09. 15.
hétfő
Magyarország Szánthó Miklós Európai Unió Bírósága migráció illegális bevándorlás Alapjogokért Központ Orbán Viktor EU

Sokat sejtető kijelentés: mindenki figyelje a magyar határátkelőt! (VIDEÓ)

2025. szeptember 15. 12:00

A migráció miatt Nyugat-Európa elesett, hazánk viszont biztonságos hely – mondta Szánthó Miklós videójában. Magyarország több mint tíz esztendeje védi az Európai Unió határait; az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint még Brüsszel bírságát is megéri vállalni otthonunk védelme érdekében.

2025. szeptember 15. 12:00
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Magyarország 10 éve, a röszkei csata óta védi az ország és Európa külső határait az illegális migrációval szemben, azonban ha nem vigyázunk, ez egy pillanat alatt megváltozhat – figyelmeztetett a közösségi médiában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.

megtámadták magyarországot, röszke, röszkei csata
Magyarország ostrom alatt // Forrás: MTI

Ez itt ugye egy kerítés, és egy ilyet, vagy ennél azért egy picit nagyobbat rohamoztak meg a migráns hordák tíz évvel ezelőtt Röszkénél, de Magyarország megvédte, és azóta is megvédi a határait

– kezdte videóját az Alapjogokért Központ főigazgatója.

És most mindenki gondoljon bele abba, hogy milyen lenne az, hogyha napi 1 millió forint bírságot kellene csak azért fizetnie, mert kerítést húz fel a ház elé. Ugyanis Magyarországot Brüsszel a mai napig 1 millió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel, és ezzel védi a hazát – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós.

A főigazgató szerint azonban ez még mindig „bőven megéri”. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely – mutatott rá.

Kedden szeptember 16-án a röszkei csata 10 éves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt

– zárta bejegyzését Szánthó Miklós.

Magyarország a vádlottak padján

Magyarország sem jó szót, sem politikai vagy pénzügyi támogatást nem kapott, csak politikai támadásokat, sőt, ma már pénzbírságot kell fizetnie azért, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat Európába.

  • Tudniillik 2020-ban az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy Magyarország, Lengyelország és Csehország megszegte az uniós jogot akkor, amikor nem teljesítette az átmeneti áthelyezési kvótát a 2015-ös migrációs válság kezelésekor.
  • Még ebben az esztendőben egy másik, Magyarország ellenében induló eljárást követően szintén megállapították: a röszkei és tompai tranzitzónák gyakorlata ugyancsak uniós jogot sértett.
  • Bár az uniós verdikteket követően a budapesti kabinet változtatott a szabályozáson, az EU luxembourgi bírósága mégis drákói bírsággal sújtotta Magyarországot: 200 millió euró büntetést és késedelem esetén további napi egymillió eurót kell fizetnie Magyarországnak az Európai Unió Bírósága 2024. június 13-i ítélete értelmében.

Az indokolás szerint Magyarország nem teljesítette a Bíróság 2020 decemberében hozott ítéletében foglaltakat a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárásokban.

Nyitóképen: a röszkei csata Ahmed H-val. Fotó: Police.hu

orokkuruc-2
2025. szeptember 15. 12:20
a napi 1 milcsi fejében buszoztathatnánk az aranyat érőket.
herden100
2025. szeptember 15. 12:15
Igen.
bondavary
2025. szeptember 15. 12:09
Az uniós gyakorlat megmutatta, nem vezet sehová, ha beengedés után vizsgálják egy migráns jogosultságát, mert rövid időn alatt eltűnik, és nem tudják kitoloncolni. Ennek ellenére érvényben van a büntetésünk, világosan látható, hogy az egész indoklás ugyanolyan ürügy, mint a jogállamiság.
