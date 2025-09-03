Azahriah kifakadt: Orbán korrekt volt, a „mocskosfideszezésnek” pedig nincs értelme
A zenész szerint Puzsér Róberttel kellene tüntetniük a fiataloknak.
A Mocskos Fidesz nem való a koncertekre. Ő nem várja, hogy legyen a koncertjén. Ez tüntetésekre való, nem részeg brahiból.
„Meghallgattam az új Azahriah-interjút, és megint a régi.
Nagyon kedvesen beszél a politikáról, nem retteg, pedig a beszélgetőtársa folyamatosan tolja bele.
Elmondja, hogy nagyon megbánta a véglényezést és Orbán tök jól reagált. (Valamiért azt hiszi, hogy a Fidesz-szavazók meg vannak vezetve, de lelke rajta.)
Nincs itt diktatúra, sose mondott ilyet, itt nyugodtan mondhatod a magadét.
A Mocskos Fidesz nem való a koncertekre. Ő nem várja, hogy legyen a koncertjén. Ez tüntetésekre való, nem részeg brahiból.
Azt mondja sok mindenre, hogy nincs képben, ezért nem véleményezné.
Okos gyerek, visszaállt az agya a régi kerékvágásba.
A véglényezés az váltotta ki belőle, hogy Orbán-rajongó csoportokban szórakoztatja magát, de nem tudott hozzászólni, mert a kommentelésről le volt tiltva.
Várom a Beszélgető DPK-ba, ott nyugodtan kommentelhet.”
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
A zenész szerint Puzsér Róberttel kellene tüntetniük a fiataloknak.