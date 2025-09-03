Ft
09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
Azahriah DPK véglényezés lélek interjú Orbán Viktor koncert politika

Meghallgattam az új Azahriah-interjút, és megint a régi

2025. szeptember 03. 19:40

A Mocskos Fidesz nem való a koncertekre. Ő nem várja, hogy legyen a koncertjén. Ez tüntetésekre való, nem részeg brahiból.

2025. szeptember 03. 19:40
Skrabski Fruzsina
Skrabski Fruzsina
„Meghallgattam az új Azahriah-interjút, és megint a régi.

Nagyon kedvesen beszél a politikáról, nem retteg, pedig a beszélgetőtársa folyamatosan tolja bele.

Elmondja, hogy nagyon megbánta a véglényezést és Orbán tök jól reagált. (Valamiért azt hiszi, hogy a Fidesz-szavazók meg vannak vezetve, de lelke rajta.)
Nincs itt diktatúra, sose mondott ilyet, itt nyugodtan mondhatod a magadét.

A Mocskos Fidesz nem való a koncertekre. Ő nem várja, hogy legyen a koncertjén. Ez tüntetésekre való, nem részeg brahiból.

Azt mondja sok mindenre, hogy nincs képben, ezért nem véleményezné.

Okos gyerek, visszaállt az agya a régi kerékvágásba.

A véglényezés az váltotta ki belőle, hogy Orbán-rajongó csoportokban szórakoztatja magát, de nem tudott hozzászólni, mert a kommentelésről le volt tiltva.

Várom a Beszélgető DPK-ba, ott nyugodtan kommentelhet.”

Nyitókép: Facebook

hannibal2
2025. szeptember 03. 21:11
Skrabski egy igazi balek... :D Egyszerűen nem értem, mit lát benne a fidesz vezetése, hogy ott hagyják a köreikben, egy mamlasz, langyi, nem túl okos tyúk.
westend
2025. szeptember 03. 20:44
Xxyy 2025. szeptember 03. 20:05 "Tehetséges srác! Már fiatalon milliárdos lett" - hála az internetnek és a szoftvereknek, amivel 'zenét szerez'. Én - kereshet akárhány milliárdot a 'műveivel' azazária - inkább maradok a Floydnál, Jethro-nál, Genesisnél, Dire Straitsnél, stb. Ja, és a hazai nagyoknál természetesen. Ezek a mai rep- meg mindenfajta kamuzene komolytalan. Szint alattiak.
westend
2025. szeptember 03. 20:33
eszembe nem jutna azária-interjút hallgatni. Akkor se merülne föl bennem, ha tudna zenélni, nívós muzsikát létrehozni. De nem tud.
Xxyy
2025. szeptember 03. 20:05
Tehetséges srác! Már fiatalon milliárdos lett. 11 éve szerepel a youtube - on. Saját erőből készít, nagyon sikeres, több milliós nézettségű számokat. Ő volt az első magyar előadó aki az MTV től megkapta az Europe Music Avard díjat,és rengeteg reakció videó van a neten, ahol külföldi DJ-k meghallgatják és el vannak ájulva tőle! Nem kötelező hallgatni,a zenei ízlése mindenkinek más,és nincs is ezzel semmi baj! De miért kell folyamatosan gyalázkodni meg gyűlölködni a kommentekben azt nem fogom megérteni.....
