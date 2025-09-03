„Meghallgattam az új Azahriah-interjút, és megint a régi.

Nagyon kedvesen beszél a politikáról, nem retteg, pedig a beszélgetőtársa folyamatosan tolja bele.

Elmondja, hogy nagyon megbánta a véglényezést és Orbán tök jól reagált. (Valamiért azt hiszi, hogy a Fidesz-szavazók meg vannak vezetve, de lelke rajta.)

Nincs itt diktatúra, sose mondott ilyet, itt nyugodtan mondhatod a magadét.

A Mocskos Fidesz nem való a koncertekre. Ő nem várja, hogy legyen a koncertjén. Ez tüntetésekre való, nem részeg brahiból.

Azt mondja sok mindenre, hogy nincs képben, ezért nem véleményezné.

Okos gyerek, visszaállt az agya a régi kerékvágásba.

A véglényezés az váltotta ki belőle, hogy Orbán-rajongó csoportokban szórakoztatja magát, de nem tudott hozzászólni, mert a kommentelésről le volt tiltva.

Várom a Beszélgető DPK-ba, ott nyugodtan kommentelhet.”

Nyitókép: Facebook