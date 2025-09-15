Sokat sejtető kijelentés: mindenki figyelje a magyar határátkelőt! (VIDEÓ)

Orbán Viktor: Mi történt tíz év alatt?
A miniszterelnök olyan mérleget vont, amire méltán lehet büszke minden magyar ember.
A migráció miatt Nyugat-Európa elesett, hazánk viszont biztonságos hely – mondta Szánthó Miklós videójában. Magyarország több mint tíz esztendeje védi az Európai Unió határait; az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint még Brüsszel bírságát is megéri vállalni otthonunk védelme érdekében.
Magyarország 10 éve, a röszkei csata óta védi az ország és Európa külső határait az illegális migrációval szemben, azonban ha nem vigyázunk, ez egy pillanat alatt megváltozhat – figyelmeztetett a közösségi médiában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója.
Ez itt ugye egy kerítés, és egy ilyet, vagy ennél azért egy picit nagyobbat rohamoztak meg a migráns hordák tíz évvel ezelőtt Röszkénél, de Magyarország megvédte, és azóta is megvédi a határait
– kezdte videóját az Alapjogokért Központ főigazgatója.
És most mindenki gondoljon bele abba, hogy milyen lenne az, hogyha napi 1 millió forint bírságot kellene csak azért fizetnie, mert kerítést húz fel a ház elé. Ugyanis Magyarországot Brüsszel a mai napig 1 millió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel, és ezzel védi a hazát – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós.
A főigazgató szerint azonban ez még mindig „bőven megéri”. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely – mutatott rá.
Kedden szeptember 16-án a röszkei csata 10 éves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt
– zárta bejegyzését Szánthó Miklós.
Magyarország sem jó szót, sem politikai vagy pénzügyi támogatást nem kapott, csak politikai támadásokat, sőt, ma már pénzbírságot kell fizetnie azért, mert nem engedi be az illegális bevándorlókat Európába.
Az indokolás szerint Magyarország nem teljesítette a Bíróság 2020 decemberében hozott ítéletében foglaltakat a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok visszatérésére vonatkozó eljárásokban.
Nyitóképen: a röszkei csata Ahmed H-val. Fotó: Police.hu