén Kötcsére megy a forrófejű provokálni.

És így lett, imént bejelentette.

Régen is nagyon szeretett volna mindig bejutni, de csak a felesége kapott meghívót. Most is csak kívül jut hely számára.

Majd onnan amúgy mesélhetne a szektának az eltitkolt adóemelési elképzeléseiről, de nyilván csak terelni és hazudozni fog.

Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány, csak az még házat is vett Kötcsén, hogy a miniszterelnök közelében lehessen.”