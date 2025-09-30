Magyar Péter bosszúvágya a legsúlyosabb bűncselekményre, a zsoltibácsizásra biztat

ami egytől egyig rossz a magyaroknak. Mondhatni: egyik pont rosszabb, mint a másik.

Ha például jönne a Tisza-adó, akkor 4 millió embernek komoly mértékben csökkenne a nettó fizetése, például a kétgyermekes családok közel hárommilliós keresetcsökkenést lennének kénytelenek elviselni, a 25 év alatti fiatalok közel 1,3 millió forintot. Ennek nyilvánosságra kerülésével radikálisan csökkenne a Tisza választási győzelmének lehetősége is. Ezért szól a parancs minden tiszásnak: kussolni kell. Választást kell nyerni, utána mindent szabad.

Más kérdés, hogy az „okos” alelnök, Tarr Zoltán révén kiszivárogtak a részletek, az Index pedig le is hozta azt a nyomtatványt, amelynek hitelességét Magyar ezerrel tagadta és ócska hamisítványnak, papírfecninek minősítette. A Fővárosi Törvényszék szerinte botrányos, diktatúrákat idéző ítéletet hozott. Az Index pedig nála Orbán propagandalapjává silányult, de mivel az „csak” egy vélemény, ezért nem kötelezi a bíróság az orbáni propagandát a hamis állítás helyreigazítására. Mint Pojáca írta: Az eljáró bíró, a tanúkat meg sem hallgatta, már a tárgyalás előtt meghozta az ítéletet. Nem hallgatta meg például Kármán Andrást sem, aki elmondta volna, hogy a Tisza soha nem tervezte a személyi jövedelemadó emelését. Kármán Andrásról a minap így nyilatkozott Orbán Viktor:

Itt ez a Kármán András, aki egy jó technokrata bankár. Én tettem ki a szűrét a kormányból 2011 környékén, mert azt mondta, hogy tönkreteszi a nemzetközi reputációját, hogy ő ilyen unortodox gazdaságpolitikában van benne, meg hazaküldjük az IMF-et. Ezeket söpri össze ott a szél.”

Mindent lehet rá mondani, csak azt nem, hogy támogatja Orbánt.