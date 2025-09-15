Sokat sejtető kijelentés: mindenki figyelje a magyar határátkelőt! (VIDEÓ)

És most mindenki gondoljon bele abba, hogy milyen lenne az, hogyha napi 1 millió forint bírságot kellene csak azért fizetnie, mert kerítést húz fel a ház elé. Ugyanis Magyarországot Brüsszel a mai napig 1 millió euróra bírságolja, csak azért, mert kerítést húzott fel, és ezzel védi a hazát – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós.

A főigazgató szerint azonban ez még mindig „bőven megéri”. A migráció miatt Nyugat-Európa ugyanis elesett, Magyarország viszont biztonságos hely – mutatott rá.

Kedden szeptember 16-án a röszkei csata 10 éves évfordulóján újra mindenki figyelje a röszkei határátkelőt

– zárta bejegyzését Szánthó Miklós.