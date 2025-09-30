Magyar Péter bosszúvágya a legsúlyosabb bűncselekményre, a zsoltibácsizásra biztat

Tisza-csomag: felbecsülhetetlen károkat okozna a társasági adó drasztikus emelése
Elemzés fedte fel a baljós kilátásokat.
Teljesen mindegy, hogy bizonyítható-e, éppen elég a gyanú, a szóbeszéd, komoly ismertséggel rendelkező balliberális család állítása, és a kormánybűnöst meg lehet, sőt meg kell lincselni.
Durva folytatása lett a Magyar Pétert leleplező bírósági ítéletnek, amelyben nem marasztalták el az Indexet azért, mert közölte, milyen adópolitikát tervez a Tisza megvalósítani, ha a választáson netán hatalomra kerül. Röviden: szörnyűt. Magyar őrjöngött, s olyan szöveget tett közzé a Facebookján, amelytől kinyílik az ember zsebében a bicska. Odáig merészkedett, hogy
Semjénre utalva arra bíztatta követőit, hogy nyugodtan „Zsoltibácsizzanak”. A miniszterelnök-helyettest egy álhíren keresztül próbáltak lehetetlenné tenni, majd nemcsak őt, hanem a kormányt is megbuktatni.
Az álhírnek semmi valóságos alapja nem volt. Nulla, zérus. Ennek ellenére még ma is szívesen ismételgetik a balos politikusok. Dobrev Klára molinót feszített ki a Gellérthegyre, azzal a kérdéssel: „Ki az a Zsolti bácsi?”
Magyar nem véletlenül őrjöng az ítélet miatt. Ő ugyanis
hazugsággal akart hatalomra jutni, elhallgatva a Brüsszel által megírt programjának részleteit,
ami egytől egyig rossz a magyaroknak. Mondhatni: egyik pont rosszabb, mint a másik.
Ha például jönne a Tisza-adó, akkor 4 millió embernek komoly mértékben csökkenne a nettó fizetése, például a kétgyermekes családok közel hárommilliós keresetcsökkenést lennének kénytelenek elviselni, a 25 év alatti fiatalok közel 1,3 millió forintot. Ennek nyilvánosságra kerülésével radikálisan csökkenne a Tisza választási győzelmének lehetősége is. Ezért szól a parancs minden tiszásnak: kussolni kell. Választást kell nyerni, utána mindent szabad.
Más kérdés, hogy az „okos” alelnök, Tarr Zoltán révén kiszivárogtak a részletek, az Index pedig le is hozta azt a nyomtatványt, amelynek hitelességét Magyar ezerrel tagadta és ócska hamisítványnak, papírfecninek minősítette. A Fővárosi Törvényszék szerinte botrányos, diktatúrákat idéző ítéletet hozott. Az Index pedig nála Orbán propagandalapjává silányult, de mivel az „csak” egy vélemény, ezért nem kötelezi a bíróság az orbáni propagandát a hamis állítás helyreigazítására. Mint Pojáca írta: Az eljáró bíró, a tanúkat meg sem hallgatta, már a tárgyalás előtt meghozta az ítéletet. Nem hallgatta meg például Kármán Andrást sem, aki elmondta volna, hogy a Tisza soha nem tervezte a személyi jövedelemadó emelését. Kármán Andrásról a minap így nyilatkozott Orbán Viktor:
Itt ez a Kármán András, aki egy jó technokrata bankár. Én tettem ki a szűrét a kormányból 2011 környékén, mert azt mondta, hogy tönkreteszi a nemzetközi reputációját, hogy ő ilyen unortodox gazdaságpolitikában van benne, meg hazaküldjük az IMF-et. Ezeket söpri össze ott a szél.”
Mindent lehet rá mondani, csak azt nem, hogy támogatja Orbánt.
Magyar dühében, bosszúvágytól vezérelve leírta bejegyzésében, hogy amiért a bíróság neki nem tetsző ítéletet hozott, „holnap bármelyik sajtótermék megírhatja egy általa hamisított dokumentumra hivatkozva, hogy Orbán Viktor embert akar ölni.”
Nem, kedves Pojáca, ez nem így működik. És nem is fog így működni. Még akkor sem, ha a hiperventilációs állapotod közepette,
amikor a beteg mélyen és gyorsan lélegezni kezd, a legundorítóbb gondolatok öntik el az agyadat, és „Zsoltibácsizni” kezdesz. Hogy azok, akik eddig terjesztették az álhírt, azok folytassák és zavarják őrületbe azt az embert, aki teljesen ártatlan, s ezen keresztül bukjon meg a kormány, élén Orbán Viktorral.
Tudod a gyerekek elleni szexuális cselekedet, a pedofília a legsúlyosabb büncselekmények egyike. És akik tények nélkül valakit ezzel vádolnak, azok is súlyos bűncselekményt követnek el. Orbán Viktor így fogalmazott:
Ha azért teszi ezt valaki, hogy minisztert a megbuktasson, ne adj’ Isten, kormányt akarjon buktatni, az háromszoros súlyú bűncselekmény. Ezért a szóbeszéd ebben az esetben nem egy bocsánatos bűn.”
Magyar Bálint, az egykori SZDSZ talán legkártékonyabb alakja A posztkommunista maffiaállam című könyvében arról írt, hogy az Orbán-kormány idején az állam nem a maffia eszköze, hanem maga a maffia. Ezért aztán a kormánybűn szerinte egységes és egyetemes, megítélésekor nem kell részletkérdéseken nyammogni. Teljesen mindegy, hogy bizonyítható-e, éppen elég a gyanú, a szóbeszéd, komoly ismertséggel rendelkező balliberális család állítása, és a kormánybűnöst meg lehet, sőt meg kell lincselni. Ilyen torz gondolatok munkálhatnak Magyar Péter fejében, amikor jogvégzett létére a bíróságot gyalázza.
Egyáltalán nem nyammog, amikor Zsoltibácsizásra bIztat. Dobrev, Molnár Csaba és a többiek csinálják is. Remélhetőleg nem jogkövetkezmények nélkül.
