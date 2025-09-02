Provokációt szervez Kötcsére a Tisza
Kocsis Máté megjegyezte Magyar Péterről és társairól: „Nektek kampó van.”
És így lett, imént bejelentette. Régen is nagyon szeretett volna mindig bejutni, de csak a felesége kapott meghívót.
„Megmondtam reggel: hétvégén Kötcsére megy a forrófejű provokálni.
És így lett, imént bejelentette.
Régen is nagyon szeretett volna mindig bejutni, de csak a felesége kapott meghívót. Most is csak kívül jut hely számára.
Majd onnan amúgy mesélhetne a szektának az eltitkolt adóemelési elképzeléseiről, de nyilván csak terelni és hazudozni fog.
Magyar Péter olyan, mint Gyurcsány, csak az még házat is vett Kötcsén, hogy a miniszterelnök közelében lehessen.”
Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala