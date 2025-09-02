Ft
Kocsis Máté feleség Magyar Péter Gyurcsány Ferenc Kötcse

Megmondtam reggel: hétvégén Kötcsére megy a forrófejű provokálni

2025. szeptember 02. 10:56

És így lett, imént bejelentette. Régen is nagyon szeretett volna mindig bejutni, de csak a felesége kapott meghívót.

2025. szeptember 02. 10:56
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Megmondtam reggel: hétvégén Kötcsére megy a forrófejű provokálni.

És így lett, imént bejelentette.

Régen is nagyon szeretett volna mindig bejutni, de csak a felesége kapott meghívót. Most is csak kívül jut hely számára.

Majd onnan amúgy mesélhetne a szektának az eltitkolt adóemelési elképzeléseiről, de nyilván csak terelni és hazudozni fog.

Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány, csak az még házat is vett Kötcsén, hogy a miniszterelnök közelében lehessen.”

Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala

Obsitos Technikus
2025. szeptember 02. 11:57
Vagy inkább az Ötágú Vörös Otthonban héderel a Kovács Laci bácsi melletti apartmanban. :-D
nyugalom
2025. szeptember 02. 11:56
Hont nevezte selyemjogasznak ezt a felkegyelmüt! Remek!
Sróf
2025. szeptember 02. 11:55
"Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány" Olyan, csak még alávalóbb, becstelenebb, erőszakos, agresszív, buta és képességtelen kivitelben.
SyncBaer
2025. szeptember 02. 11:52
Mit keres ott? Vagy inkább, amit keres, Kötcse gyógyszerre ...
